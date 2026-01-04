Deviza
EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13% EUR/HUF384,02 +0,15% USD/HUF327,44 +0,13% GBP/HUF440,92 +0,13% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF90,92 -0,13% RON/HUF75,4 +0,13% CZK/HUF15,89 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légiközlekedés
járattörlés
Athén
káosz
repülőtér
légiirányítás
légiforgalom
Észak-Macedónia
Görögország
utazás

Bazi nagy görög káosz: teljesen leállt a légi forgalom

Vasárnap délelőtt teljesen lezárták Görögország légterét, miután meghibásodtak a légi forgalmi irányítást kiszolgáló kommunikációs rendszerek. A járatokat törölték vagy elterelték, az utasokat SMS-ben értesítették. A görög repülőtereken káosz alakult ki.
Németh Anita
2026.01.04, 12:45
Frissítve: 2026.01.04, 13:08

Görögország teljes légterét lezárták vasárnap délelőtt, mivel az összes kommunikációs rendszer meghibásodott. Az utasokat SMS-ben tájékoztatták a járattörlésekről – írja a német Bild.

görögországAmerican Airlines Boeing 787 Dreamliner Passenger Aircraft
Athén repülőterén állnak a gépek. A légi forgalom megbénult, a görög reptereken káosz alakult ki vasárnap / Fotó: NurPhoto via AFP

Mint a flightradar repülőgép-követő oldal is mutatja, 

vasárnap dél körül Görögország felett szinte teljesen üres volt a légtér.

A görög repülőterek indulási csarnokaiból készült első fotók a káoszt mutatják, az utasok hiába várakoznak a csomagfeladó pontok előtt. Görög médiajelentések szerint minden biztonsági ellenőrzés leállt, és országszerte egyetlen járat sem indul. A probléma állítólag délelőtt 9 órától tart.

Az athéni repülőtér hivatalos honlapja szerint „a járatok felfüggesztésre kerültek a légi forgalmi irányítást érintő technikai probléma miatt”. A reptér közölte, hogy „a légi forgalmi irányítást érintő technikai probléma miatt minden érkezés és indulás ideiglenesen szünetel”.

Káosz uralkodik a görög repülőtereken

A felszállásra kész járatok közül sok végül nem indult el, aminek következtében az utasoknak le kellett szállniuk a gépről.

Az athéni ellenőrzési pontnál 8 induló járat visszatért az állóhelyre, 3, az Elefthériosz Venizélosz repülőtérre tartó, érkező járatot más repülőterekre irányítottak át, 4 induló járatot töröltek, és összesen 75 járat késett.

A Kathimerini című görög lap információja szerint a technikai probléma az ellinikoi Athén–Macedónia légi forgalmi irányítóközpontban lépett fel. Jelentősége létfontosságú, mivel minden, a görög légtérbe belépő repülőgép kommunikál ezzel a központtal.

Emiatt minden görög légtér felé tartó járatot elterelnek. A problémát pedig tetézi, hogy az ünnepi szezon miatt a forgalom különösen nagy.

Az elsődleges jelentések egy áramköri hibára utaltak, de a hiba okát vagy eredetét nem sikerült megállapítani.

Egyelőre nem tudni, hogy mikor áll helyre a menetrend szerinti repülés.

Az érintett repülőtereken tartózkodó vagy Görögországba repülővel utazó utasok vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal, és kövessék az illetékes hatóságok frissítéseit.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu