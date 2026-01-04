Bazi nagy görög káosz: teljesen leállt a légi forgalom

Görögország teljes légterét lezárták vasárnap délelőtt, mivel az összes kommunikációs rendszer meghibásodott. Az utasokat SMS-ben tájékoztatták a járattörlésekről – írja a német Bild.

Athén repülőterén állnak a gépek. A légi forgalom megbénult, a görög reptereken káosz alakult ki vasárnap / Fotó: NurPhoto via AFP

Mint a flightradar repülőgép-követő oldal is mutatja,

vasárnap dél körül Görögország felett szinte teljesen üres volt a légtér.

A görög repülőterek indulási csarnokaiból készült első fotók a káoszt mutatják, az utasok hiába várakoznak a csomagfeladó pontok előtt. Görög médiajelentések szerint minden biztonsági ellenőrzés leállt, és országszerte egyetlen járat sem indul. A probléma állítólag délelőtt 9 órától tart.

Az athéni repülőtér hivatalos honlapja szerint „a járatok felfüggesztésre kerültek a légi forgalmi irányítást érintő technikai probléma miatt”. A reptér közölte, hogy „a légi forgalmi irányítást érintő technikai probléma miatt minden érkezés és indulás ideiglenesen szünetel”.

Káosz uralkodik a görög repülőtereken

A felszállásra kész járatok közül sok végül nem indult el, aminek következtében az utasoknak le kellett szállniuk a gépről.

Az athéni ellenőrzési pontnál 8 induló járat visszatért az állóhelyre, 3, az Elefthériosz Venizélosz repülőtérre tartó, érkező járatot más repülőterekre irányítottak át, 4 induló járatot töröltek, és összesen 75 járat késett.

A Kathimerini című görög lap információja szerint a technikai probléma az ellinikoi Athén–Macedónia légi forgalmi irányítóközpontban lépett fel. Jelentősége létfontosságú, mivel minden, a görög légtérbe belépő repülőgép kommunikál ezzel a központtal.

Emiatt minden görög légtér felé tartó járatot elterelnek. A problémát pedig tetézi, hogy az ünnepi szezon miatt a forgalom különösen nagy.

Az elsődleges jelentések egy áramköri hibára utaltak, de a hiba okát vagy eredetét nem sikerült megállapítani.

Egyelőre nem tudni, hogy mikor áll helyre a menetrend szerinti repülés.

Az érintett repülőtereken tartózkodó vagy Görögországba repülővel utazó utasok vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal, és kövessék az illetékes hatóságok frissítéseit.