Bazi nagy görög káosz: teljesen leállt a légi forgalom
Görögország teljes légterét lezárták vasárnap délelőtt, mivel az összes kommunikációs rendszer meghibásodott. Az utasokat SMS-ben tájékoztatták a járattörlésekről – írja a német Bild.
Mint a flightradar repülőgép-követő oldal is mutatja,
vasárnap dél körül Görögország felett szinte teljesen üres volt a légtér.
A görög repülőterek indulási csarnokaiból készült első fotók a káoszt mutatják, az utasok hiába várakoznak a csomagfeladó pontok előtt. Görög médiajelentések szerint minden biztonsági ellenőrzés leállt, és országszerte egyetlen járat sem indul. A probléma állítólag délelőtt 9 órától tart.
Az athéni repülőtér hivatalos honlapja szerint „a járatok felfüggesztésre kerültek a légi forgalmi irányítást érintő technikai probléma miatt”. A reptér közölte, hogy „a légi forgalmi irányítást érintő technikai probléma miatt minden érkezés és indulás ideiglenesen szünetel”.
Káosz uralkodik a görög repülőtereken
A felszállásra kész járatok közül sok végül nem indult el, aminek következtében az utasoknak le kellett szállniuk a gépről.
Az athéni ellenőrzési pontnál 8 induló járat visszatért az állóhelyre, 3, az Elefthériosz Venizélosz repülőtérre tartó, érkező járatot más repülőterekre irányítottak át, 4 induló járatot töröltek, és összesen 75 járat késett.
A Kathimerini című görög lap információja szerint a technikai probléma az ellinikoi Athén–Macedónia légi forgalmi irányítóközpontban lépett fel. Jelentősége létfontosságú, mivel minden, a görög légtérbe belépő repülőgép kommunikál ezzel a központtal.
Emiatt minden görög légtér felé tartó járatot elterelnek. A problémát pedig tetézi, hogy az ünnepi szezon miatt a forgalom különösen nagy.
Az elsődleges jelentések egy áramköri hibára utaltak, de a hiba okát vagy eredetét nem sikerült megállapítani.
Egyelőre nem tudni, hogy mikor áll helyre a menetrend szerinti repülés.
Az érintett repülőtereken tartózkodó vagy Görögországba repülővel utazó utasok vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal, és kövessék az illetékes hatóságok frissítéseit.