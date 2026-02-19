Nem csoda, ha nincs eredmény a béketárgyalásokon, az ukránok maguk is megosztottak - öli egymást a régi és az új elit

Az orosz–ukrán béketárgyalások harmadik fordulóját Genfben tartják. Komoly előrehaladásra valószínűleg egyik fél sem számít, viszont meglepetések akadnak bőven. Az egyik ilyen például az, hogy egyre nyilvánvalóbbá válik az ukrán delegáció megosztottsága. Az egyik szárny Kirill Budanov köré csoportosulva úgy véli, Ukrajna érdekeit egy gyors, amerikai vezetésű megállapodás szolgálná leginkább, és attól tart, hogy a cselekvési ablak hamarosan bezárulhat. Egy másik szárny azonban – amelyet láthatóan továbbra is befolyásol a korrupciós botrány nyomán távozott, vitatott megítélésű volt kabinetfőnök, Andrij Jermak – jóval kevésbé lelkes. Úgy tűnik, Zelenszkij egyensúlyoz közöttük, miközben saját elképzelései is vannak– írja a The Economist című brit lap.

Budanov karrierje: a különleges erőktől a béketárgyalások vezetéséig / Fotó: AFP

A történet a régi és az új ukrán elit háttérben folytatott, ám ennek ellenére öldöklő küzdelméről, valamint Zelenszkij kétségbeesett hatalmon maradási taktikázásáról szól.

Zelenszkij és a hatalmi struktúrák

Hannah Arendt a totalitarizmusról szóló művében kifejti, hogy a totalitárius uralom nem stabil intézményekre támaszkodik. Szüntelenül át- és átalakítja az intézményeket, nehogy olyan fórumok szilárdulhassanak meg, amelyek korlátozhatnák a vezető teljhatalmát. Ez egyáltalán nem növeli a rendszer hatékonyságát, de nem is az a cél, hanem az, hogy a vezető biztonságban érezhesse magát.

Pontosan ez történik Zelenszkij esetében is.

Az ukrán közéletet, társadalmat és intézményrendszert megrázó korrupciós botrány miatt kénytelen volt átrendezni a hatalmi struktúrákat, így jelenleg a régi és az új elit folytat egymással – néha nem is csak a háttérben – vérre menő küzdelmet.

Az új elit vezetője Kirilo Budanov, Zelenszkij elnök kabinetfőnökeként Andrij Jermak utódja. Elődje Ukrajna második legbefolyásosabb emberének számított. A diplomáciai színtéren azonban jóval kevésbé volt sikeres. Az amerikai tisztségviselők – pártállástól függetlenül – már jóval 2025. decemberi menesztése előtt belefáradtak a Jermakkal való együttműködésbe. Az Ukrajna és Oroszország közötti közvetlen tárgyalások pedig tavaly nyáron kifulladtak.