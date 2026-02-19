Nem csoda, ha nincs eredmény a béketárgyalásokon, az ukránok maguk is megosztottak - öli egymást a régi és az új elit
Az orosz–ukrán béketárgyalások harmadik fordulóját Genfben tartják. Komoly előrehaladásra valószínűleg egyik fél sem számít, viszont meglepetések akadnak bőven. Az egyik ilyen például az, hogy egyre nyilvánvalóbbá válik az ukrán delegáció megosztottsága. Az egyik szárny Kirill Budanov köré csoportosulva úgy véli, Ukrajna érdekeit egy gyors, amerikai vezetésű megállapodás szolgálná leginkább, és attól tart, hogy a cselekvési ablak hamarosan bezárulhat. Egy másik szárny azonban – amelyet láthatóan továbbra is befolyásol a korrupciós botrány nyomán távozott, vitatott megítélésű volt kabinetfőnök, Andrij Jermak – jóval kevésbé lelkes. Úgy tűnik, Zelenszkij egyensúlyoz közöttük, miközben saját elképzelései is vannak– írja a The Economist című brit lap.
A történet a régi és az új ukrán elit háttérben folytatott, ám ennek ellenére öldöklő küzdelméről, valamint Zelenszkij kétségbeesett hatalmon maradási taktikázásáról szól.
Zelenszkij és a hatalmi struktúrák
Hannah Arendt a totalitarizmusról szóló művében kifejti, hogy a totalitárius uralom nem stabil intézményekre támaszkodik. Szüntelenül át- és átalakítja az intézményeket, nehogy olyan fórumok szilárdulhassanak meg, amelyek korlátozhatnák a vezető teljhatalmát. Ez egyáltalán nem növeli a rendszer hatékonyságát, de nem is az a cél, hanem az, hogy a vezető biztonságban érezhesse magát.
Pontosan ez történik Zelenszkij esetében is.
Az ukrán közéletet, társadalmat és intézményrendszert megrázó korrupciós botrány miatt kénytelen volt átrendezni a hatalmi struktúrákat, így jelenleg a régi és az új elit folytat egymással – néha nem is csak a háttérben – vérre menő küzdelmet.
Az új elit vezetője Kirilo Budanov, Zelenszkij elnök kabinetfőnökeként Andrij Jermak utódja. Elődje Ukrajna második legbefolyásosabb emberének számított. A diplomáciai színtéren azonban jóval kevésbé volt sikeres. Az amerikai tisztségviselők – pártállástól függetlenül – már jóval 2025. decemberi menesztése előtt belefáradtak a Jermakkal való együttműködésbe. Az Ukrajna és Oroszország közötti közvetlen tárgyalások pedig tavaly nyáron kifulladtak.
Budanov átvette a kijevi tárgyaló delegáció vezetését, éppen akkor, amikor a Trump-adminisztráció újabb kísérletet tesz a háború lezárására. Miután az ukrán katonai hírszerzés (HUR) élére emelkedett, Budanov kiváló hírnevet szerzett magának mint mesterkém, jelentős hazai népszerűségre tett szert, és kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki mind az Egyesült Államokban, mind Oroszországban.
A mosoly nélküli ember: a különleges erőktől a béketárgyalások vezetéséig
Budanov képzettsége szerint katona, fiatal kora ellenére eddigi pályafutása is regénybe illő.
- Az Odesszai Katonai Akadémián végzett,
- pályafutását az ukrán katonai hírszerzés különleges erőinél kezdte,
- majd a 2245-ös egység tagja lett – ez egy elit kommandós alakulat, amelyet a CIA képezett ki.
- Miután Oroszország 2014-ben annektálta a Krímet, és háborút indított Kelet-Ukrajnában, Budanov részt vett a félszigeten végrehajtott rajtaütésekben, és harcolt a Donbászban is.
- Miután harci sérülést szenvedett, a CIA a marylandi Walter Reed Nemzeti Katonai Egészségügyi Központba küldte kezelésre.
- 2020-ban Volodimir Zelenszkij elnök Budanovot nevezte ki az ukrán katonai hírszerzés, a HUR élére.
- Három éven belül altábornagyi rangra emelkedett. Majd 2026. január 2-án – két nappal a negyvenedik születésnapja előtt – elfogadta az új pozíciót Zelenszkij kabinetfőnökeként.
A teljes körű orosz invázió idején Oroszország ellen végrehajtott merész műveletek vezetőjeként Budanov Ukrajna egyik legnépszerűbb közéleti szereplőjévé vált.
- A kijevi székhelyű Razumkov Központ felmérése szerint 2025 decemberében a HRU Budanov vezetése alatt 71 százalékos bizalmi mutatóval rendelkezett.
- Más közvélemény-kutatások szerint a válaszadók több mint 10 százaléka szavazna Budanovra egy elnökválasztáson –
- ezzel ő a harmadik legnépszerűbb jelölt Zelenszkij elnök és a volt főparancsnok, Valerij Zaluzsnij mögött.
A sajtó gyakran említi, hogy Budanov „híres a hideg tekintetéről”, és olyan jelzőkkel illetik, mint „rejtélyes”, „pókerarcú” vagy „a mosoly nélküli ember”.
Neve belföldön és külföldön egyaránt Ukrajna legismertebb szabotázsakcióit idézi fel, beleértve magas rangú orosz katonai vezetők és propagandisták elleni merényleteket, a Kercsi híd elleni támadásokat, valamint a Pókháló-hadműveletet (utóbbit egyébként az ukrán belbiztonsági szolgálat, az SZBU vezette). Budanov maga is elismerte, hogy szokatlanul nyilvános szerepvállalása tudatos lépés az Oroszország elleni „információs háborúban”.
Az egyetlen ukrán közvetlen kapcsolat Moszkvával
Budanov szerepe az Oroszországgal folytatott tárgyalásokban kevésbé ismert, de nem kevésbé jelentős. 2022 márciusában, nem sokkal azután, hogy Moszkva megindította teljes körű invázióját Ukrajna ellen,
a HUR létrehozta az első rendszeres kommunikációs csatornát az orosz féllel.
Kezdetben ez a titkos csatorna – Budanov helyettese, Dmitro Uszov és az orosz katonai hírszerzés (GRU) tábornoka, Alekszandr Zorin között – kizárólag hadifoglyok és elesett katonák holttesteinek cseréjét koordinálta. Végül azonban ez bizonyult a hadban álló felek közötti legstabilabb és leghatékonyabb kommunikációs vonalnak. (A fogolycserék közvetítőiként Törökország, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek is szerepet játszottak.)
2022 májusában az Uszov és Zorin közötti csatornát használták a mariupoli Azovsztal acélműben bekerített ukrán katonák megadásának, valamint az orosz fogságból való szabadon bocsátásuknak a megtárgyalására. Ez a fogolycsere-mechanizmus a háború során szinte megszakítás nélkül működött tovább.
Miután Washington 2025 novemberében előállt egy vitatott, huszonnyolc pontos béketervvel, Zelenszkij Budanovot is bevette az Ukrajna és a Trump-adminisztráció közötti tárgyalódelegációba. Miután Dan Driscoll az amerikai hadseregért felelős államtitkár Kijevben ismertette a javaslatot Zelenszkijjel, Abu-Dzabiba repült, hogy orosz tisztviselőkkel tárgyaljon; Budanov már ott tartózkodott, állítólag egy titkos találkozó miatt a GRU-beli partnerével. (Az Axios egy forrásra hivatkozva számolt be a találkozóról, amely feltehetően csak egy volt a sok közül. Budanov nem kívánta kommentálni az értesülést, az RBC Ukraine-nak azt mondta, hogy a tárgyalásoknak „a háttérben” kell maradniuk.)
Trump külpolitikai csapata jól ismeri Budanovot. Egy, a Trump-adminisztrációban korábban Oroszországgal és Ukrajnával foglalkozó tisztviselő a Washington Postnak úgy nyilatkozott, hogy Budanov jó választás Zelenszkij új kabinetfőnökének, mert az amerikai kormányzatban a politikai kinevezettek és a karrierdiplomaták egyaránt tisztelik őt. A forrás azt is felidézte, hogy Budanov fontos szerepet játszott a 2025 eleji béketárgyalásokon.
Ha valóban arról beszélünk, hogy miként érhet véget a háború, valószínűleg ő az egyik legrealistább és legjózanabb szereplő
– mondta a volt tisztviselő.
Jermak egója szemben Budanov realizmusával
Ezzel szemben ugyanez a személy Zelenszkij korábbi kabinetfőnökét és vezető béketárgyalóját, Andrij Jermakot ellenségesnek és egoistának ítélte meg a lap forrása. Hivatali ideje alatt Ukrajna második legbefolyásosabb figurájának tartották, ugyanakkor arról vált ismertté, hogy
rossz benyomást tett amerikai tisztviselőkre, és nem értette meg az amerikai politika realitásait.
A Politico című lap egyik forrása „kétpárti irritáló tényezőként” jellemezte őt, ami nagyjából annyit jelent, hogy nehéz vele együtt dolgozni, vagy széles körben problémás partnernek tartják, strukturálisan gyenge volt az amerikai politikai közegben való mozgásban és eligazodásban.
Az Egyesült Államokban és Oroszországban egyaránt kiépített kapcsolatrendszerének köszönhetően Budanov egyedülálló helyzetben van tárgyalóként. Ráadásul orosz partnerei – Igor Kosztyukov, a GRU vezetője és Alekszandr Zorin tábornok – tavaly májusban tagjai voltak a Kreml Ukrajnával Isztambulban tárgyaló békedelegációjának.
A tárgyalások jelentették az első közvetlen egyeztetést Oroszország és Ukrajna között 2022 óta. Hónapokkal korábban, 2025 januárjában Budanov egy zárt ajtók mögött tartott ülésen arra figyelmeztette a törvényhozókat, hogy Ukrajna puszta léte is veszélybe kerülhet, ha nyárig nem kezdődnek meg a háború lezárását célzó tárgyalások.
Azóta Budanov úgy nyilatkozott, hogy a frontvonalak befagyasztásának lehetősége egy tűzszüneti megállapodás részeként komoly dilemmát jelent Ukrajna számára. „Számomra már egyetlen négyzetmilliméter föld elvesztése is rossz eredmény” – mondta októberben az olasz Il Foglio című lapnak.
De ha más nézőpontokat is figyelembe veszünk, akkor természetesen több ezer és ezer ember életének megkímélése jó dolog
– tette hozzá.
Ahogy a Politico megjegyzi, Budanov előnye a jelentős társadalmi támogatottság.
Ha Zelenszkij kénytelen lenne elfogadni egy kedvezőtlen békemegállapodást, Budanovnak segítenie kellene az elnököt abban, hogy azt „eladja” az ukrán közvéleménynek.
Európa egy részét már megfűzte a biztonsági garanciákról
Január 6-án, négy nappal kabinetfőnöki kinevezése után Budanov Zelenszkijjel együtt Párizsba utazott, hogy a „Hajlandók Koalíciója” országaival tárgyaljon. Ahelyett, hogy – ahogyan az ukrán tisztviselők a háború idején jellemzően tették – katonai stílusú öltönyt viselt volna, Budanov egy HUR-felvarrós egyenruha-dzsekit húzott magára. A csúcstalálkozó eredményeként
- Kijev szövetségesei nyilatkozatot írtak alá Ukrajna háború utáni biztonsági garanciáiról.
- Az Egyesült Királyság és Franciaország azt is vállalta, hogy békemegállapodás esetén erőket telepít Ukrajnába.
- A tárgyalások január 7-én folytatódtak, amikor az ukrán tárgyalók amerikai tisztviselőkkel egyeztettek a békefolyamat legnehezebb kérdéséről: a területi kérdésekről. Budanov – szokásához híven – szűkszavúan nyilatkozott a találkozóról.
Nem minden információ hozható nyilvánosságra, de már vannak konkrét eredmények. A munkánk folytatódik
– írta a Telegramon.
Jermak nem adja fel
A hatalomból és Zelenszkij közeléből eltávolított egykori szürke eminenciás, aki a hírek szerint a „frontra ment”, de azóta se hallani róla semmit, nem az a fajta ember, aki könnyen feladja. Ennek egyik erős jele, hogy az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (NSDC) titkárát, Rusztem Umerovot nevezték ki az Egyesült Államokkal a béketervről folytatott tárgyalások ukrán delegációjának élére, aki egyértelműen Jermak embere. Az ukrán sajtó már tavaly ősszel cikkezett Jermak és Budanov személyes konfliktusáról.