Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
befektetés
Palo Alto
ViVeTech
kiberbiztonság

Három plusz egy kiberbiztonsági részvény, akár egy 30 százalékos ralit is összehozhatnak

Ígéretes szegmens, nagy növekedési potenciállal. A Palo Alto Networks, a Fortinet és a CrowdStrike mellett a hazai kiberbiztonsági iparág egyetlen tőzsdén jegyzett cégét, a ViVeTechet is kiemelte az elemző.
Murányi Ernő
2026.02.19, 06:10

A Morgan Stanley előrejelzése szerint a jelenleg 270 milliárd amerikai dollárra becsült globális kiberbiztonsági piac az előttünk álló években mintegy 12 százalékkal bővülhet évente, többek között a digitalizáció, a felhőszolgáltatások és a generatív mesterséges intelligencia (MI) gyors ütemű terjedése, illetve az egyre fokozódó geopolitikai feszültségek következtében. 

kiberbiztonság Palo Alto Networks - Photo Illustration
A Palo Alto Networks a legnagyobb kiberbiztonsági cég / Fotó: NurPhoto via AFP

Ennek köszönhetően a kiberbiztonsági szektor részvényei között számos jó befektetési lehetőség azonosítható

– mondja Zakár Tivadar, az Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a kiberbiztonsági részvények volatilitása magasabb, mivel a szektor jelentős részben növekedési cégekből áll, ezért szelektív megközelítésre van szükség, és nagyon fontos a jó beszállási pontok kivárása 

– mutat rá a szakember, aki három globális cég részvényei mellett egy hazai vállalat papírjára is felhívta a befektetők figyelmét.

Egyre többe kerülhet az elhanyagolt kiberbiztonság

A globális kibertámadások száma 38 százalékkal nőtt 2024-ben, ráadásul az IBM statisztikái szerint 

egy adatvédelmi incidens átlagos költsége 2023-ban még 4,45 millió amerikai dollárra, míg egy évvel később már 4,88 millió dollárra rúgott. 

Az adatszivárgások nagyjából 80 százaléka felhőből, NAS-ból (hálózatra csatlakoztatott, önálló adattároló eszköz vagy szerver) vagy végponti eszközökről (laptop, pendrive) indul az IBM statisztikái szerint. 

Európában a piac növekedésének egyik legfontosabb hajtóereje az uniós szabályozás: a NIS2 irányelv kiterjesztette a kötelezett ágazatok körét, míg a DORA rendelet a pénzügyi szektorban hoz szigorú követelményeket az ellenálló képesség és a beszállítói láncok ellenőrzése terén

– magyarázza Zakár Tivadar.

Palo Alto Networks

A felhőtechnológia megjelenése előtti korszakban elsősorban a tűzfalmegoldásaival ismertté vált Palo Alto Networks árbevétele és piaci kapitalizációja alapján a legnagyobb „tisztán” kiberbiztonsági vállalat – és manapság már vezető felhőbiztonsági szolgáltató is – globálisan. 

A vállalat menedzsmentje a következő években két számjegyű árbevétel-növekedésre számít.

A cég az Egyesült Államokban 

  • erős kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik, 
  • dinamikus a termékportfóliója, 
  • jelentős MI-integrációt alkalmaz, 
  • gyorsan bővíti az MI-alapú fenyegetésészlelést 
  • és az úgynevezett zéróbizalom-architektúrát.

A Palo Alto Networks idei bevételei 13,6 százalékkal növekedhetnek a Morgan Stanley várakozásai szerint. A céget követő elemzők is optimisták: a vállalat 12 hónapos célárai hozzávetőlegesen 30 százalék feletti emelkedési potenciált tükröznek a jelenlegi, 165 dollár körüli szinthez képest

 – emeli ki Zakár Tivadar.

Fortinet

Árbevétele és piaci kapitalizációja alapján ugyancsak a világ legnagyobb kiberbiztonsági vállalatai közé tartozik a Fortinet is. A cég részvényárfolyama mintegy 5 százalékot emelkedett idén január elseje óta, és jelenleg 82 dollár körül mozog.

Az iparági várakozások szerint az amerikai kormány a fokozódó geopolitikai feszültségek miatt növelni fogja a kibervédelmi kiadásait, aminek a kiberbiztonsági részvények közül komoly haszonélvezője lehet a Fortinet is

– hangsúlyozza Zakár Tivadar.

A vállalat február 5-én publikálta a tavalyi utolsó negyedévi üzleti eredményeit, amelyek szerint a 2025-ös bevétele a 2024-es szinthez képest 14 százalékkal, 6,8 milliárd dollárra bővült.

A cég árbevétele várhatóan 2026-ban is 10 százalékkal nőhet, részben ennek is köszönhetően nemrég a UBS 80-ról 90 dollárra emelte a papír célárfolyamát. 

Megítélésem szerint a jelentős árbevétel-növekedést és nyereséget produkáló kiberbiztonsági cégek között a Fortinet az egyik legvonzóbb a részvénypiacon 

– jegyzi meg Zakár Tivadar.

CrowdStrike Holdings

A CrowdStrike Holdings felhőnatív szoftvervállalatként végpontbiztonságot kínál, vagyis a laptopok, PC-k, okostelefonok és minden más, hálózatra csatlakozó készülék védelmét. A felhőnatív cégek olyan szoftverfejlesztési és üzemeltetési megközelítést alkalmaznak, amely kifejezetten a felhőalapú rendszerek előnyeit – például skálázhatóság, rugalmasság, gyorsaság – használja ki.

Mivel a CrowdStrike platformja felhőalapú, különösen alkalmas a távmunkavégzés támogatására, és könnyen telepíthető az internetre csatlakozó több milliárd eszközre.

A CrowdStrike-részvény 2025-ben mintegy 40 százalékkal drágult, ám a papír átlagos célárfolyama a Wall Street elemzői konszenzusa szerint 559 dollár, ami a jelenlegi, 416 dollár körüli szintről további mintegy 32 százalékos felértékelődést jelentene a következő 12 hónapban.

A CrowdStrike jövőbeli teljesítményét kedvezően befolyásolhatja az a tény is, hogy a vállalat néhány hete bejelentette az elemzők által 250 millió dollárra becsült stratégiai akvizícióját: 

a CrowdStrike felvásárolta a Seraphic Security nevű izraeli startupot, amely hosszú távú növekedési hajtóerőt jelent majd a vállalat számára.

Plusz egy papír a hazai piacról: ViVeTech

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett egyetlen kiberbiztonsági cég, az Xtend-piacra 2022-ben bevezetett, 2011 óta működő ViVeTech kibervédelmi IT-tanácsadó és -fejlesztő vállalat.

A cég az utolsó lezárt üzleti évben, 2024-ben rekordszintű, közel 1,4 milliárd forintos nettó árbevételt ért el, a 2025-ös pénzügyi év egészét tekintve pedig ezt 20-25 százalékkal meghaladó további árbevétel-növekedést vár, köszönhetően többek között annak is, hogy a kibervédelemre fordított vállalati és állami kiadások – szabályozói és reputációs okokból – válságállóbbak, mint a klasszikus informatikai beruházások

– magyarázza Zakár Tivadar.

 VVT részvény
VVT részvény2026.02.12.
Árfolyam: 270 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 4 050 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A cég menedzsmentjének nyilatkozatai alapján terveik között szerepel a Budapesti Értéktőzsde standard kategóriájába való átlépés, ami új intézményi befektetői kört hozhat a papírnak. A vállalat tavaly először már osztalékot is fizetett a részvényeseknek. A társaság részvényárfolyama 2025-ben jelentős forgalomnövekedés mellett közel 20 százalékkal menetelt felfelé – mondja Zakár Tivadar.

