Három plusz egy kiberbiztonsági részvény, akár egy 30 százalékos ralit is összehozhatnak

A Morgan Stanley előrejelzése szerint a jelenleg 270 milliárd amerikai dollárra becsült globális kiberbiztonsági piac az előttünk álló években mintegy 12 százalékkal bővülhet évente, többek között a digitalizáció, a felhőszolgáltatások és a generatív mesterséges intelligencia (MI) gyors ütemű terjedése, illetve az egyre fokozódó geopolitikai feszültségek következtében.

A Palo Alto Networks a legnagyobb kiberbiztonsági cég / Fotó: NurPhoto via AFP

Ennek köszönhetően a kiberbiztonsági szektor részvényei között számos jó befektetési lehetőség azonosítható

– mondja Zakár Tivadar, az Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a kiberbiztonsági részvények volatilitása magasabb, mivel a szektor jelentős részben növekedési cégekből áll, ezért szelektív megközelítésre van szükség, és nagyon fontos a jó beszállási pontok kivárása

– mutat rá a szakember, aki három globális cég részvényei mellett egy hazai vállalat papírjára is felhívta a befektetők figyelmét.

Egyre többe kerülhet az elhanyagolt kiberbiztonság

A globális kibertámadások száma 38 százalékkal nőtt 2024-ben, ráadásul az IBM statisztikái szerint

egy adatvédelmi incidens átlagos költsége 2023-ban még 4,45 millió amerikai dollárra, míg egy évvel később már 4,88 millió dollárra rúgott.

Az adatszivárgások nagyjából 80 százaléka felhőből, NAS-ból (hálózatra csatlakoztatott, önálló adattároló eszköz vagy szerver) vagy végponti eszközökről (laptop, pendrive) indul az IBM statisztikái szerint.

Európában a piac növekedésének egyik legfontosabb hajtóereje az uniós szabályozás: a NIS2 irányelv kiterjesztette a kötelezett ágazatok körét, míg a DORA rendelet a pénzügyi szektorban hoz szigorú követelményeket az ellenálló képesség és a beszállítói láncok ellenőrzése terén

– magyarázza Zakár Tivadar.

Palo Alto Networks

A felhőtechnológia megjelenése előtti korszakban elsősorban a tűzfalmegoldásaival ismertté vált Palo Alto Networks árbevétele és piaci kapitalizációja alapján a legnagyobb „tisztán” kiberbiztonsági vállalat – és manapság már vezető felhőbiztonsági szolgáltató is – globálisan.

A vállalat menedzsmentje a következő években két számjegyű árbevétel-növekedésre számít.

A cég az Egyesült Államokban

erős kormányzati kapcsolatokkal rendelkezik,

dinamikus a termékportfóliója,

jelentős MI-integrációt alkalmaz,

gyorsan bővíti az MI-alapú fenyegetésészlelést

és az úgynevezett zéróbizalom-architektúrát.

A Palo Alto Networks idei bevételei 13,6 százalékkal növekedhetnek a Morgan Stanley várakozásai szerint. A céget követő elemzők is optimisták: a vállalat 12 hónapos célárai hozzávetőlegesen 30 százalék feletti emelkedési potenciált tükröznek a jelenlegi, 165 dollár körüli szinthez képest

– emeli ki Zakár Tivadar.