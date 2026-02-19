Itt a román költekezés ára: kiürítik az önkormányzatokat, kirúgnak boldog-boldogtalant – a béreket is megvágnák

A román kormány sürgősségi rendelettel alakítaná át az ország közigazgatási rendszerét. A tervezet 30 százalékkal csökkentené a megyék által meghatározott maximális önkormányzati álláshelyszámot, miközben a ténylegesen betöltött pozíciók akár 20 százaléka is megszűnhet.

A román kormány a közszféra bérkiadásainak 10 százalékos csökkentését tűzte ki célul / Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock

A jogszabálytervezet módosítaná a 63/2010-es sürgősségi kormányrendeletet, amely a helyi közpénzügyeket szabályozó 273/2006-os törvényt egészítette ki.

Az indoklás szerint a megyei intézmények által meghatározott maximális álláshelyszám 30 százalékkal csökkenne, a ténylegesen betöltött pozícióknak pedig akár 20 százaléka is megszűnhet.

A rendelet kihirdetését követő 20 napon belül a megyéknek közölniük kell az új létszámkereteket az érintett közigazgatási egységekkel. A polgármesteri hivatalok, megyei tanácsok és az általuk létrehozott közintézmények apparátusát legkésőbb 2026. július 1-jéig kell átszervezni.

A kormányzati indoklás szerint az intézkedés „megteremti az emberi és költségvetési erőforrások optimalizálásának feltételeit”.

Lakosságszámhoz kötött létszám a városházákon

A reform a települések méretét is figyelembe veszi. Mivel több romániai község lakossága már meghaladja a 20 ezer főt, az Adevarul.ro értesülései szerint két új kategóriát vezetnek be:

20-50 ezer lakos között,

50 ezer fő felett.

Ez lehetővé teszi, hogy a nagyobb községek több alkalmazottat tarthassanak fenn, igazodva a megnövekedett ügyfélforgalomhoz és adminisztratív terhekhez.

A helyi rendőrség létszámát is demográfiai alapon határoznák meg.

A községekben, városokban, municípiumokban és a bukaresti szektorokban egy rendőr jutna 1200 lakosra, míg a megyékben és Bukarestben 6500 lakosra. 4500 fő alatti települések azonban nem hozhatnak létre helyi rendőrséget, kivéve, ha a működési költségeit teljes egészében saját bevételeikből fedezik; ebben az esetben legfeljebb háromfős állomány engedélyezett.

A meghatározott létszámkeretbe beletartoznak a helyi rendőrség sajátos közszolgálati státuszú tisztviselői, az általános köztisztviselők és a szerződéses alkalmazottak is.