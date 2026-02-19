Deviza
Itt a román költekezés ára: kiürítik az önkormányzatokat, kirúgnak boldog-boldogtalant – a béreket is megvágnák

A tervezet szerint a helyi intézményeknek 2026. július 1-jéig kell végrehajtaniuk az átszervezést. A román megyéknek húsz napon belül közlik az új létszámplafonokat.
VG
2026.02.19, 05:50

A román kormány sürgősségi rendelettel alakítaná át az ország közigazgatási rendszerét. A tervezet 30 százalékkal csökkentené a megyék által meghatározott maximális önkormányzati álláshelyszámot, miközben a ténylegesen betöltött pozíciók akár 20 százaléka is megszűnhet.

Palace,Of,The,Parliament,And,The,National,Flag,Of,Romania.Románia
A román kormány a közszféra bérkiadásainak 10 százalékos csökkentését tűzte ki célul / Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock

A jogszabálytervezet módosítaná a 63/2010-es sürgősségi kormányrendeletet, amely a helyi közpénzügyeket szabályozó 273/2006-os törvényt egészítette ki. 

Az indoklás szerint a megyei intézmények által meghatározott maximális álláshelyszám 30 százalékkal csökkenne, a ténylegesen betöltött pozícióknak pedig akár 20 százaléka is megszűnhet.

A rendelet kihirdetését követő 20 napon belül a megyéknek közölniük kell az új létszámkereteket az érintett közigazgatási egységekkel. A polgármesteri hivatalok, megyei tanácsok és az általuk létrehozott közintézmények apparátusát legkésőbb 2026. július 1-jéig kell átszervezni.

A kormányzati indoklás szerint az intézkedés „megteremti az emberi és költségvetési erőforrások optimalizálásának feltételeit”.

Lakosságszámhoz kötött létszám a városházákon

A reform a települések méretét is figyelembe veszi. Mivel több romániai község lakossága már meghaladja a 20 ezer főt, az Adevarul.ro értesülései szerint két új kategóriát vezetnek be:

  • 20-50 ezer lakos között,
  • 50 ezer fő felett.

Ez lehetővé teszi, hogy a nagyobb községek több alkalmazottat tarthassanak fenn, igazodva a megnövekedett ügyfélforgalomhoz és adminisztratív terhekhez.

A helyi rendőrség létszámát is demográfiai alapon határoznák meg.

A községekben, városokban, municípiumokban és a bukaresti szektorokban egy rendőr jutna 1200 lakosra, míg a megyékben és Bukarestben 6500 lakosra. 4500 fő alatti települések azonban nem hozhatnak létre helyi rendőrséget, kivéve, ha a működési költségeit teljes egészében saját bevételeikből fedezik; ebben az esetben legfeljebb háromfős állomány engedélyezett.

A meghatározott létszámkeretbe beletartoznak a helyi rendőrség sajátos közszolgálati státuszú tisztviselői, az általános köztisztviselők és a szerződéses alkalmazottak is.

A román kormány végcélja: tízszázalékos bércsökkentés

A kormánykoalíció hétfői ülésén döntött a reform sürgősségi rendelettel történő elfogadásáról, amint a jogalkotási folyamat lezárul. A csomag célja a közszféra bérkiadásainak 10 százalékos mérséklése.

Az oktatás, egészségügy, kultúra és honvédelem területén nem a szakemberek fizetését csökkentenék. Az érintett minisztériumok saját hatáskörben határozhatják meg, hogyan teljesítik a csökkentési célt, nem kizárólag a béralap terhére.

Azok az intézmények, amelyek már korábban megkezdték kiadásaik visszafogását, nem kötelesek újabb teljes 10 százalékos csökkentést végrehajtani a 2025-ös költségvetéshez képest, csak a fennmaradó különbözetet.

Felmerült a közszféra étkezési hozzájárulásának eltörlése is, amely a becslések szerint mintegy 2,5 milliárd lej megtakarítást eredményezett volna. 

A javaslat azonban nem kapott egységes támogatást a kormányzati szereplők részéről, így nem került be a fejlesztési minisztérium által társadalmi vitára bocsátott tervezetbe.

A koalíció munkacsoportot hozott létre a helyi adók és illetékek módosításának vizsgálatára. Kiemelt kérdés az úgynevezett túladóztatási ráták alkalmazása, az 50 évnél idősebb épületek helyzete, valamint a fogyatékkal élők adóterhei.

A sürgősségi rendelet elfogadásának pontos dátumát a kormány még nem jelentette be, de a legvalószínűbb időpont február 19. lesz.

