Súlyos fenyegetés hangzott el a világ egy újabb pontján, máris több halott van, nem találnánk ki, honnan indult

Már egy hete tartanak az országos tömegtiltakozások Iránban, azóta nem jelent meg nyilvánosan a Németországnál is népesebb állam vezetője, de most igen, és erőteljes figyelmeztetést fogalmazott meg.

Fotó: AFP

Ali Hamenei ajatollah szombaton elismerte, hogy a tiltakozásokat valós sérelmek okozták. Csakhogy hozzátette: a zavargásokat külső erők szervezik, egyben ígéretet tett, hogy a hatóságok keményen fel fognak lépni a randalírozókkal szemben.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency pénteken arról számolt be, hogy legalább nyolc tüntető meghalt. A Norvégiában bejegyzett Hengaw Emberi Jogi Szervezet szerint a tiltakozások kezdete óta legalább 132 embert tartóztattak le – jelenti a Bloomberg.

„A felvetésük jogos volt” – mondta Hamenei a tiltakozások egy hete tartó hulláma óta tartott első nyilvános szereplésén, hozzátéve, hogy az elégedetlenséget kiváltó élelmiszerár-emelkedés és a valuta ingadozása az állam ellenségeinek műve.

A hatalmas feszültség oka gazdasági, még pontosabban pénzügyi. Összeomlott ugyanis az iráni riál árfolyama. A múlt hétvégén rekord mélypontra zuhant a dollárral szemben, pedig közép-európai tapasztalatainkból jól tudjuk: a dollár nem éppen legszebb évét élte tavaly, a közép-európai devizák például elképesztő mértékben erősödtek vele szemben.

Mikor a forint gyengült, sokan nálunk se szerették, de felmerülhet a kérdés, hogy ezért miért kell utcai zavargásoknak kitörni. Teherán fő kereskedelmi negyedeiből indult a tiltakozás, több százan bezárták üzleteket és demonstrációkra gyűltek össze.

Aztán a megmozdulások több városra is átterjedtek, szombaton a közép–déli Fársz tartomány vált az egyik gócponttá. Teherán elhúzódó konfliktusa a Nyugattal nukleáris programja és regionális politikája miatt évek óta tartó szankciókhoz és nemzetközi elszigetelődéshez vezetett – emlékeztet a Bloomberg.

Ez tartós inflációt és emelkedő megélhetési költségeket eredményezett, de az utóbbi évek visszatérő tiltakozásai egyre inkább a pusztán gazdasági követeléseken már túl is mutató sérelmeket tükröznek a hírügynökség összegzése szerint.