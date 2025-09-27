Óriási bajban van Szlovákia: ezt még Magyarországról is rossz nézni – Fico nem tehetett mást

Félreveri a harangokat a Szlovák Nemzeti Bank (NBS): jövőre gyakorlatilag leáll a szlovák gazdasági növekedés, elmarad a reálbérek növekedése, a munkanélküliek száma pedig újra meglódulhat.

Pozsony madártávlatból - megtorpanhat a szlovák gazdasági növekedés / Fotó: Hemis via AFP

A szlovák gazdaság idén legfeljebb 0,8 százalékkal nő, jövőre pedig mindössze 0,5 százalékos növekedést produkál – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank MA (csütörtök) ismertetett legfrissebb prognózisából.

Megtorpan a szlovák gazdasági növekedés

A Peter Kazimír jegybankelnök által részletezett őszi előrejelzésben brutálisan lerontották a számokat, hiszen júniusban 2025-re még 1,2 százalékos, 2026-ra pedig 1,6 százalékos növekményt vártak.

A bankelnök szerint az ország gazdaságát két teher nyomja:

a kedvezőtlen nemzetközi helyzet, illetve

az újabb, 2,7 milliárd euróra tervezett konszolidációs csomag.

A jegybank szerint a stagnálás közeli helyzet miatt újra meglódulhat a munkanélküliség, ami napjainkban történelmi mélyponton van. Az NBS úgy látja,

2026 végéig 30 ezer fővel nőhet az állástalanok száma a jelenlegi szinthez képest, vagyis a mostani 5 százalék feletti mutató 6 százalékra kúszhat.

Ugyan az infláció mértéke az idei 4,2-4,3 százalékról jövőre 3 és 4 százalék közé mérséklődhet, azonban ez a reálbérek növekedésén nem érződik majd, sőt. Idén a jegybank szerint

5,9 százalékkal nőhet a nominális bér, a viszonylag magas infláció miatt viszont

az átlagos reálbérek csupán 1,8 százalékkal.

Jövőre viszont a kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt gyakorlatilag leáll a bérnövekedés: az előrejelzés szerint a reálbérnövekmény mindössze 0,1 százalékra tehető, ami a stagnálással egyenlő.

Kérdőjelek a kiigazító csomag körül

Horváth Mihály, a jegybank egyik csúcsvezetője (korábbi pénzügyminiszter) közölte, a nemzeti bank úgy látja, a Fico-kormány képtelen lesz jövőre teljes mértékben kivitelezni a

2,7 milliárdos takarékossági csomagját, ehelyett csupán

2,1 milliárd eurós kihatású intézkedéscsomaggal számol.

Szerinte ilyen volumenű intézkedés is komoly kihatással lesz a makrogazdaságra. Egyben hozzátette, a jövőben újabb és újabb takarékosságra lesz szükség, ellenkező esetben az államháztartási hiány beragad a GDP-hez viszonyított 4 százalék körüli szintre.