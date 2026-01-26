Deviza
Pont mint a Tisza – így reagált Orbán Viktor a brüsszeli gázdöntésre, ezt nem hagyjuk

A miniszterelnök megígérte: bírósági úton fogják védeni az ország energiaellátását és a rezsicsökkentést. Brüsszel új szabályozást fogadott el az orosz gáz importjának megszüntetéséről, Magyarország azonban nem hagyja szó nélkül a döntést.
VG
2026.01.26, 17:13
Frissítve: 2026.01.26, 18:17

Az Európai Unió 2027 végéig betiltotta az orosz gázimportot, Magyarország és Szlovákia tiltakozása ellenére. Orbán Viktor szerint a döntés veszélyezteti a magyar családok rezsicsökkentését, és az ország az Európai Bírósághoz fordul.

Daily Life In Rzeszow lng orosz gáz
Brüsszel új szabályozást fogadott el az orosz gáz importjának megszüntetéséről, hadat üzenve az olcsó hazai energiaáraknak, ám Magyarország ezt nem fogja szó nélkül hagyni / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Európai Unió minősített többséggel jóváhagyta azt a jogszabályt, amely 2027 végéig végleg betiltja az orosz gázimportot és fokozatosan kivonja az orosz olajat. A Magyar Nemzet értesülései alapján csak Magyarország és Szlovákia szavazott nemmel, míg Bulgária tartózkodott, de a döntést így is elfogadták. A szabályozás lehetőséget ad bizonyos tagállamoknak haladékra, amennyiben nem tudják időben feltölteni gáztározóikat a télre; a végső határidő 2027. november 1.

Orbán Viktor azonnal reagált a brüsszeli döntésre. Facebook-bejegyzésében világosan jelezte, hogy Magyarország az Európai Bírósághoz fordul a rendelet megsemmisítése érdekében. Szerinte a döntés nemzetközi szankció jelleget öltött, mivel elfogadásához egyhangúság kellett volna. Hangsúlyozta: 

A rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk. Ebben nincs kompromisszum!

A kormány és az energiaszakértők is egyetértenek abban, hogy a tilalom súlyosan sérti Magyarország energiaellátásának biztonságát. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a gáz- és kőolajimport tiltása a családoknak háromszoros rezsiköltséget jelenthet, miközben az ipar versenyképessége is komoly veszélybe kerülhet.

Tóth Máté energiajogász a közelmúltban rámutatott: a közép-európai országok, így Magyarország és Szlovákia továbbra is jelentős mértékben az orosz gáztól függnek, és az import megszüntetése komoly áremelkedést idézhet elő. Kiemelte: a hazai rezsicsökkentés fenntartása és az orosz gáz leváltása egyszerre nem lehetséges – a kettő vagy-vagy helyzetet teremt.

Kevesebb mint egy év, hogy leváljunk az orosz gázról

Az EU új szabályozása megtiltja az új orosz gázszerződések megkötését, a meglévő megállapodásokat pedig fokozatosan kell megszüntetni. Rövid távú szerződések alapján az LNG-behozatal 2026 tavaszától, a vezetékes gáz esetében 2026 nyaráig szűnik meg, a hosszú távú szerződéseket a végső határidőkig kell kivezetni. A szabályok megsértése komoly pénzbírságokat vonhat maga után, akár a vállalat éves árbevételének 3,5 százalékát is elérheti.

Orbán Viktor reakciója nemcsak politikai nyilatkozat: az ország energiafüggetlenségének és a családok anyagi biztonságának megőrzését is szolgálja. A kormány célja világos: Magyarország nem enged a brüsszeli nyomásnak, és bírósági úton védi meg a rezsicsökkentést, a rezsistopot és az ország energiaellátását.

