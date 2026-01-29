Most nevetnek csak igazán az oroszok az EU-n: visszafordulnak az amerikai LNG-hajók Európából, alig maradt gáz a tárolókban – 60 milliárd köbméter kell
Bár alig vagyunk túl a tél közepén, Európa gáztárolói üresen konganak, az emelkedő amerikai LNG-import halálra ítélheti a kontinenst, mivel az egyik legnagyobb alternatív beszállító most közvetlen vetélytárssá vált. Egyértelműen látszik, hogy az EU-nak a következő télre csurig kell tölteni a készleteit – ahogyan ezt már évekkel ezelőtt meg kellett volna oldania –, de az árazás és a globális kereslet ezt egyre komolyan nehezíti.
Elvitte a fűtést az amerikai LNG-éhség
Az európai gázellátás jelenleg egyszerre két kihívással néz szembe:
- a kontinens tárolókapacitásainak drámai csökkenésével;
- másrészt az amerikai LNG-import élénkülésével.
A helyzetre a Gazprom is reagált: egy január végén kiadott nyilatkozata szerint az Egyesült Államokban a hazai gázárak meredek emelkedése ösztönzi a cseppfolyósított földgáz (LNG) importját, Európa kárára.
A magas amerikai árak miatt néhány cég az már most is az USA-ba irányította LNG-szállítmányait az EU helyett, ami a Gazprom szerint tovább nehezíti az európai piac helyzetét:
az Egyesült Államok nemcsak fő beszállítóvá, hanem közvetlen versenytárssá is vált a csúcsidőszakokban rendelkezésre álló erőforrásokért.
Eközben Európa föld alatti gáztárolói január végére a teljes kapacitás mindössze 44 százalékán állnak, ami a legalacsonyabb szint a 2022-es 40 százalékos töltöttség óta.
Figyelemre méltó, hogy a 10 éves átlag 58 százalék, így a kontinens idén különösen sebezhetőnek tűnik. Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, március végére a tárolók töltöttségi szintje akár 30 százalékra is csökkenhet, ami körülbelül 60 milliárd köbméter gáz utántöltését tenné szükségessé, hogy a készletek visszaálljanak a tavalyi szintre. A probléma súlyosságát fokozza, hogy az import nagy része napi fogyasztásra megy, nem a tárolók feltöltésére, így a következő hónapok beszerzési igénye óriási lehet.
Nem érte meg kitiltani az orosz gázt
Bár a kontinens tavaly 30 százalékkal növelte LNG-behozatalát – rekordszintre, 175 milliárd köbméterre –, ezt jelentősen ellensúlyozta az ukrajnai konfliktussal párhuzamos gazdasági háború. Ugyanis az Európai Unió január eleji döntése, hogy 2027-ig teljesen kivonja a hagyományos és orosz LNG-importokat, még inkább az LNG felé irányítja a figyelmet, ám ez az út most zsákutcába vezetett.
Ennek ellenére az IEA előrejelzése szerint az európai LNG-importok 2026-ban új rekordot érhetnek el, 185 milliárd köbmétert. Globális szinten az LNG-termelés 2026-ban 7 százalékkal bővülhet, főként az USA, Kanada és Mexikó új exportkapacitásai révén, a következő öt évben pedig Észak-Amerikából és Katarból további 300 milliárd köbméter új kapacitás léphet piacra.
A készletek feltöltését azonban az árjelek is nehezítik.
Az európai TTF nyári határidős árak magasabbak a téli áraknál, ami fordított árstruktúrát jelent: a tárolás és a későbbi értékesítés nem jön ki gazdaságosan. Az okok vegyesek: egyes kereskedők kormányzati beavatkozásra számítanak, mások a növekvő LNG-kínálatban bíznak, de a logika nem mindig működik, ha a tél elején alacsonyak a készletek. A spekuláció további torzítást okozhat, tavalyhoz képest több mint kétszeresére nőtt a TTF pozíciókban részt vevő alapok száma.
A földgáz piaca egyre inkább globális, de ez azt is jelenti, hogy az Észak-Amerikát beborító sarki levegő miatt Európában is megugranak az árak. Az LNG-kínálat növekedése átalakította a nyersanyag piacát, de a kockázatokat is kiterjesztette.