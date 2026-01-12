Teljes döbbenet Székelyföldön: egyszer csak hatszáz munkást küldött kényszerszabadságra az óriási svájci gyár – nem bírja kifizetni a gázt
Hatszáz dolgozót küld kényszerszabadságra a legnagyobb romániai műtrágyagyár, a marosvásárhelyi Azomures – írja az Economedia.ro a vállalat közleménye alapján. Ezzel párhuzamosan felfüggesztettek egy sor, az üzem berendezéseinek karbantartására és különféle szolgáltatásokra vonatkozó szerződést.
A cégvezetés arra hivatkozik, hogy ez idáig nem tett hivatalos ajánlatot az Azomures felvásárlására a román állami gázipari vállalat, a Romgaz. Ez „megoldatlanul hagyja az egyetlen ipari léptékű nitrogénalapú műtrágyát gyártó termelési platform jövőjét” – olvasható a közleményben. Korábban mindkét cég megerősítette, hogy folyamatban vannak a tranzakciót előkészítő egyeztetések. Az Azomures a svájci Ameropa tulajdonában van.
Az utóbbi években a mintegy ezer dolgozót foglalkoztató marosvásárhelyi üzemben több alkalommal hónapokra leállították a termelést, arra hivatkozva, hogy a földgáz ára nem teszi lehetővé a gazdaságos működést.
A marosvásárhelyi vállalat vezetősége legutóbb december elején jelentette be, hogy meghatározatlan időre felfüggeszti a termelést.
Az Azomures éves termelési kapacitása meghaladja az 1,6 millió tonna műtrágyát, amihez alapanyagként mintegy egymilliárd köbméter földgázra van szüksége. A cég 2023-ban és 2024-ben is veszteséges volt, tavalyelőtt 1,570 milliárd lej (mintegy 606 milliárd forint) árbevétel mellett 505,805 millió lej (mintegy 195 milliárd forint) deficittel zárta az évet.
