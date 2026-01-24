Deviza
EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0% EUR/HUF382,26 +0,04% USD/HUF323,1 0% GBP/HUF440,92 0% CHF/HUF414,25 0% PLN/HUF90,89 +0,08% RON/HUF74,91 0% CZK/HUF15,75 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Chery
kínai autó
jaguar land rover
jlr
Anglia
Nagy-Britannia
gyár
Jaguar

Ez is eljött: a kínaiak elkezdik átvenni Európa legnagyobb autógyárait, a Magyarországon is népszerű márkát gyárthatják bennük – a saját modelleket már nem veszik

Konganak az ürességtől az üzemek. A nagy európai autógyárak maguk szeretnék, ha náluk gördülnének le a szalagról kínai autók, így lehet megmenteni az üzemeket. Most az egyik legnagyobb márkáról derült ki, hogy éppen erre készül.
Hecker Flórián
2026.01.24, 06:31
Frissítve: 2026.01.24, 06:51

A kínai Chery autógyártó a Jaguar Land Rover (JLR) tulajdonában lévő brit üzemekben gyárthatna autókat – mindezt a brit kormány maga javasolja, a terv pedig olyannyira előrehaladott, hogy azt Keir Starmer miniszterelnök jövő heti pekingi látogatásán meg is vitatják a felek.

kínai autók, Chery
Kínai autókat kezdhetnek gyártani Európa legnagyobb autógyáraiban / Fotó: Xinhua via AFP

Ennek lényege, hogy a kínai vállalat a JLR már meglévő nagy-britanniai gyártóegységeit használná a saját járművei előállítására. Erről két, a tárgyalásokhoz közel álló forrás beszélt a Financial Timesnek.

Ráadásul ez a szándék nem újkeletű, az Egyesült Királyság az elmúlt években aktívan próbálta meggyőzni a Chery-t, hogy az országban gyártsa járműveit – tette hozzá három másik bennfentes forrás.

Kínai autókat kezdhetnek gyártani Európa legnagyobb autógyáraiban

Bár a megállapodásról szóló tárgyalások korai szakaszban járnak és a részletek még nem véglegesek, a Chery és a JLR tájékozódó jellegű megbeszéléseket folytat Starmer kínai látogatása alatt, amely egyébként nyolc év után az első alkalom, hogy brit kormányfő Kínába látogat.

Peter Kyle üzleti miniszter elismerte: a kormány azt szeretné, ha a Chery az Egyesült Királyságban létesítene gyártóbázist, és egy meglévő JLR-üzem igénybevétele is a lehetőségek között szerepel.

Ha van egy gyártóüzem, ahol szabad kapacitások vannak, akkor van logika a partnerségek kialakításában, és ez könnyen egy ilyen eset lehet

– nyilatkozta a patinás lapnak.

Egy új, a Chery-vel kötött JLR-megállapodás kulcsfontosságú lenne a kormány azon célkitűzéséhez, hogy az Egyesült Királyság 2035-re évi 1,3 millió járművet gyártson. Ez majdnem kétszerese a Gépjárműgyártók és Kereskedők Társasága (SMMT) által 2025-re előrejelzett 738 ezer darabos mennyiségnek.

A Chery Omoda és Jaecoo modelljei – ahogy egyébként Magyarországon is – a leggyorsabban növekvő kínai márkák az Egyesült Királyságban. Az Omoda vezetői nem zárták ki egy teljesen új üzem létrehozását az Egyesült Királyságban, ugyanakkor a vállalathoz közel álló személyek korábban a magas energia- és munkaerőköltségeket jelölték meg a helyi termelés fő akadályaként.

Azt látni kell, hogy agy nyugati autógyártó és egy kínai rivális közötti ilyen típusú gyártási együttműködés viszonylag ritka a globális autóiparban. Az elemzők szerint azonban ezeknek a megállapodásoknak a száma valószínűleg nőni fog,

mivel az európai autógyárak gyenge kereslettel és a magas termelési költségekkel küzdenek.

A folyamatot teljes egészében érdemes nézni.

  1. A Chery már rendelkezik egy gyárral Barcelonában, amelyet a Nissantól vásárolt meg,
  2. pénteken pedig megállapodott egy dél-afrikai Nissan-üzem megvételéről is.
  3. A Nissan azt sem zárta ki, hogy kínai partnere, a Dongfeng használja sunderlandi üzemét a szabad kapacitások kihasználására.
  4. A kínai rivális, a Leapmotor szintén partnerségben áll a Stellantis-szal, és idén egy spanyolországi üzemben kezdi meg új modelljei gyártását.

A JLR jelenleg az indiai Tata Motors tulajdonában van és egyébként már rendelkezik közös vállalattal a Chery-vel: 2024-ben megállapodtak, hogy licencbe adják a Freelander márkát a Chery-nek, hogy elektromos járműveket fejlesszenek a kínai csoport platformján.

Konganak az ürességtől a JLR autógyárai

A JLR eközben éppen a tavaly nyári pusztító kibertámadás után lábadozik, amely legalább 196 millió font veszteséget okozott. A Halewoodban és Solihullban található gyárai újraindították a termelést, miután tavaly több mint egy hónapig álltak. A vállalat tervei szerint az idén piacra dobja a Range Rover elektromos változatát, és a Jaguart is teljesen elektromos ultra-prémium márkaként indítja újra.

A tervezett új elektromos modellek ellenére David Bailey, a Birminghami Egyetem professzora szerint

valószínűleg marad szabad kapacitás egy vagy két új modell gyártására a JLR üzemeiben.

A JLR és a Chery számára is előnyös, ha a gyár a maximális kapacitáshoz közel üzemel, mivel ez csökkenti az átlagköltségeket.

Egy olyan időszakban, amikor az európai üzemek kapacitáskihasználtsága alacsony, ez egy módja az űr betöltésének és a kínai márkák Európába vonzásának – magyarázta Bailey, aki szerint ez egy potenciálisan win-win szituáció.

A JLR nem kívánt nyilatkozni, a Chery pedig egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu