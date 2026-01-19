Felhoznának a föld alól 1,3 millió elektromos autóra elegendő lítiumot a csehek

Elkészült az a végleges megvalósíthatósági tanulmány, amely igazolja, hogy reális elképzelés a csehországi CEZ által indítandó lítiumbányászat és -feldolgozás. A környezeti hatásvizsgálatot az év végéig benyújtják.

A Geomet által gyűjtött fúrómagminták a leendő cínoveci lítiumbánya területén / Fotó: Reuters

Egy régi bánya helyén lesz a lítiumüzem

A lelőhely Ústí nad Labem régióban található, a bánya Cínovec településen van, a feldolgozóüzemet pedig Prunérovban építik fel. A projekt következő szakasza – amelynek indításáról még döntenie kell a CEZ partnere, a Geomet részvényeseinek – 42 milliárd cseh koronába kerül. A Geomet felelős a lítiumpark építéséért. A végleges megvalósíthatósági tanulmány szerint Cínovecben évente 3,2 millió tonna érc termelhető ki, amelyből körülbelül 37,5 ezer tonna akkumulátorminőségű lítium-karbonát állítható elő, ennyi akár 1,3 millió elektromos jármű akkumulátorához lehet elég.

A több mint 42 milliárd cseh koronás kiadáson belül a feldolgozóüzem, a duklai átrakodópont és a szükséges infrastruktúra várhatóan körülbelül 25 milliárd koronát visz el, míg a bánya indítása 5 milliárdot. A lítiumérc-feldolgozót egy korábbi széntüzelésű erőmű területén építik majd fel.

„A bánya és a lítiumfinomító együtt közvetlenül körülbelül 2000 szakképzett munkahelyet teremt, további 2000 munkahely pedig a feldolgozóiparban jön létre. A jövőbeli munkavállalók magas fizetést kapnak, ami kedvezően járul hozzá a régió gazdaságához, és más vállalkozókat is a helyszínre vonzhat” – idézi a CEZ honlapja Martin Pohlodeket, a Geomet vezérigazgatóját.

Egy lítiumparki alkalmazott átlagos bruttó bére meghaladja a 80 ezer cseh koronát, ez nagyjából a duplája lesz a régió jelenlegi átlagbérének.

A lítiumbányászat és -feldolgozás stratégiai projekt Csehország és az egész Európai Unió számára. A tevékenységet az Európai Bizottság a kritikus nyersanyagokról szóló törvény értelmében stratégiainak minősítette. Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2030-ra a stratégiai kritikus nyersanyagok éves felhasználásának legalább 10 százalékát a területén történő termelésből fedezze.

Az állami költségvetések teljes bevétele várhatóan évi 3,2 milliárd cseh koronát fog hozni. Egy ekkora beruházás más jelentős befektetőket is vonzhat a régióba, ami további pozitív hatással lenne a regionális gazdaságra.