Nem minden ingyenes bankszámla valóban díjmentes – erre érdemes figyelni 2026-ban
Az elmúlt években látványosan megszaporodtak a díjmentesnek hirdetett bankszámlák a hazai piacon. A bankok egyre agresszívebben versenyeznek az új ügyfelekért, ezért sok esetben nullaforintos számlavezetési díjjal, pénzvisszatérítéssel vagy egyszeri jóváírással próbálják magukhoz csábítani a számlanyitókat. A látszólag teljesen ingyenes ajánlatok mögött azonban gyakran olyan feltételek állnak, amelyek erősen befolyásolják a számla tényleges költségét.
A pénzügyi szolgáltatók többsége ma már kínál olyan csomagot, amelyben a havi számlavezetési díj elengedhető. Ez azonban általában nem automatikus:
a bankok feltételekhez kötik a kedvezményt, például rendszeres jövedelemérkeztetéshez, meghatározott számú bankkártyás vásárláshoz vagy egy minimális havi tranzakciószámhoz.
A számlavezetés lehet ingyenes, a bankolás nem feltétlenül
A „nullaforintos” bankszámla legtöbbször csak a számlavezetési díjra vonatkozik. A mindennapi bankolás során viszont számos más költség merülhet fel. Ilyen lehet a bankkártya éves díja, az átutalások költsége, az SMS-értesítések díja vagy egyes speciális tranzakciók ára. Az is gyakori, hogy a díjmentesség csak időszakos. Több banknál az első egy-két évben ingyenes a számlavezetés, ezt követően azonban már normál díjak lépnek életbe. Az ügyfelek ezért könnyen abba a helyzetbe kerülhetnek, hogy a kezdetben kedvezőnek tűnő számla később tetemes havi költséget jelent.
A pénzügyi szakértők szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy az ügyfelek kizárólag a számlavezetési díjat figyelik, miközben a bankolás teljes költsége ennél jóval összetettebb,
egy rendszeresen utaló vagy sok készpénzt felvevő ügyfél esetében például a tranzakciós díjak dominálhatnak.
Jövedelemérkeztetés és aktivitási feltételek
A legtöbb kedvezményes számlacsomag esetében a bankok elvárják, hogy az ügyfél rendszeres jövedelmet utaljon a számlára. Ennek összege pénzintézetenként eltérő lehet, de gyakran 150–300 ezer forintos havi jóváírást írnak elő.
Emellett sok bank megkövetel bizonyos aktivitást is, ilyen lehet például havi néhány bankkártyás vásárlás vagy elektronikus átutalás. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a számla könnyen több ezer forintos havi díjra rúghat.
A bankok ezzel a módszerrel igyekeznek biztosítani, hogy az ügyfelek valóban aktívan használják a számlát, és ne csak „parkoltassák” rajta a pénzüket.
Akciók és egyszeri jóváírások
Az ügyfélszerzésért folytatott versenyben a bankok gyakran egyszeri pénzjutalommal is ösztönzik a számlanyitást,
sőt kifejezetten elterjedtek a több tízezer forintos jóváírások, amelyekhez általában bizonyos feltételek teljesítése szükséges: például a számlanyitás után meghatározott összegű beérkező utalás, kártyás vásárlás vagy több hónapon át aktív számlahasználat.
Az ilyen promóciók elsőre vonzónak tűnhetnek, de a számlaválasztásnál érdemes több tényezőt is mérlegelni. A szakértők szerint különösen az alábbi szempontokra célszerű figyelni:
- mekkora összegű jövedelem érkezik havonta a számlára,
- mennyi és milyen módon indított átutalás történik,
- milyen gyakran és mekkora összegben veszünk fel készpénzt,
- szükség van-e SMS-értesítésekre vagy egyéb kiegészítő szolgáltatásokra,
- mennyi ideig érvényes a bank által kínált kedvezmény vagy akció.
Bár ezek az akciók valóban csökkenthetik a bankolás költségét az első időszakban, hosszabb távon továbbra is a számla alapdíjai és a tranzakciós költségek határozzák meg, mennyire kedvező az adott csomag.
Digitális bankolás és csökkenő költségek
A bankszámlák díjstruktúráját egyre inkább a digitalizáció alakítja. Az online vagy mobilbankon keresztül intézett tranzakciók sok esetben kedvezőbbek, mint a fióki ügyintézés, ezért a bankok is egyre inkább az elektronikus csatornák használatát ösztönzik. Számos számlacsomag már kifejezetten digitális ügyfeleknek szól:
a feltételek között szerepelhet, hogy az ügyfél online nyit számlát, mobilalkalmazást használ, és a tranzakciók jelentős részét elektronikus úton végzi.
Nagy különbségek lehetnek a költségekben
A különböző bankszámlák között jókora eltérések lehetnek a teljes éves költségben. Egy átlagos számlahasználat mellett akár szintén több tízezer forintos különbség is kialakulhat két csomag között. Ez különösen akkor válik fontossá, amikor a bankok időről időre módosítják díjaikat, vagy amikor a kezdeti kedvezmények lejárnak. Mindenképpen javasolt rendszeresen felülvizsgálni a meglévő bankszámla feltételeit, és szükség esetén váltani másik csomagra.
A tudatos választás a legfontosabb
Bár ma már sok bank kínál kedvező vagy akár díjmentes számlacsomagot, a megfelelő választás továbbra is nagymértékben az ügyfél pénzügyi szokásaitól függ. Más számla lehet ideális annak, aki főként bankkártyával fizet, és más annak, aki rendszeresen utal vagy készpénzt vesz fel. Érdemes több ajánlatot is összehasonlítani, és nemcsak a számlavezetési díjat, hanem a teljes bankolási költséget figyelembe venni. A megfelelően kiválasztott bankszámla hosszabb távon számottevő megtakarítást jelenthet a háztartások számára.