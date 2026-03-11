Nem minden ingyenes bankszámla valóban díjmentes – erre érdemes figyelni 2026-ban

Az elmúlt években látványosan megszaporodtak a díjmentesnek hirdetett bankszámlák a hazai piacon. A bankok egyre agresszívebben versenyeznek az új ügyfelekért, ezért sok esetben nullaforintos számlavezetési díjjal, pénzvisszatérítéssel vagy egyszeri jóváírással próbálják magukhoz csábítani a számlanyitókat. A látszólag teljesen ingyenes ajánlatok mögött azonban gyakran olyan feltételek állnak, amelyek erősen befolyásolják a számla tényleges költségét.

Sok bankszámla tűnik ingyenesnek, de a valódi költségek gyakran később derülnek ki / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A pénzügyi szolgáltatók többsége ma már kínál olyan csomagot, amelyben a havi számlavezetési díj elengedhető. Ez azonban általában nem automatikus:

a bankok feltételekhez kötik a kedvezményt, például rendszeres jövedelemérkeztetéshez, meghatározott számú bankkártyás vásárláshoz vagy egy minimális havi tranzakciószámhoz.

A számlavezetés lehet ingyenes, a bankolás nem feltétlenül

A „nullaforintos” bankszámla legtöbbször csak a számlavezetési díjra vonatkozik. A mindennapi bankolás során viszont számos más költség merülhet fel. Ilyen lehet a bankkártya éves díja, az átutalások költsége, az SMS-értesítések díja vagy egyes speciális tranzakciók ára. Az is gyakori, hogy a díjmentesség csak időszakos. Több banknál az első egy-két évben ingyenes a számlavezetés, ezt követően azonban már normál díjak lépnek életbe. Az ügyfelek ezért könnyen abba a helyzetbe kerülhetnek, hogy a kezdetben kedvezőnek tűnő számla később tetemes havi költséget jelent.

A pénzügyi szakértők szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy az ügyfelek kizárólag a számlavezetési díjat figyelik, miközben a bankolás teljes költsége ennél jóval összetettebb,

egy rendszeresen utaló vagy sok készpénzt felvevő ügyfél esetében például a tranzakciós díjak dominálhatnak.

Jövedelemérkeztetés és aktivitási feltételek

A legtöbb kedvezményes számlacsomag esetében a bankok elvárják, hogy az ügyfél rendszeres jövedelmet utaljon a számlára. Ennek összege pénzintézetenként eltérő lehet, de gyakran 150–300 ezer forintos havi jóváírást írnak elő.

Emellett sok bank megkövetel bizonyos aktivitást is, ilyen lehet például havi néhány bankkártyás vásárlás vagy elektronikus átutalás. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, a számla könnyen több ezer forintos havi díjra rúghat.

A bankok ezzel a módszerrel igyekeznek biztosítani, hogy az ügyfelek valóban aktívan használják a számlát, és ne csak „parkoltassák” rajta a pénzüket.