Összeálltak az óriások, a teljes Lukoil-vagyont vinnék: finomítók, több ezer benzinkút is a listán – új kihívót kapott a Mol?
Az amerikai Chevron és a Quantum Energy Partners közös ajánlattal lépett fel az orosz energiaszektor egyik legnagyobb vagyonátrendeződésében: a cél a Lukoil teljes külföldi eszközállományának megszerzése, amely finomítókat, olaj- és gázmezőket, valamint több ezer töltőállomást foglal magában. A Financial Times szerint a tranzakció értéke elérheti a 22 milliárd dollárt, és ha megvalósul, az évtized egyik legnagyobb olajipari üzlete lehet.
Az amerikai páros vinné a teljes csomagot
A brit lap értesülései alapján a Chevron és a Quantum nem egyes elemeket, hanem a teljes Oroszországon kívüli portfóliót szeretné megszerezni, majd azt egymás között felosztani. A Chevron elsősorban a kitermelési és feldolgozási eszközökre, míg a magántőke-befektető a kereskedelmi és töltőállomás-hálózatra fókuszálna. A csomag része lehet mintegy kétezer benzinkút, több finomító és számos nemzetközi projekt
- Európában,
- Közép-Ázsiában
- és a Közel-Keleten.
A Lukoil számára az értékesítés nem stratégiai választás, hanem kényszer: az amerikai szankciós környezet miatt a vállalat hosszú távon nem tarthatja meg külföldi érdekeltségeit, ezért azokat nyugati jóváhagyással rendelkező vevőknek kell átadnia.
Egyre nő a politikai nyomás a Lukoilnál
A Pravda beszámolója szerint az eladás időnyomás alá került, mivel az amerikai hatóságok csak korlátozott ideig biztosítanak mozgásteret a tranzakció lezárására. Ez felgyorsította a tárgyalásokat, ugyanakkor szigorú feltételekhez köti a vevők kiválasztását. Korábban már volt olyan ajánlat, amely üzletileg kedvezőnek tűnt, de politikai okokból elbukott. A folyamat ezért nem klasszikus piaci aukció, hanem szankciók által vezérelt vagyonátrendezés, ahol a geopolitikai megfelelés legalább olyan fontos, mint az ár.
A Mol is kihívó
A nemzetközi érdeklődők között a Mol neve is felmerült, amely egyes európai és közép-ázsiai eszközök iránt mutathat érdeklődést. Bár a magyar olajvállalat nem a teljes csomagra pályázik, egy sikeres részvétel jelentősen növelné nemzetközi súlyát, és új kihívóvá tenné a régióban.
Oroszország belföldön erősíti energiarendszerét
Ahogy azt korábban megírtuk, az oroszok új erőművek építését készítik elő, hogy csökkentsék a külső kitettséget és stabilizálják az ellátást. Miközben az ország egyik legnagyobb cége kivonul a nemzetközi piacokról, Moszkva belső energetikai kapacitásait bővíti, és újrarajzolja helyét a globális energiapiacon.
Emellett a tranzakció kimenetele nemcsak az érintett vállalatok, hanem az európai energiapiac szempontjából is meghatározó lehet. Ha a Lukoil teljes külföldi portfóliója amerikai kézbe kerül, az tovább csökkentheti az orosz szereplők közvetlen jelenlétét az EU energiaellátásában, miközben erősíti az Egyesült Államok befolyását az olaj- és üzemanyag-kereskedelemben. Egy esetleges részleges európai – például molos – szerepvállalás viszont mérsékelhetné ezt az eltolódást, és regionális ellenpontot képezhetne az amerikai olajóriásokkal szemben, ami hosszabb távon az árképzésre és az ellátási láncokra is hatással lehet.