Chevron,Offshore,Rig,,Gulf,Of,Thailand,-,March,5,,2019
Chevron
energia
Lukoil

Összeálltak az óriások, a teljes Lukoil-vagyont vinnék: finomítók, több ezer benzinkút is a listán – új kihívót kapott a Mol?

Egyre nagyobb a verseny Oroszország egyik legnagyobb iparvállalatának több mint 20 milliárd dollárra becsült, olajmezőkből, benzinkutakból és finomítókból álló külföldi vagyonáért, amelyet kénytelen eladni az amerikai szankciók miatt. A Chevron és a Quantum nem egyes elemeket, hanem a Lukoil teljes Oroszországon kívüli portfólióját szeretné megszerezni, majd azt egymás között felosztani.
Zováthi Domokos
2026.01.07., 11:11

Az amerikai Chevron és a Quantum Energy Partners közös ajánlattal lépett fel az orosz energiaszektor egyik legnagyobb vagyonátrendeződésében: a cél a Lukoil teljes külföldi eszközállományának megszerzése, amely finomítókat, olaj- és gázmezőket, valamint több ezer töltőállomást foglal magában. A Financial Times szerint a tranzakció értéke elérheti a 22 milliárd dollárt, és ha megvalósul, az évtized egyik legnagyobb olajipari üzlete lehet.

Lukoil orosz-ukrán háború
Egyre nő a politikai nyomás a Lukoilnál / Fotó: Vladimir Tretyakov / Shutterstock

Az amerikai páros vinné a teljes csomagot

A brit lap értesülései alapján a Chevron és a Quantum nem egyes elemeket, hanem a teljes Oroszországon kívüli portfóliót szeretné megszerezni, majd azt egymás között felosztani. A Chevron elsősorban a kitermelési és feldolgozási eszközökre, míg a magántőke-befektető a kereskedelmi és töltőállomás-hálózatra fókuszálna. A csomag része lehet mintegy kétezer benzinkút, több finomító és számos nemzetközi projekt

  • Európában,
  • Közép-Ázsiában
  • és a Közel-Keleten.

A Lukoil számára az értékesítés nem stratégiai választás, hanem kényszer: az amerikai szankciós környezet miatt a vállalat hosszú távon nem tarthatja meg külföldi érdekeltségeit, ezért azokat nyugati jóváhagyással rendelkező vevőknek kell átadnia.

Egyre nő a politikai nyomás a Lukoilnál

A Pravda beszámolója szerint az eladás időnyomás alá került, mivel az amerikai hatóságok csak korlátozott ideig biztosítanak mozgásteret a tranzakció lezárására. Ez felgyorsította a tárgyalásokat, ugyanakkor szigorú feltételekhez köti a vevők kiválasztását. Korábban már volt olyan ajánlat, amely üzletileg kedvezőnek tűnt, de politikai okokból elbukott. A folyamat ezért nem klasszikus piaci aukció, hanem szankciók által vezérelt vagyonátrendezés, ahol a geopolitikai megfelelés legalább olyan fontos, mint az ár.

A Mol is kihívó

A nemzetközi érdeklődők között a Mol neve is felmerült, amely egyes európai és közép-ázsiai eszközök iránt mutathat érdeklődést. Bár a magyar olajvállalat nem a teljes csomagra pályázik, egy sikeres részvétel jelentősen növelné nemzetközi súlyát, és új kihívóvá tenné a régióban.

Oroszország belföldön erősíti energiarendszerét

Ahogy azt korábban megírtuk, az oroszok új erőművek építését készítik elő, hogy csökkentsék a külső kitettséget és stabilizálják az ellátást. Miközben az ország egyik legnagyobb cége kivonul a nemzetközi piacokról, Moszkva belső energetikai kapacitásait bővíti, és újrarajzolja helyét a globális energiapiacon.

Emellett a tranzakció kimenetele nemcsak az érintett vállalatok, hanem az európai energiapiac szempontjából is meghatározó lehet. Ha a Lukoil teljes külföldi portfóliója amerikai kézbe kerül, az tovább csökkentheti az orosz szereplők közvetlen jelenlétét az EU energiaellátásában, miközben erősíti az Egyesült Államok befolyását az olaj- és üzemanyag-kereskedelemben. Egy esetleges részleges európai – például molos – szerepvállalás viszont mérsékelhetné ezt az eltolódást, és regionális ellenpontot képezhetne az amerikai olajóriásokkal szemben, ami hosszabb távon az árképzésre és az ellátási láncokra is hatással lehet.

