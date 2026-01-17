Mercosur-megállapodás: tömegesen mehetnek tönkre az uniós gazdák, megszűnhet az élelmiszer-biztonság

Az Európai Unió (EU) a Mercosur második legnagyobb árukereskedelmi partnere, 2024-ben a teljes külkereskedelméből közel 17 százalékkal részesedett, a Mercosur pedig az unió tizedik legnagyobb árukereskedelmi partnere volt ugyanebben az időszakban. 1991-ben négy dél-amerikai ország – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – hozta létre az úgynevezett Déli Közös Piacot, vagyis a Mercosurt. Ennek az országcsoportnak jelentős a gazdasági súlya: együttesen a világ hatodik legnagyobb gazdaságát alkotják, összlakosságuk eléri a 270 millió főt. Nem véletlen, hogy az unió már jó ideje sürgette a megállapodást ezzel a gazdasági tömörüléssel, hiszen egy ekkora piac megnyitása számos előnyt is magában hordozhat az európai társaságok számára. Az EU és a Mercosur már 25 éve tárgyal az egyezményről, ám az agrárszektor számára nem sikerült megnyugtató eredményeket elérni. Az uniós agrártermelők attól tartanak, hogy tisztességtelen versenyhelyzetet idéznek elő a Mercosur-országok termelői, akiknek nem kell olyan szigorú szabályoknak megfelelniük, mint nekik. Nem véletlen, hogy több ezer uniós gazda vonult be Brüsszelbe a traktorjaikkal, autópályákat foglaltak el, és még számos módon tiltakoztak a Mercosur-megállapodás ellen Franciaországban, Németországban, Belgiumban, Spanyolországban, Görögországban, Lengyelországban és Írországban is – húzza alá összefoglalójában az Origo.

Lengyel gazdák tiltakoznak az uniós agrárpolitikai tervek, a Mercosur-megállapodás megkötése ellen / Fotó: Aleksandra Szmigiel

Mercosur-megállapodás: a viták középpontjában a mezőgazdaság

Az eddigi legtöbb vitát a mezőgazdasági termékek importja generálta, a megállapodás értelmében ugyanis az európai uniós piacra lényegesen magasabb mennyiségben érkeznének áruk az érintett dél-amerikai országokból, mint korábban, mindez pedig versenyhátrányba hozná az uniós mezőgazdaságot.

Az importnövekedésben leginkább érintett termékek között van

a marhahús,

a baromfihús,

a cukor,

az etanol

és a rizs.

Ezekre a termékekre a megállapodás vámkontingenseket nyitna meg. Mivel azonban a Mercosur-országokban a felsorolt termékek előállítása alacsonyabb költségekkel jár, mint az EU-ban, ezért árnyomás nehezedne az uniós termelőkre, így például a francia, ír, lengyel szarvasmarha tenyésztőkre és a dél-európai cukorrépa termelőkre.