Kiderült, kinek köszönhető, hogy negyedszázad után megszületett a megállapodás az EU és a Mercosur között
Az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) közötti megakereskedelmi megállapodás elemzők szerint azt jelentheti, hogy vannak határai az amerikai nyomásgyakorlásnak a régióban. Az európai és a latin-amerikai országok is új partnereket keresnek a vámháború miatt, és további megállapodások is várhatók.
Hiába tiltakoztak a gazdák, az uniós tagállamok többsége elfogadta a Mercosur-megállapodást, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a jövő héten ír alá Paraguayban. A szerződést azonban jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek.
Bár Franciaország változatlanul nemet mond, a kereskedelmi megállapodás az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért nem igényli a tagállamok ratifikálását.
A Mercosur is új partnereket keres
A Mercosur Latin-Amerika legnagyobb gazdaságait tömöríti:
- Brazíliát,
- Argentínát,
- Paraguayt
- és Uruguayt.
Venezuela is a teljes jogú tagja volt 2016-ig, amikor a tagságát felfüggesztették, amiért nem teljesítette a kereskedelmi és emberi jogi előírásokat.
Moszkva figyelmeztet: a venezuelai orosz olaj Oroszországé
Az Oroszország tulajdonában lévő venezuelai olajvagyon „az ország törvényei, a nemzetközi jog és a kétoldalú szerződések értelmében” Oroszországé, és továbbra is működni fog az országban – közölte kedden közleményében a Roszarubezsnyefty. A vállalat a Reuters tudósítása szerint azt is tudatta, hogy továbbra is betartja a nemzetközi partnereivel szemben vállalt kötelezettségeit.
A régióban jelentősen csökkent az elmúlt években az Egyesült Államok befolyása, nőtt viszont Kínáé – olyannyira, hogy még Donald Trump legszorosabb latin-amerikai szövetségese, Javier Milei argentin elnök sem hajlandó szakítani Pekinggel.
Elemzők szerint ezek a kapcsolatok, ahogyan az európaiak is, csak erősödni fognak a jövőben. Sokan közülük úgy vélik, hogy éppen az amerikai erőfitogtatás adta meg az utolsó lökést ahhoz, hogy negyedszázadnyi próbálkozás után sikerrel záruljanak az EU és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi tárgyalások.
Ha van valami, aminek ez az üzlet köszönhető, akkor az a nemzetközi kontextus: Trump vámháborúja, az ukrajnai konfliktus és a venezuelai események következménye
– mondta a Reutersnek Ignacio Bartesaghi, aki az évek során számos uruguayi kormány tanácsadójaként dolgozott.
Latin-Amerika kiáll a nemzetközi jog mellett
Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása és az ország irányításának az „átvétele” csak az utolsó lépés volt. Trump tavaly a pénzügyi támogatás megvonásával fenyegette Hondurast, ha nem a konzervatív jelölt nyeri az elnökválasztást, és Milei választási győzelméhez kötötte az országnak nyújtandó segélycsomagot is. Brazíliára pedig 50 százalékos vámokat vetett ki Jair Bolsonaro perbe fogása miatt.
Trump úgy véli, hogy „nincs szüksége a nemzetközi jogra”, de úgy tűnik, Latin-Amerikában kevesen értenek egyet vele. Pablo Quirno argentin külügyminiszter „a tiszta szabályok és a szabadság” győzelmeként értékelte az EU és a Mercosur közötti megállapodást.
Egy, a brazil elnökhöz közel álló, névtelenséget kérő forrás pedig úgy fogalmazott, hogy az egyezmény „egy lélegzetnyi friss levegő” volt „az elmúlt évtizedeknek a multilateralizmus szempontjából legszégyenteljesebb és negatív értelemben legkritikusabb hetében”.
Jöhetnek az újabb megállapodások
Welber Barral volt brazil kereskedelmi miniszter szerint a megállapodás az EU-val ráadásul arra késztetheti a Mercosurt, hogy hasonló egyezményeket kössön Kanadával és az Egyesült Arab Emírségekkel is.
„Az országok olyan regionális szabályokat akarnak létrehozni, amelyek betarthatók, így nem függnek majd a Trump által hiteltelenített Kereskedelmi Világszervezettől ” – mondta Barral.
A brit hírügynökség emlékeztetett, hogy
az EU és a Mercosur közötti megállapodás csak egy a sok közül,
amelyeket olyan országok tárgyalnak és írnak alá, amelyeket a Trump-kormány magas vámokkal sújtott, mint például Indonézia kereskedelmi megállapodása az európai blokkkal, valamint a Japán, Dél-Korea és Kína közötti megállapodás a regionális kereskedelem növeléséről.
„Az Európa és Dél-Amerika közötti megállapodás azt mutatja, hogy sok ország meg akarja erősíteni a globális normákat – mondta Margaret Myers, az Inter-American Dialogue ázsiai és latin-amerikai programjának igazgatója. – Miközben az Egyesült Államok szakít a status quóval, úgy tűnik, hogy Latin-Amerika egyes részei fenntartják. Ez ébresztő az Egyesült Államok számára” – hangsúlyozta.