Kiderült, kinek köszönhető, hogy negyedszázad után megszületett a megállapodás az EU és a Mercosur között

Az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) közötti megakereskedelmi megállapodás elemzők szerint azt jelentheti, hogy vannak határai az amerikai nyomásgyakorlásnak a régióban. Az európai és a latin-amerikai országok is új partnereket keresnek a vámháború miatt, és további megállapodások is várhatók.

Az európai gazdák nem kérnek a megállapodásból a Mercosur tagjaival / Fotó: AFP

Hiába tiltakoztak a gazdák, az uniós tagállamok többsége elfogadta a Mercosur-megállapodást, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a jövő héten ír alá Paraguayban. A szerződést azonban jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek.

Bár Franciaország változatlanul nemet mond, a kereskedelmi megállapodás az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért nem igényli a tagállamok ratifikálását.

A Mercosur is új partnereket keres

A Mercosur Latin-Amerika legnagyobb gazdaságait tömöríti:

Brazíliát,

Argentínát,

Paraguayt

és Uruguayt.

Venezuela is a teljes jogú tagja volt 2016-ig, amikor a tagságát felfüggesztették, amiért nem teljesítette a kereskedelmi és emberi jogi előírásokat.

Moszkva figyelmeztet: a venezuelai orosz olaj Oroszországé Az Oroszország tulajdonában lévő venezuelai olajvagyon „az ország törvényei, a nemzetközi jog és a kétoldalú szerződések értelmében” Oroszországé, és továbbra is működni fog az országban – közölte kedden közleményében a Roszarubezsnyefty. A vállalat a Reuters tudósítása szerint azt is tudatta, hogy továbbra is betartja a nemzetközi partnereivel szemben vállalt kötelezettségeit.

Oroszország régóta szoros kapcsolatot ápol Venezuelával, amely kiterjed az energetikai együttműködésre, a katonai kapcsolatokra és a magas szintű politikai kapcsolatokra, és Moszkva évek óta diplomáciailag támogatja Caracast.

Novemberben Venezuela nemzetgyűlése jóváhagyta a PDVSA állami vállalat és az orosz Roszarubezsnyefty leányvállalata közötti közös vállalkozások 15 éves meghosszabbítását, amelyek két olajmezőt működtetnek a dél-amerikai ország nyugati régiójában.

A régióban jelentősen csökkent az elmúlt években az Egyesült Államok befolyása, nőtt viszont Kínáé – olyannyira, hogy még Donald Trump legszorosabb latin-amerikai szövetségese, Javier Milei argentin elnök sem hajlandó szakítani Pekinggel.

Elemzők szerint ezek a kapcsolatok, ahogyan az európaiak is, csak erősödni fognak a jövőben. Sokan közülük úgy vélik, hogy éppen az amerikai erőfitogtatás adta meg az utolsó lökést ahhoz, hogy negyedszázadnyi próbálkozás után sikerrel záruljanak az EU és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi tárgyalások.

Ha van valami, aminek ez az üzlet köszönhető, akkor az a nemzetközi kontextus: Trump vámháborúja, az ukrajnai konfliktus és a venezuelai események következménye

– mondta a Reutersnek Ignacio Bartesaghi, aki az évek során számos uruguayi kormány tanácsadójaként dolgozott.

Latin-Amerika kiáll a nemzetközi jog mellett

Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása és az ország irányításának az „átvétele” csak az utolsó lépés volt. Trump tavaly a pénzügyi támogatás megvonásával fenyegette Hondurast, ha nem a konzervatív jelölt nyeri az elnökválasztást, és Milei választási győzelméhez kötötte az országnak nyújtandó segélycsomagot is. Brazíliára pedig 50 százalékos vámokat vetett ki Jair Bolsonaro perbe fogása miatt.