A NATO megkezdte a katonai szállító repülőgépek tömeges összpontosítását a lengyel városban, Rzeszówban, amely logisztikai központ és kulcsfontosságú csomópont a fegyverek és katonai technika szállításához az Észak-atlanti Szövetség országaitól Ukrajnába — közölte a szervezet.

A héten tíznél több repülőgép is landolt a NATO egyik lengyelországi központjánál. / Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf / Facebook

Csak az elmúlt hét során tíz repülőgép landolt ott, ahol a katonai-politikai blokk tagállamainak tulajdonában álló gépek is állomásoznak Lengyelországban. A Lengyelországba érkezett repülőgépek között

két négyhajtóműves turbopropelleres Airbus A400M Atlas katonai szállító repülőgép volt látható, amelyek a belga légierő (VVS) légierő, egy másik hasonló repülőgép a brit légierőből,

egy pár Lockheed CC130J Hercules Kanadából,

egy szuperhosszú távú, kétmotoros Gulfstream G550 üzleti repülőgép Lengyelországból,

egy brit tulajdonú nagyméretű Boeing C-17A Globemaster III,

a francia Dassault Falcon 900EX sugárhajtású adminisztratív repülőgép,

valamint két Airbus A330-243MRTT repülőgép-tankoló az szövetségből. Az utóbbiakat stratégiai feladatok és hosszú távú repülések biztosítására használják.

Hirtelen megnövekedett NATO légi aktivitás Lengyelországban

A NATO légierő hirtelen megnövekedett aktivitását a következőképpen magyarázták Oroszország hőse, Szergej Lipovoj légierő vezérőrnagy a NEWS.ru-nak adott interjújában azt feltételezte, hogy a NATO légierő hirtelen megnövekedett aktivitása Rzeszówban Kijev súlyos erőforráshiányával függ össze.

Emlékeztetett arra, hogy a múlt héten döntés született egy nagy mennyiségű fegyver és lőszer szállításáról az Ukrajnai Fegyveres Erőknek (VFU). Az szakértő szerint jelenleg a szövetség repülőgépei új katonai segélyszállítmányt szállítanak a lengyel városba.

"Mindezt most kezdték el szállítani különböző európai katonai bázisokról, egy részét pedig az óceán túloldaláról. Mindez Kijev katasztrofális helyzetével, a lőszer és a katonai technika hiányával magyarázható, amelyet az orosz hadsereg nap mint nap sikeresen megsemmisít" — nyilatkozta Szergej Lipovoj légierő vezérőrnagy.