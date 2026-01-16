Repülésbiztonság: kilenc hellyel megelőzte a Wizz Air a Ryanairt, előkelő helyen a magyar fapados
Ismét a világ tíz legbiztonságosabb diszkont-légitársasága közé választotta a Wizz Airt a légitársaságok biztonsági minősítésével foglalkozó nemzetközi szervezet, az Airline Ratings – közölte a Wizz Air péntek délelőtt.
Biztonságban nem fapados a Wizz Air
A Wizz Air ismét erős teljesítményt nyújtott, és bekerült a top 10-be, ahol a légitársaságok között nagyon szoros a verseny
– emelte ki Sharon Petersen, az Airline Ratings vezérigazgatója.
Hozzátette:
„Figyelemre méltó a flotta alacsony átlagéletkora és kedvező incidensaránya, különösen, ha azt a repülőgépmozgások (fel- és leszállások) számához viszonyítjuk. Várjuk, hogy 2026-ban szorosabb együttműködést folytathassunk a Wizz Airrel, hogy tovább vizsgálhassuk biztonsági kezdeményezéseiket és működési keretrendszerüket.”
A Wizz Air egyébként a lista szerint a világ kilencedik legbiztonságosabb fapados légitársasága, míg legfőbb riválisa, a Ryanair a 18. helyen végzett.
A Wizz Airnél minden döntésünk alapja a biztonság. Az Airline Ratings elismerése visszaigazolja erős biztonsági kultúránkat, munkatársaink professzionalizmusát, valamint beruházásaink fontosságát a képzésbe, a modern repülőgépekbe és az üzemeltetési fegyelembe
– kommentálta a hírt Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.
„A kihívásokkal teli téli körülmények között nyújtott, megbízható teljesítményünk tovább bizonyítja eljárásaink hatékonyságát. Az, hogy ismét a világ legbiztonságosabb légitársaságai között szerepelünk – és ilyen magas helyezést értünk el a diszkont-légitársaságok globális listáján –, megerősíti elköteleződésünket a magas üzemelési színvonal folyamatos fejlesztése mellett. Hálásak vagyunk kollégáinknak a nagyszerű munkájukért, valamint az Airline Ratingsnek az elismerésért”
– tette hozzá.
Az Airline Ratings többféle kritérium alapján értékeli a légitársaságokat, melynek során többek között a flotta korát és méretét, a pilóták képzését és szakértelmét, valamint a bekövetkezett incidenseket is vizsgálja.
A Wizz Airről egyébként csak úgy záporoznak a hírek az utóbbi időben.
- A magyar gyökerű légitársaság csütörtökön nyitotta meg ezredik útvonalát. A Wizz jelenleg 200 célállomást köt össze több mint 50 országban, Európában és azon túl.
- Tavaly novemberben állította forgalomba 250. repülőgépét,
- év végén köszönthette 60 milliomodik magyar utasát,
- idén januárban pedig már 500 milliomodik nemzetközi utasáról szólt a fáma.
Sikeres évet zárt a Wizz Air, de az elemzők óvatosak
A Wizz számára 2025 az erőteljes, célzott terjeszkedés éve volt. A fapados légitársaság tovább erősítette helyzetét a legfontosabb piacain, és új bázisokat hozott létre Pozsonyban, Varsó Modlinban, Kisinyovban, Bukarest Baneasa repülőterén, Szucsávában, Marosvásárhelyen, Tuzlában, Podgoricában és Jerevánban – megalapozva ezzel folyamatos növekedését a következő években.
A Wizz részvényei péntek délelőtt Londonban 0,6 százalékkal, 12,86 fontra gyengültek. Év eleje óta nagyjából ugyanennyit erősödtek a papírok, az egy évvel ezelőtti szintjéhez képest pedig a hatalmas kilengések ellenére gyakorlatilag nem változott az árfolyam.
Az LSEG (Londoni Tőzsdecsoport) átlagos célára 13,13 angol font, míg a mediáncélár csupán kereken 12 font. A többségi vélemény a tartásra ajánlás az elemzők körében. A céget követő 23 elemző közül öt vételre, 12 tartásra, míg hat eladásra javasolja a részvényt.