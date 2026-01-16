Repülésbiztonság: kilenc hellyel megelőzte a Wizz Air a Ryanairt, előkelő helyen a magyar fapados

Ismét a világ tíz legbiztonságosabb diszkont-légitársasága közé választotta a Wizz Airt a légitársaságok biztonsági minősítésével foglalkozó nemzetközi szervezet, az Airline Ratings – közölte a Wizz Air péntek délelőtt.

Biztonságban simán előzi a Wizz Air a Ryanairt / Fotó: Nigel J. Harris / Shutterstock

Biztonságban nem fapados a Wizz Air

A Wizz Air ismét erős teljesítményt nyújtott, és bekerült a top 10-be, ahol a légitársaságok között nagyon szoros a verseny

– emelte ki Sharon Petersen, az Airline Ratings vezérigazgatója.

Hozzátette:

„Figyelemre méltó a flotta alacsony átlagéletkora és kedvező incidensaránya, különösen, ha azt a repülőgépmozgások (fel- és leszállások) számához viszonyítjuk. Várjuk, hogy 2026-ban szorosabb együttműködést folytathassunk a Wizz Airrel, hogy tovább vizsgálhassuk biztonsági kezdeményezéseiket és működési keretrendszerüket.”

A Wizz Air egyébként a lista szerint a világ kilencedik legbiztonságosabb fapados légitársasága, míg legfőbb riválisa, a Ryanair a 18. helyen végzett.

A Wizz Airnél minden döntésünk alapja a biztonság. Az Airline Ratings elismerése visszaigazolja erős biztonsági kultúránkat, munkatársaink professzionalizmusát, valamint beruházásaink fontosságát a képzésbe, a modern repülőgépekbe és az üzemeltetési fegyelembe

– kommentálta a hírt Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója.

„A kihívásokkal teli téli körülmények között nyújtott, megbízható teljesítményünk tovább bizonyítja eljárásaink hatékonyságát. Az, hogy ismét a világ legbiztonságosabb légitársaságai között szerepelünk – és ilyen magas helyezést értünk el a diszkont-légitársaságok globális listáján –, megerősíti elköteleződésünket a magas üzemelési színvonal folyamatos fejlesztése mellett. Hálásak vagyunk kollégáinknak a nagyszerű munkájukért, valamint az Airline Ratingsnek az elismerésért”

– tette hozzá.

Az Airline Ratings többféle kritérium alapján értékeli a légitársaságokat, melynek során többek között a flotta korát és méretét, a pilóták képzését és szakértelmét, valamint a bekövetkezett incidenseket is vizsgálja.

A Wizz Airről egyébként csak úgy záporoznak a hírek az utóbbi időben.

A magyar gyökerű légitársaság csütörtökön nyitotta meg ezredik útvonalát. A Wizz jelenleg 200 célállomást köt össze több mint 50 országban, Európában és azon túl.

Tavaly novemberben állította forgalomba 250. repülőgépét,

év végén köszönthette 60 milliomodik magyar utasát,

idén januárban pedig már 500 milliomodik nemzetközi utasáról szólt a fáma.

Sikeres évet zárt a Wizz Air, de az elemzők óvatosak

A Wizz számára 2025 az erőteljes, célzott terjeszkedés éve volt. A fapados légitársaság tovább erősítette helyzetét a legfontosabb piacain, és új bázisokat hozott létre Pozsonyban, Varsó Modlinban, Kisinyovban, Bukarest Baneasa repülőterén, Szucsávában, Marosvásárhelyen, Tuzlában, Podgoricában és Jerevánban – megalapozva ezzel folyamatos növekedését a következő években.