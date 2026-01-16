Deviza
EUR/HUF385,06 -0,08% USD/HUF331,46 -0,13% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,56 +0,12% PLN/HUF91,18 -0,34% RON/HUF75,64 -0,09% CZK/HUF15,85 -0,11% EUR/HUF385,06 -0,08% USD/HUF331,46 -0,13% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,56 +0,12% PLN/HUF91,18 -0,34% RON/HUF75,64 -0,09% CZK/HUF15,85 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 106,21 +1,18% MTELEKOM1 906 +0,31% MOL3 560 +1,85% OTP38 270 +1,36% RICHTER10 460 +1,05% OPUS546 -0,37% ANY8 100 +0,49% AUTOWALLIS155,5 +0,96% WABERERS5 360 +0,37% BUMIX10 428 -0,1% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,87 +0,01% BUX122 106,21 +1,18% MTELEKOM1 906 +0,31% MOL3 560 +1,85% OTP38 270 +1,36% RICHTER10 460 +1,05% OPUS546 -0,37% ANY8 100 +0,49% AUTOWALLIS155,5 +0,96% WABERERS5 360 +0,37% BUMIX10 428 -0,1% CETOP4 162,29 +0,56% CETOP NTR2 607,87 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légi közlekedés
fapados
Wizz Air

Repülésbiztonság: kilenc hellyel megelőzte a Wizz Air a Ryanairt, előkelő helyen a magyar fapados

Kijött az Airline Ratings friss listája a diszkont-légitársaságok rangsorolásáról a legfontosabb szempont, a biztonság alapján. A Wizz Air előkelő helyezést ért el.
VG
2026.01.16, 13:13
Frissítve: 2026.01.16, 13:37

Ismét a világ tíz legbiztonságosabb diszkont-légitársasága közé választotta a Wizz Airt a légitársaságok biztonsági minősítésével foglalkozó nemzetközi szervezet, az Airline Ratings – közölte a Wizz Air péntek délelőtt.

Tirana,,Albania,-,April,1,,2025:,Ryanair ,And, Wizz Air
Biztonságban simán előzi a Wizz Air a Ryanairt / Fotó: Nigel J. Harris / Shutterstock

Biztonságban nem fapados a Wizz Air

A Wizz Air ismét erős teljesítményt nyújtott, és bekerült a top 10-be, ahol a légitársaságok között nagyon szoros a verseny

– emelte ki Sharon Petersen, az Airline Ratings vezérigazgatója.

Hozzátette:

 „Figyelemre méltó a flotta alacsony átlagéletkora és kedvező incidensaránya, különösen, ha azt a repülőgépmozgások (fel- és leszállások) számához viszonyítjuk. Várjuk, hogy 2026-ban szorosabb együttműködést folytathassunk a Wizz Airrel, hogy tovább vizsgálhassuk biztonsági kezdeményezéseiket és működési keretrendszerüket.”

A Wizz Air egyébként a lista szerint a világ kilencedik legbiztonságosabb fapados légitársasága, míg legfőbb riválisa, a Ryanair a 18. helyen végzett. 

A Wizz Airnél minden döntésünk alapja a biztonság. Az Airline Ratings elismerése visszaigazolja erős biztonsági kultúránkat, munkatársaink professzionalizmusát, valamint beruházásaink fontosságát a képzésbe, a modern repülőgépekbe és az üzemeltetési fegyelembe

– kommentálta a hírt Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója. 

„A kihívásokkal teli téli körülmények között nyújtott, megbízható teljesítményünk tovább bizonyítja eljárásaink hatékonyságát. Az, hogy ismét a világ legbiztonságosabb légitársaságai között szerepelünk – és ilyen magas helyezést értünk el a diszkont-légitársaságok globális listáján –, megerősíti elköteleződésünket a magas üzemelési színvonal folyamatos fejlesztése mellett. Hálásak vagyunk kollégáinknak a nagyszerű munkájukért, valamint az Airline Ratingsnek az elismerésért”

– tette hozzá.

Az Airline Ratings többféle kritérium alapján értékeli a légitársaságokat, melynek során többek között a flotta korát és méretét, a pilóták képzését és szakértelmét, valamint a bekövetkezett incidenseket is vizsgálja.

A Wizz Airről egyébként csak úgy záporoznak a hírek az utóbbi időben.

  • A magyar gyökerű légitársaság csütörtökön nyitotta meg ezredik útvonalát. A Wizz jelenleg 200 célállomást köt össze több mint 50 országban, Európában és azon túl.
  • Tavaly novemberben állította forgalomba 250. repülőgépét,
  • év végén köszönthette 60 milliomodik magyar utasát,
  • idén januárban pedig már 500 milliomodik nemzetközi utasáról szólt a fáma.

Sikeres évet zárt a Wizz Air, de az elemzők óvatosak

A Wizz számára 2025 az erőteljes, célzott terjeszkedés éve volt. A fapados légitársaság tovább erősítette helyzetét a legfontosabb piacain, és új bázisokat hozott létre Pozsonyban, Varsó Modlinban, Kisinyovban, Bukarest Baneasa repülőterén, Szucsávában, Marosvásárhelyen, Tuzlában, Podgoricában és Jerevánban – megalapozva ezzel folyamatos növekedését a következő években.

A Wizz részvényei péntek délelőtt Londonban 0,6 százalékkal, 12,86 fontra gyengültek. Év eleje óta nagyjából ugyanennyit erősödtek a papírok, az egy évvel ezelőtti szintjéhez képest pedig a hatalmas kilengések ellenére gyakorlatilag nem változott az árfolyam.

 

Az LSEG (Londoni Tőzsdecsoport) átlagos célára 13,13 angol font, míg a mediáncélár csupán kereken 12 font. A többségi vélemény a tartásra ajánlás az elemzők körében. A céget követő 23 elemző közül öt vételre, 12 tartásra, míg hat eladásra javasolja a részvényt.  

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu