Jön az ingyenes internet a magyarok egyik kedvenc légitársaságánál: háborús technikát használnak, úgy hasít majd, hogy mindenki streamel majd

A fedélzeti internet eddig sok utas számára inkább bosszantó kompromisszum volt, mint valódi szolgáltatás: lassú kapcsolat, korlátozott adatforgalom, gyakran borsos áron. Ez a helyzet azonban alapjaiban változhat meg a következő években, miután a Lufthansa Group bejelentette: 2026 második felétől fokozatosan bevezeti a nagy sebességű ingyenes internetet teljes flottáján. A cél ambiciózus: 2029-re mind a mintegy 850 repülőgépen elérhető lesz a gyors, széles sávú kapcsolat, amely nemcsak üzenetküldésre, hanem streamelésre és felhőalapú alkalmazások használatára is alkalmas lesz.

Jön az ingyenes internet a magyarok egyik kedvenc légitársaságánál: háborús technikát használnak, úgy fog hasítani, hogy mindenki streamel majd / Fotó: AFP

A döntés a magyar utasokat is közvetlenül érinti, hiszen a csoporthoz tartozó légitársaságok – a Lufthansa mellett a Swiss, az Austrian Airlines, a Brussels Airlines és az Eurowings – a hazai utazók körében is kiemelten népszerűek. Az új rendszerben azok az utasok, akik regisztrálnak a csoport úgynevezett Travel-ID rendszerébe, a repülés teljes ideje alatt díjmentesen használhatják majd az internetet, külön adatcsomag vagy percdíj nélkül.

A technológiai háttér azonban legalább annyira figyelemre méltó, mint maga az ingyenesség.

A Lufthansa a korábbi európai fedélzeti hálózatot lecseréli a Starlink rendszerére, mely az amerikai SpaceX műholdhálózatára épül.

A váltás oka nem titok: a Starlink sebessége messze meghaladja a korábbi megoldásokét. Míg az eddigi rendszer nagyjából 150 megabit per másodperces adatátvitelt kínált, a Starlink esetében akár 300 megabit feletti sebesség is elérhető lehet, még tízezer méteres magasságban is.

Ez a különbség a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fedélzeten ülők nemcsak e-mailezni vagy chatelni tudnak majd, hanem videót nézhetnek, online dolgozhatnak, sőt akár élő közvetítéseket is streamelhetnek. A Lufthansa vezetése szerint a döntés egyértelműen az utasélményről szól. Dieter Vranckx igazgatósági tag úgy fogalmazott: a fedélzeti kapcsolódás ma már alapelvárás, és a csoport nem egyszerűen egy jó megoldást, hanem a piacon elérhető legjobbat akarta kiválasztani.

Nincs kihívója a Starlinknek, még Ukrajnának is javára vált

A Starlink kiválasztása ugyanakkor túlmutat a polgári légi közlekedésen. Ez az a technológia, amely az elmúlt években stratégiai jelentőségre tett szert, különösen az ukrajnai háború idején. A műholdas rendszer kulcsszerepet játszott abban, hogy Ukrajna fenntartsa kommunikációs képességeit akkor is, amikor a hagyományos infrastruktúra célponttá vált. Ukrán kormányzati nyilatkozatok szerint a Starlink nélkülözhetetlen volt a digitális összeköttetések biztosításában, és maga Elon Musk is többször hangsúlyozta: jelenleg nincs valódi alternatívája ennek a rendszernek.