A németeknél munkát kapni ilyen nehéz legutóbb a világválságban volt – a magyarok számára figyelmeztető vircsaft folyik

Igen nagy bajban vannak a németek egyes szektorai, tudjuk a hírekből, és ezt nemrég Friedrich Merz kancellár is elismerte. Erősen méregetniük kell a német gazdaságot a magyaroknak is, és az onnan érkező hírek miatt okkal zavarodunk össze: az elbocsátások nyilvánvalóak, eközben egyik kijövő adat pezsgős éljenzést, a másik lehangolt pfujozást vált ki. A pénteken megjelent német adatsor a kettőt egybevegyíti, bőven szolgáltatva tanulságot arról, hogy az egész Európára ható német gazdaság nemcsak szenved, hanem át is alakul. A közvetlen hatás, hogy ilyen nehéz munkát kapni Németországban egy generációval ezelőtt volt, a nagy válságban, de okosabb kiolvasni a hosszabb távú germán üzenetet is, mert érces.

Német gazdaság: az elbocsátások és tüntetések az autóiparban látványosak, de ez folyik az egyébként felpörgőben lévő szolgáltatási szektorban is / Fotó: Anadolu via AFP

Nem unalmas a téma egyáltalán, ha a januári előzetes beszerzésimenedzser-indexekről (BMI) van is szó. Ezeket az euróövezeti országokban az S&P Global állítja össze havonta a vállalatok körében végzett felmérések alapján. Lássuk az édeset és a keserűt Németországról. A számok egyenesen a munkahelyekig visznek bennünket, és az elbocsátásokig.

Az euróövezet teljes (kompozit) indexe 51,5, és az 50 feletti zóna gazdasági élénkülést jelent. A franciáknál baj van, 50 alá mentek, az eurózóna egészét ezúttal a németek mentik meg 52,5-es mutatójukkal. Ez az édes, amit még folytatni is lehet, de ha csak egy lépéssel tovább lépünk, már megérezzük a feketeleves keserű szagát.

A kompozit index ugyanis szolgáltatási és ipari mutatóból áll össze. A németeknél

a szolgáltatások BMI-je 53,3 (az édesnél is gyönyörűbb, ez húzza feljebb egész Európa számait),

az ipari azonban 48,7, a folytatódó borzalom, amely híven adja vissza a németektől függő Európa iparának állapotát, beleértve a magyart.

Az utóbbiból megérthetjük, mire gondolt Merz, amikor kritikus állapotban lévő szektorokról beszélt. Az autóipari elbocsátások hírei jól ismertek nálunk is, van más is, de a kutya ezen a környéken van elásva, ha azt nézzük, mi érdekli mindebből a magyarokat. Van, amelyikünknek itthon függ a munkahelye német cégektől, van, aki Németországba menne szívesen dolgozni. Egyik ágon sem élünk szép időket: nézzük csak tovább.