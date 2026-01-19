Deviza
német gazdaság
IMF
Friedrich Merz

Drámai rossz hír érkezett a magyaroknak és Európának – a német feltámadásban nem hisz a világ

A beinduló német költekezésbe helyezi reményét az Európai Unió gazdasága. A német gazdaság gyors feltámadásában – ami jó hír lenne a magyaroknak is – nem hisz azonban a Nemzetközi Valutaalap sem, az IMF friss világgazdasági jelentése szerint folytatódik Európa lemaradása, miközben vezető politikusai háborúra készítik fel az uniót.
Pető Sándor
2026.01.19., 16:08

A zöldforradalom helyett a hadigazdaság lett az Európai Unió jövőképének sarokköve, és ebbe a képbe illik, hogy a blokk gazdasági kilábalását a tavaly tavasszal elhatározott hatalmas német költekezési program mozgásba lendülésétől remélik sokan. Kiábrándító a Nemzetközi Valutaalap friss világgazdasági kitekintő jelentése, amely szerint az unió gazdasági leszakadása folytatódik a következő két évben, miközben vezetői az Oroszország elleni háborúra készítik fel.

Német gazdaság: Merznek sehogy se sikerül összerakni, pedig von der Leyen is segít – háttal a jövőnek?
Német gazdaság: Merznek sehogy se sikerül összerakni, pedig Von der Leyen is segít – háttal a jövőnek? / Fotó: ANP via AFP

A német gazdaság és az EU: hatalmas fordulatot tettek, és nem látszik eredmény 

A sok százmilliárd eurós német infrastruktúra- és hadiipar-fejlesztési csomag irdatlan változást hozott a korábbi évtizedek takarékos német politikájában, utat nyitva a német adósság növekedésének. 

Az IMF-jelentésben mégsem fedezhető fel annak a jele, hogy Friedrich Merz kancellár a programmal együtt indult ciklusában érzékelhető hatást gyakorolna a német vagy az euróövezeti gazdaságra. 

A jelentést negyedévente teszi közzé a washingtoni központú intézmény, a friss előrejelzéseket azonban nem az októberihez érdemes hasonlítani, hanem a 2025. januárihoz:

  • ekkor lépett hivatalba Donald Trump elnök, akinek vámháborújától sokan féltek, ukrajnai béketeremtését sokan remélték, 
  • és egy hónappal a német választások előtt álltunk (amelynek az eredménye ugyan sejthető volt, de a későbbi kiadási csomag ekkor még nem állt össze),
  • Ursula von der Leyen második európai bizottsági elnöki ciklusában már megkezdte az uniós gazdaság áthangolását a hadigazdaság irányába, az európai védelmi ipari részvények rakétamódba kapcsolása azonban csak valamivel később jelezte a gyökeres fordulatot.

Vagyis egy éve már elkezdett főni az új leves, akár már bele lehet kóstolni – nézzük meg, az IMF szerint került-e bele hús is. Spoiler: nem nagyon, de érdemes megnézni, mit látnak Washingtonból, főleg annak, aki nem hiszi, hogy Európa leszakad.

Fotó: AFP

Ha a fazék mellé halmozott rengeteg német pénz a hús, az IMF szerint azt vagy nem tudja felhasználni a kormányzása alatt Merz kancellár, vagy hús helyett kőnek bizonyul.

A múlt héten szinte pezsgőt bontottak az elemzők, amikor kiderült: a német gazdaság 2025-ben már nem esett vissza, 2022 óta először. A 0,2 százalékos növekedés valójában szinte semmi, és annál is kevesebb, mint amit egy éve jósolt az IMF. 

Közben elfogadták az óriási költekezési programot, 2026-ra azonban az IMF pont ugyanakkora növekedést jósol a német gazdaságnak, mint egy éve: 1,1 százalékot. Az euróövezet számára – amelyben meghatározó a német gazdaság – még lejjebb is vitték az előrejelzést, 1,4-ről 1,3 százalékra.

Az EU gazdasága régi önmagához se tud visszatérni, pedig a versenyt már az is elvesztette

Ha nem tudnánk hova tenni ezt a rátát: ez bizony sovány, ha azt jelenti is, hogy a háborús energiaválság sokkján túl van Európa, ha nem is sebek nélkül, és sokkal magasabb energiaárakkal, mint amit versenytársai élveznek. Nyakunkon az eltakaríthatatlan pénz- és energianyelő piócával: az általunk pénzelt háborúval – versenytársaink életét nem nehezíti ilyen teher.

Az IMF-jelentés egy évvel tovább tekint, 2027-re: erre az esztendőre némi gyorsulást várnak a német gazdaságban is és az euróövezetben is. Ezek a növekedési ráták azonban bőven a 2010-es években mértek alatt maradnak, ha beindul a német költekezés, ha nem.

 

Ráadásul fontos tudni, hogy az EU világgazdasági súlya már a pandémia–háború–energiaválság évtizede, a 2020-as évek előtt régóta csökkent versenyképessége apadtával, a magasabb növekedési ráták mellett is.

Az IMF előrejelzései csak megerősítik, amit minden egyéb jel sugároz: ez a leszakadási folyamat a német fordulat ellenére is folytatódik, a szép jövő álomképe a beláthatatlan jövőbe csúszik, Ukrajna gyorsított uniós tagfelvétele és egy lehetséges nagy európai háború rémképeinek éveibe.

Ha 2027-et és a valutaalap előrejelzéseit nézzük, az Egyesült Államok fél százalékponttal, Kína pedig 2,5 százalékkal növekszi túl a magyarok számára is meghatározó jelentőségű Németországot, és még nagyobb arányban az euróövezetet. A háborúra készülő Európa gazdasági visszaszorulása folytatódik, ha egyre több lőszert lesz is képes előállítani. 

Trump tombol: csúcsra járatja a vámháborút az EU ellen Grönland miatt - Brüsszel visszavág

Az amerikai elnök a világbékére hivatkozva extra vámokkal sújtja február 1-jétől a Grönland függetlensége mellett kiálló európai országokat. Trump közölte azt is, hogy a vámtétel júniustól 25 százalékra emelkedik.

 

 

német gazdaság

Drámai rossz hír érkezett a magyaroknak és Európának – a német feltámadásban nem hisz a világ

Folytatódik Európa lemaradása, miközben vezető politikusai háborúra készítik fel az uniót.
Donald Trump

Erősödnek a hangok, már a nukleáris opció is szóba került Donald Trump fenyegetése miatt – Kínára tartalékolja a páncéltörőt Brüsszel?

A kényszerítés elleni eszközt ilyen esetre találták ki.
barátság

Messze többről szól a NIS megszerzése, mint egy piaci bővítés: megfordulhat a kocka, a Mol diktálhat a Janafnak

Nemcsak erősödés, hanem minőségi ugrás előtt áll a Mol.
