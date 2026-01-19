Drámai rossz hír érkezett a magyaroknak és Európának – a német feltámadásban nem hisz a világ

A zöldforradalom helyett a hadigazdaság lett az Európai Unió jövőképének sarokköve, és ebbe a képbe illik, hogy a blokk gazdasági kilábalását a tavaly tavasszal elhatározott hatalmas német költekezési program mozgásba lendülésétől remélik sokan. Kiábrándító a Nemzetközi Valutaalap friss világgazdasági kitekintő jelentése, amely szerint az unió gazdasági leszakadása folytatódik a következő két évben, miközben vezetői az Oroszország elleni háborúra készítik fel.

Német gazdaság: Merznek sehogy se sikerül összerakni, pedig Von der Leyen is segít – háttal a jövőnek? / Fotó: ANP via AFP

A német gazdaság és az EU: hatalmas fordulatot tettek, és nem látszik eredmény

A sok százmilliárd eurós német infrastruktúra- és hadiipar-fejlesztési csomag irdatlan változást hozott a korábbi évtizedek takarékos német politikájában, utat nyitva a német adósság növekedésének.

Az IMF-jelentésben mégsem fedezhető fel annak a jele, hogy Friedrich Merz kancellár a programmal együtt indult ciklusában érzékelhető hatást gyakorolna a német vagy az euróövezeti gazdaságra.

A jelentést negyedévente teszi közzé a washingtoni központú intézmény, a friss előrejelzéseket azonban nem az októberihez érdemes hasonlítani, hanem a 2025. januárihoz:

ekkor lépett hivatalba Donald Trump elnök, akinek vámháborújától sokan féltek, ukrajnai béketeremtését sokan remélték,

és egy hónappal a német választások előtt álltunk (amelynek az eredménye ugyan sejthető volt, de a későbbi kiadási csomag ekkor még nem állt össze),

Ursula von der Leyen második európai bizottsági elnöki ciklusában már megkezdte az uniós gazdaság áthangolását a hadigazdaság irányába, az európai védelmi ipari részvények rakétamódba kapcsolása azonban csak valamivel később jelezte a gyökeres fordulatot.

Vagyis egy éve már elkezdett főni az új leves, akár már bele lehet kóstolni – nézzük meg, az IMF szerint került-e bele hús is. Spoiler: nem nagyon, de érdemes megnézni, mit látnak Washingtonból, főleg annak, aki nem hiszi, hogy Európa leszakad.

Fotó: AFP

Ha a fazék mellé halmozott rengeteg német pénz a hús, az IMF szerint azt vagy nem tudja felhasználni a kormányzása alatt Merz kancellár, vagy hús helyett kőnek bizonyul.