Ilyen csőd még nem volt Németországban: 40 évig bírta az óriáscég, most fizetésképtelen - 2000 ember kerülhet utcára
Egy újabb ismert németországi vállalat nyújtott be fizetésképtelenségi kérelmet. Ezúttal a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Hoppstadten-Weiersbachban működő ROFU Spielwarenhandelsgesellschaft GmbH – számolt be a Frankfurter Rundschau.
Németországban megint csődbe ment egy meghatározó piaci szereplő
A cég a gyenge karácsonyi eladásokat és a fogyasztók folyamatos visszafogottságát említi a fizetésképtelenség okaként. Továbbá a költségek minden területen emelkedtek, és a verseny fokozódott.
A cég fizetésképtelenséget kért az Idar-obersteini Kerületi Bíróságon. Január 19-én a bíróság elrendelte az előzetes eljárás lefolytatását önigazgatás keretében. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi vezetőség hivatalban marad, de szerkezetátalakítási szakértők támogatását élvezi. Ezenkívül a bíróság ideiglenes vagyonfelügyelőt nevezett ki az eljárás felügyeletére és a hitelezők érdekei védelmének biztosítására.
Az önigazgatási fizetésképtelenségi eljárás célja a vállalat gazdasági és strukturális átszervezése saját irányítás alatt.
A ROFU Kinderland kijelentette, hogy már tájékoztatta közel 2000 alkalmazottját a helyzetről. A fizetéseket a következő három hónapra fizetésképtelenségi kifizetések biztosítják. Az alkalmazottak jövője jelenleg bizonytalan.
Az üzletekben egyelőre korlátozások nélkül folytatódik az értékesítés. A vásárlók a szokásos módon folytathatják a vásárlást az online áruházban – magyarázta Michael Fuchs ügyvezető igazgató.
Eközben tárgyalásokat terveznek a beszállítókkal és az üzleti partnerekkel a működés fenntartása érdekében. Az elmúlt hónapokban kidolgoztak egy szerkezetátalakítási tervet, amelynek intézkedéseit most hajtják végre.
Németországon csődhullám söpör végig. Számos nagy és régóta működő vállalatnak is fizetésképtelenséget kell jelentenie. Még a globális piacvezetők sem mentesek a gazdasági problémáktól.
A ROFU Kinderland
A ROFU Kinderland egy családi vállalkozás, amely játékok és babatermékek értékesítésére specializálódott. Németország egyik vezető szakkereskedője. A vállalat 104 üzletet üzemeltet hét szövetségi tartományban. A cég több mint 40 éve kínál játékokat minden ismert márkától. A termékkínálatban gyermekkönyvek, iskolai kellékek, kézműves készletek, kirakók és társasjátékok is megtalálhatók. Ezenkívül a vásárlók szezonális dekorációkat és jelmezeket is találhatnak a vásárokban a karneválhoz.
