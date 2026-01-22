Ilyen csőd még nem volt Németországban: 40 évig bírta az óriáscég, most fizetésképtelen - 2000 ember kerülhet utcára

Egy újabb ismert németországi vállalat nyújtott be fizetésképtelenségi kérelmet. Ezúttal a Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli Hoppstadten-Weiersbachban működő ROFU Spielwarenhandelsgesellschaft GmbH – számolt be a Frankfurter Rundschau.

Németországban egyre több, régóta működő vállalat kényszerül csődvédelem alá / Fotó: superbeststock / Shutterstock

Németországban megint csődbe ment egy meghatározó piaci szereplő

A cég a gyenge karácsonyi eladásokat és a fogyasztók folyamatos visszafogottságát említi a fizetésképtelenség okaként. Továbbá a költségek minden területen emelkedtek, és a verseny fokozódott.

A cég fizetésképtelenséget kért az Idar-obersteini Kerületi Bíróságon. Január 19-én a bíróság elrendelte az előzetes eljárás lefolytatását önigazgatás keretében. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi vezetőség hivatalban marad, de szerkezetátalakítási szakértők támogatását élvezi. Ezenkívül a bíróság ideiglenes vagyonfelügyelőt nevezett ki az eljárás felügyeletére és a hitelezők érdekei védelmének biztosítására.

Az önigazgatási fizetésképtelenségi eljárás célja a vállalat gazdasági és strukturális átszervezése saját irányítás alatt.

A ROFU Kinderland kijelentette, hogy már tájékoztatta közel 2000 alkalmazottját a helyzetről. A fizetéseket a következő három hónapra fizetésképtelenségi kifizetések biztosítják. Az alkalmazottak jövője jelenleg bizonytalan.

Az üzletekben egyelőre korlátozások nélkül folytatódik az értékesítés. A vásárlók a szokásos módon folytathatják a vásárlást az online áruházban – magyarázta Michael Fuchs ügyvezető igazgató.

Eközben tárgyalásokat terveznek a beszállítókkal és az üzleti partnerekkel a működés fenntartása érdekében. Az elmúlt hónapokban kidolgoztak egy szerkezetátalakítási tervet, amelynek intézkedéseit most hajtják végre.

Németországon csődhullám söpör végig. Számos nagy és régóta működő vállalatnak is fizetésképtelenséget kell jelentenie. Még a globális piacvezetők sem mentesek a gazdasági problémáktól.

A ROFU Kinderland

A ROFU Kinderland egy családi vállalkozás, amely játékok és babatermékek értékesítésére specializálódott. Németország egyik vezető szakkereskedője. A vállalat 104 üzletet üzemeltet hét szövetségi tartományban. A cég több mint 40 éve kínál játékokat minden ismert márkától. A termékkínálatban gyermekkönyvek, iskolai kellékek, kézműves készletek, kirakók és társasjátékok is megtalálhatók. Ezenkívül a vásárlók szezonális dekorációkat és jelmezeket is találhatnak a vásárokban a karneválhoz.