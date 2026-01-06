Elképesztő újdonságot mutatott be a Lego: jön az okoskocka, ami teljesen átformálja a játékélményt
A Lego a 2026-os Consumer Technology Association (CES) bemutatón hivatalosan is bemutatta első smart brick nevű okos építőelemét, mely új szintre emelheti a hagyományos kockák és a digitális technológia összekapcsolását. A vállalat hangsúlyozta: nem az a cél, hogy teljes készletek épüljenek okoskockákból, hanem hogy egy vagy néhány smart brick, azaz okoskocka, képes legyen „életre kelteni” az egész építményt.
A bemutató alapján a smart brick külsőre pontosan úgy néz ki, mint egy hagyományos kétszer négyes legókocka, belsejében azonban egy, a legógomboknál is kisebb csip kapott helyet. Ez teszi lehetővé, hogy az elem érzékelje saját helyzetét a térben: tudja, hol van három dimenzióban, milyen irányba áll, és milyen más smart elemek találhatók a közelében. A kockák automatikusan egy hálózatot alkotnak, melyben egymással is kommunikálnak, ha elég közel vannak egymáshoz.
A smart brick egy új platform, a smart play alapját jelenti,
mely a fizikai építést és az interaktív játékot kapcsolja össze. A bemutatón látható példák szerint a kockák színe változhat attól függően, hová helyezik őket, vagy milyen távolságra vannak egymástól, és eseményeket is képesek felismerni. Egy versenyhelyzetben például meg tudják állapítani, melyik játékos lépte át először a célvonalat.
A rendszer három fő elemből áll:
- magából a smart brickből,
- egy úgynevezett smart tagből,
- valamint egy Ssmart minifigure-ből.
Ezek mindegyike saját kóddal rendelkezik, mely meghatározza a viselkedését. A smart brickbe apró hangszóró is került, így hanghatásokat tud kiadni: a demók során például egy autó motorhangja vagy egy doromboló macska hangja is megszólalt, attól függően, milyen elemhez kapcsolódott.
Egy egyszerűbb, játékosabb bemutatón az is kiderült, mennyire érzékenyen reagál a rendszer a mozgásra. Egy apró legóautó hangot adott ki attól függően, hogyan mozgatták: oldalra döntve csikorgó hang jelezte a kanyarodást, fejjel lefelé fordítva pedig balesetet imitáló zaj hallatszott. Amikor az autó nekiütközött egy smart minifigure-nek, a figura meglepetten felkiáltott, ami jól érzékeltette, hogyan válhat a fizikai játék spontán, interaktív élménnyé.
A smart brick fény-, szín- és hangérzékelőkkel is rendelkezik,
valamint képes felismerni, ha egy smart minifigure kerül rá vagy mellé, és ennek megfelelően reagál. A Lego szerint mindez nem a digitális játék kiváltását, hanem annak kiegészítését szolgálja: a cél az, hogy a gyerekek továbbra is fizikai elemekkel építsenek, miközben az alkotások reagáló, élő világokká alakulnak.
A fejlesztést Julia Goldin jelentette be a CES 2026 színpadán. Elmondása szerint a Lego számára az volt a legnagyobb kihívás, hogy a legújabb technológiai megoldásokat úgy építsék be a termékekbe, hogy közben megmaradjon a klasszikus, kreatív és kézzel fogható Lego-játékélmény.
Nem bízzák a véletlenre az okoskocka rajtját
Az első univerzum, mely megkapja az okoskockákat, a Star Wars lesz. A CES-en három új készletet mutattak be, melyek már smart bricket tartalmaznak: egy TIE vadászt, egy X-Winget, valamint Darth Vader tróntermét. Az utóbbi különösen nagy sikert aratott a bemutatón, hiszen a klasszikus Birodalmi induló dallama is megszólal, amikor a trónterem „életre kel”.
A készletek nemcsak önmagukban működnek, hanem egymással is képesek interakcióba lépni.
Mivel mindegyik smart brickkel van felszerelve, a modellek érzékelik egymás pozícióját és mozgását a térben,
vagyis a különálló építmények egy közös, dinamikus játéktérré állnak össze. Ez új szintre emeli a klasszikus Star Wars-csatákat: a játék nem előre programozott forgatókönyv szerint zajlik, hanem a gyerekek mozdulataira reagál. A Lego tervei szerint a Star Wars csak az első állomás, de egyértelműen jelzi, milyen irányba fejlődhet a smart play ökoszisztéma a következő években.
Teljesen megújult a magyar Lego-gyár
Nyíregyházán új mérföldkőhöz érkezett a Lego 2025-ben: átadták a több mint 54 milliárd forintos beruházást, melynek révén az üzem a világ második legnagyobb Lego-gyárává vált. A kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta a fejlesztést, amely 300 új munkahelyet teremtett, és 30 százalékkal növeli a termelési kapacitást. Az üzemben immár a gyártás teljes folyamata jelen van, a granulátumtól a kész dobozokig, miközben a megújuló energiát szolgáltató napelemek száma is folyamatosan bővül.
Az átadó után a gyár vezetője, Chresten Bruun interjút adott a Világgazdaságnak, melyet itt teljes hosszában elolvashatnak.