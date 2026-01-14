Ezt nem ússzák meg a magyar autósok: órákon belül kihirdetik az új üzemanyagárakat – drágul az olaj, az iráni válságot mindenki megfizeti

Az olajárak kedden több mint 2 százalékkal emelkedtek, mivel a kereskedők aggódtak az iráni nyersolajexport esetleges kiesése miatt. A Brent jegyzése 1,6 dollárral (2,5 százalékkal) 65,47 dollárra emelkedett hordónként a napi zárásban, míg az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj ára 1,65 dollárral (mintegy 2,8 százalékkal) 61,15 dollárra nőtt.

Fotó: Anadolu via AFP

Az iráni belpolitikai feszültségek erősödése áll a háttérben: az ország az elmúlt évek legsúlyosabb kormányellenes tüntetéseivel küzd. A hatóságok fellépése során – egy iráni tisztségviselő közlése szerint – körülbelül kétezer ember vesztette életét, és több ezren kerültek őrizetbe.

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump a tüntetők elleni erőszak miatt katonai fellépéssel fenyegetőzött, és hétfőn bejelentette: bármely ország, amely üzleti kapcsolatot tart fenn Iránnal, 25 százalékos tarifakötelezettséggel számolhat az USA-val folytatott kereskedelmében. Kína Irán legnagyobb nyersolajvásárlójának számít.

„Nem valószínű, hogy Kína teljesen elfordulna az iráni olajtól, de ha ez mégis bekövetkezne – és más vásárlók is követnék –, az napi mintegy 3,3 millió hordóval csökkenthetné a globális kínálatot” – mondta Bob Yawger, a Mizuho Securities New York-i elemzője a Reutersnek.

Trump kedden a közösségi oldalán arra buzdította az iráni tüntetőket, hogy vegyék át az intézményeiket, és hozzátette, hogy a segítség úton van. Az elnök jelezte, hogy addig felfüggesztette az iráni illetékesekkel tervezett egyeztetéseket, amíg a tüntetők elleni támadások nem szűnnek meg. A bejelentés után az olajárak rövid időre több mint 3 százalékkal nőttek, háromhavi csúcsot elérve.

További feszültséget okozott, hogy kedden négy görög irányítású olajszállító tartályhajót ért azonosítatlan dróntámadás a Fekete-tengeren.

Az elemzők szerint az iráni belpolitikai feszültségek (tüntetések, kormányzati fellépés) miatt az olajárakba hordónként 3–4 dollár plusz épült be – derül ki a Barclays szakértőinek keddi elemzéséből. Ugyanakkor a piacokon továbbra is jelen vannak a túlkínálati kockázatok.