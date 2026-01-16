Hűtőgépekből kiszerelt chipek? Nem hiszi el Európa, mit művel Oroszország: önvezető metrók, hajók, robotfutárok – így vérzett ki Putyin

Hiába a háború és a nyugati szankciók, Moszkvában látványos ütemben terjed a csúcstechnológia. Az orosz csúcstechnológia a szankciók ellenére is virágzik, a főváros pedig önvezető metrókat, autonóm utasszállító hajókat és ezres nagyságrendű robotfutár-flottát készül bevetni a következő években.

Miközben a Nyugat Oroszország technológiai elszigeteléséről beszél, Moszkva sorra indítja autonóm fejlesztéseit / Fotó: GAVRIIL GRIGOROV

Az orosz fejlődést nem akadályozták meg a szankciók

Az Interfax értesülései alapján Moszkva 2030-ra indítja el első olyan metróvonalát, ahol a szerelvények teljesen automata üzemmódban közlekednek. A tervek szerint azonban már jóval korábban megjelennek a sofőr nélküli vonatok: 2026-ban utasok nélküli tesztüzem indul, 2027-ben pedig az első menetrend szerinti, vezető nélküli személyszállító metró is forgalomba áll.

A fejlesztés célja nem pusztán a technológiai demonstráció. Az automatizált metrók akár 60-90 másodperces követési idővel is képesek lesznek közlekedni, ami jelentősen növeli a hálózat kapacitását.

A moszkvai városvezetés szerint a rendszer már most működőképes, az első szerelvényeket már utasok nélkül tesztelik, elsősorban a Nagykörgyűrű vonalán.

A technológiai terjeszkedés nem áll meg a föld alatt. Moszkva a folyami közlekedésben is az autonóm megoldásokra készül: a tervek szerint 2028-ban indulhat el az első személyszállító, sofőr nélküli hajó. A városvezetés közlése szerint 2026-ban kezdődik meg az ehhez szükséges szoftverfejlesztés, amelyet a már működő Moscow 1.0 folyami hajókra szabnak.

Az autonóm navigáció bevezetéséről még idén döntés születik, figyelembe véve a jelenlegi irányítási rendszereket. A cél egy olyan folyami flottamodell, amely emberi beavatkozás nélkül, de folyamatos felügyelet mellett működik.

A leglátványosabb eredmények azonban már most az utcákon láthatók. Moszkvában jelenleg mintegy 200 robotfutár dolgozik élesben, de 2026 végére ez a szám 3000-re nőhet.

Ezek az autonóm robotok legfeljebb két kilométeres körzetben szállítanak ki rendeléseket, egyetlen egység naponta átlagosan 15 kézbesítést teljesít.

A robotfutárok eddig több mint 1,8 millió kilométert tettek meg önállóan, és közel 850 ezer rendelést teljesítettek. A rendszer teljesen automatizált, az eszközöket távoli operátorok felügyelik. A robotok gyalogos-átkelőket használnak, felismerik a közlekedési lámpákat, előre érzékelik az akadályokat, és önállóan választják ki az optimális útvonalat.