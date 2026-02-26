Deviza
EUR/HUF374,95 -0,04% USD/HUF317,76 +0,06% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF410,85 -0,04% PLN/HUF88,86 -0,11% RON/HUF73,59 -0,07% CZK/HUF15,47 -0,05% EUR/HUF374,95 -0,04% USD/HUF317,76 +0,06% GBP/HUF429,74 -0,17% CHF/HUF410,85 -0,04% PLN/HUF88,86 -0,11% RON/HUF73,59 -0,07% CZK/HUF15,47 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 275,27 +0,15% MTELEKOM2 165 +4,85% MOL3 502 -0,57% OTP40 070 +0,15% RICHTER11 870 -0,34% OPUS541 -1,11% ANY7 600 +1,32% AUTOWALLIS166 +1,2% WABERERS5 160 -1,16% BUMIX9 762,95 -0,55% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 708,91 -0,46% BUX127 275,27 +0,15% MTELEKOM2 165 +4,85% MOL3 502 -0,57% OTP40 070 +0,15% RICHTER11 870 -0,34% OPUS541 -1,11% ANY7 600 +1,32% AUTOWALLIS166 +1,2% WABERERS5 160 -1,16% BUMIX9 762,95 -0,55% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 708,91 -0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
divatbemutató
AI
mesterséges intelligenca
Gucci
Kering

Gagyi AI-fotóval reklámozta magát a Gucci, most szétszedik a kommentelők

Az AI-fotó mint az olasz kreativitás diadala. Hibázott a Gucci, ennyire talán mégsem kellene spórolnia.
Murányi Ernő
2026.02.26, 07:45
Frissítve: 2026.02.26, 08:04

Heves kritikával szembesült a Gucci, miután mesterséges intelligenciát használt reklámfotói generálásához, amelyekkel kedvet akart csinálni a kedden megkezdődött és jövő hétfőig tartó milánói divathéten tartandó bemutatójához.

Gucci
Nem vitte el szárazon a Gucci / Fotó: AFP

Hibázott a Gucci

A képeket a közösségi médiában tették közzé, a márka követői pedig totálisan kiakadtak. Hogyan áll összhangban a mesterséges intelligencia használata emberi modellek és fotósok helyett a divatház szlogenjével, amely szerint a „kreativitást és az olasz kézművességet” ünnepli – firtatják a hozzászólók.

Sötét idők járnak, amikor a Gucci nem talál egy igazi milánói nagymamát, aki felvenne egy 1976-ban készült ruhát

– írta az egyik kommentelő a mesterséges intelligenciával generált képre, amelyen egy klasszikus Gucci ruhát viselő idős olasz nő látható.

A BBC megkereste a Guccit és anyavállalatát, a francia Keringet, hogy véleményezzék az ügyet, egyelőre azonban nem érkezett válasz a brit portál kérdéseire.

Jóllehet a képeket egyértelműen „mesterséges intelligenciával létrehozott” felirattal látták el, ám a kritikusok mégis kikeltek magukból, lévén olyan rossz minőségű AI-szemét iskolapéldái kerültek a szemük elé, amelyek valósággal elárasztják a közösségi médiát.

Mások arra kérdeztek rá, hogy egy 15 milliárd dollár értékű divatcégnek miért van szüksége ilyen olcsó technológiára a marketingjéhez.

 

Annyira azért nem kell spórolni

Mi tagadás, a tulajdonos Kering két hete publikált gyorsjelentése szerint a Gucci márka negyedik negyedéves értékesítése csupán 1,62 milliárd euró volt, 16 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától, s ez már zsinórban a tizedik negyedév volt, amikor visszaesésről számoltak be. 

 

Azért egy tisztességes promócióra mégis futhatta volna, hiszen annak ellenére, hogy az anyacég operatív tevékenységből származó szabad cash flow-ja 35 százalékkal zuhant, azért csak elérte a 2,3 milliárd eurót. Osztalékként pedig részvényenként 4 eurót markolhatnak fel a Kering tulajdonosai.

A Gucci-tulajdonos részvényeit amúgy az LSEG elemzői konszenzusa 316 eurós mediáncélár mellett tartásra ajánlja. A papír szerda délelőtt 284 euró körül ingadozott Párizsban. Az elmúlt 12 hónapban 5 százalékkal nőtt az árfolyam.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu