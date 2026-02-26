Gagyi AI-fotóval reklámozta magát a Gucci, most szétszedik a kommentelők

Heves kritikával szembesült a Gucci, miután mesterséges intelligenciát használt reklámfotói generálásához, amelyekkel kedvet akart csinálni a kedden megkezdődött és jövő hétfőig tartó milánói divathéten tartandó bemutatójához.

Nem vitte el szárazon a Gucci / Fotó: AFP

Hibázott a Gucci

A képeket a közösségi médiában tették közzé, a márka követői pedig totálisan kiakadtak. Hogyan áll összhangban a mesterséges intelligencia használata emberi modellek és fotósok helyett a divatház szlogenjével, amely szerint a „kreativitást és az olasz kézművességet” ünnepli – firtatják a hozzászólók.

Sötét idők járnak, amikor a Gucci nem talál egy igazi milánói nagymamát, aki felvenne egy 1976-ban készült ruhát

– írta az egyik kommentelő a mesterséges intelligenciával generált képre, amelyen egy klasszikus Gucci ruhát viselő idős olasz nő látható.

A BBC megkereste a Guccit és anyavállalatát, a francia Keringet, hogy véleményezzék az ügyet, egyelőre azonban nem érkezett válasz a brit portál kérdéseire.

Jóllehet a képeket egyértelműen „mesterséges intelligenciával létrehozott” felirattal látták el, ám a kritikusok mégis kikeltek magukból, lévén olyan rossz minőségű AI-szemét iskolapéldái kerültek a szemük elé, amelyek valósággal elárasztják a közösségi médiát.

Mások arra kérdeztek rá, hogy egy 15 milliárd dollár értékű divatcégnek miért van szüksége ilyen olcsó technológiára a marketingjéhez.

why is one of the world’s largest luxury brands with a value of over $15 BILLION using AI for their marketing? gross. https://t.co/pf9yWAJkgH — ໊ (@glindaupland) February 23, 2026

Annyira azért nem kell spórolni

Mi tagadás, a tulajdonos Kering két hete publikált gyorsjelentése szerint a Gucci márka negyedik negyedéves értékesítése csupán 1,62 milliárd euró volt, 16 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától, s ez már zsinórban a tizedik negyedév volt, amikor visszaesésről számoltak be.

Azért egy tisztességes promócióra mégis futhatta volna, hiszen annak ellenére, hogy az anyacég operatív tevékenységből származó szabad cash flow-ja 35 százalékkal zuhant, azért csak elérte a 2,3 milliárd eurót. Osztalékként pedig részvényenként 4 eurót markolhatnak fel a Kering tulajdonosai.

A Gucci-tulajdonos részvényeit amúgy az LSEG elemzői konszenzusa 316 eurós mediáncélár mellett tartásra ajánlja. A papír szerda délelőtt 284 euró körül ingadozott Párizsban. Az elmúlt 12 hónapban 5 százalékkal nőtt az árfolyam.