2029-től világszerte elektromos repülő taxik szállíthatják az utazókat a terminálokig

Az elektromos repülőgépet kifejezetten arra tervezték, hogy rövid távolságokat tegyen meg a városon belül, szinte hang nélkül, nulla károsanyag-kibocsátással. Stuart Simpson, a Vertical Aerospace vezérigazgatójának elmondása szerint a Valo repülő taxi sebessége eléri a 240 kilométer/órás sebességet, és a foglalása sem lesz sokkal drágább mint egy elitebb reptéri transzfer szolgáltatóé.

2029-től elektromos repülő taxik szállíthatják az utazókat a terminálokig / Fotó: Vertical Aerospace

A repülő taxi 2029-ben már bevett városi tömegközlekedési forma lehet a városokban

A cég a repülőgépet elsősorban „tömegközlekedési megoldásnak” tekinti, amelyet a légikikötők körüli forgalmi dugók hívtak életre. A Valo gépek ezért első körben a repülőterekre szállítják majd az utasokat – számolt be róla a Deezen.

A szolgáltatással például a queensi JFK repülőtérről Manhattanbe tartó, 30 kilométer hosszú út mindössze hét percig tartana.

A repülő taxi pedig egy ekkora távolság megtétele után kb. hét-tíz perc alatt fel is töltődne a következő fuvarhoz.

A Valo modellt a bristoli (Anglia) székhelyű Vertical Aerospace 2018 óta teszteli, míg a repülőgép hatósági jóváhagyása várhatóan 2028-ban lesz. A vállalkozás szerint a képen látható repülő taxit elsősorban a csendes működése különbözteti meg a versenytársaktól, amelyek már hasonló szolgáltatásokat nyújtanak a nagyvárosokban. A 3000 tonnás Valo ugyanis, a hagyományos helikopterekkel ellentétben nagyon rövidke rotorral rendelkezik, és ennek köszönheti, hogy szinte hangtalanul képes repülni.

A Vertical Aerospace elsősorban légitársaságoknak értékesítené a járműveit, amelyek ezután repülőterekre és onnan vissza közlekedő fuvarokat kínálnak majd. A vállalat már olyan légitársaságokkal konzultált, mint az American Airlines és a Japan Airlines, amelyek ígéretesnek találták az együttműködést, feltéve, hogy a repülő taxik még nagyobb csomagteret kapnak. Ugyanakkor egy meg nem nevezett nagyobb légitársaság már 350 modellt meg is vásárolt.

Az utastér tekintetében a Valo váza hat ülést tud befogadni, bár a vállalat egyelőre mindössze négy luxus, business osztályú üléssel indítja a gépeket. Egyébiránt a jövőben a Valo felhasználási területeit is bővítenék: a vezérigazgató szerint a repülő taxikból rövidesen városnéző, szabadidős utazásra szolgáló, vagy akár sürgősségi mentőjárművek is lehetnének.

