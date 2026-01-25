Haute Couture 2026: a divat legmagasabb szintje Párizsban

A divatvilág izgalmas hét elé néz, hiszen január 26-án kezdetét veszi a párizsi Haute Couture hét, amely a globális luxusipar egyik legexkluzívabb és legnagyobb presztízsű eseményének számít. A haute couture a divatvilág legmagasabb szintjét képviseli, mert itt a ruhák már nem csak egyszerű öltözetek, hanem egyedi, kézzel készült műalkotások. Több száz munkaóra egy ilyen darabot elkészíteni.

A Haute Couture hét kezdetét veszi / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Évente kétszer szervezi meg az eseményt a Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Tavaszi/Nyári kollekciók: 2026. január 26–29

Őszi/Téli kollekciók: 2026. július 6–9

A couture-bemutatók sajátossága, hogy nagyon szigorú szakmai és jogi kritériumokhoz kötöttek és csak azok a divatházak használhatják az elnevezést, amelyek megfelelnek a Chambre Syndicale meghatározásának. Ezzel a zárt rendszerrel biztosítják, hogy a couture továbbra is a legmagasabb szintű kreatív kiválóságot és szaktudást képviselje a divatiparon belül – erről a La Forma olvashatunk többet.

Nem klasszikus profittermelő a Haute Couture

A haute couture darabok elkészítése rendkívül költséges, és maga a couture-tevékenység – beleértve a bemutatókat és a teljes kollekciók létrehozását – sok esetben nem termel közvetlen profitot. A divatházak mégsem üzleti veszteségként, hanem stratégiai marketingeszközként tekintenek ezekre az alkotásokra. A kifinomult látványvilág, az innovatív technikai megoldások és az egyes ruhák mögött felépített történetek globálisan erősítik a márkák presztízsét és kreatív hitelességét. Ez a presztízs közvetett módon járul hozzá a jóval nagyobb volumenű és nyereségesebb üzletágak sikeréhez, mint a ready-to-wear kollekciók, a parfümök és a kiegészítők. Bár ezek a termékek az átlagfizetésekhez mérten szintén nem számítanak megfizethetőnek, elsősorban státuszszimbólumként és életstílus-jelzőként funkcionálnak – erről a Plus500 oldalán olvashatunk részletesebben.

Párizsba megy a nemzetközi elit

Ez a hét a város gazdaságát is fellendíti. Az egyébként is pezsgő Párizsba látogat a nemzetközi elit, a nagy nevű felvásárlók, a szakmai döntéshozók és a globális média jelentős része.

Számottevő keresletet generál ez a pár nap a szállodaiparban, a vendéglátásban és a szolgáltatói piacon. Így rövid idő alatt intenzív költési hullám indul el.

A 2026-os januári szezon különösen nagy figyelmet kap, mivel több meghatározó divatház – köztük a Chanel és a Dior – kreatív megújulási fázisban van. Az ilyen átmeneti időszakokban a couture-bemutatók tétje megnő, hiszen a kollekciók nemcsak esztétikai irányváltásokat jelezhetnek előre, hanem a márkák hosszabb távú piaci stratégiáiról is üzenetet hordoznak. A szakma, a befektetők és a versenytársak számára ezek a bemutatók fontos indikátorként szolgálnak a luxusipar jövőbeli trendjeiről a Mojeh oldala ír erről részletesebben.