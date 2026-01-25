Deviza
repülőtér
utazás
építőipar

Etiópiában épülhet meg a világ egyik legnagyobb repülőtere – mutatjuk a bámulatos terveket

Addisz-Abeba, Etiópia fővárosa ad majd otthont a Bishoftu Nemzetközi Repülőtérnek, amely Afrika egyik legfontosabb, és a világ egyik legnagyobb légikikötőjének ígérkezik. Az építési munkálatok már megkezdődtek, a január 10-i alapkőletételi ünnepségen pedig a sajtónak is megmutatták a repülőtér lenyűgöző látványterveit.
VG
2026.01.25, 18:40
Frissítve: 2026.01.25, 18:56

Az etiópiai Addisz-Abeba repülőtere lassan eléri a határait, így a most épülő új légikikötő lép majd a helyébe. A Bishoftu Nemzetközi Repülőtér terminálja a tervek szerint körülbelül 600 ezer négyzetméteres lesz, és további 100 ezer négyzetméternyi terület áll majd rendelkezésre teherszállítási és egyéb szolgáltatások számára. Emellett 270 repülőgép számára biztosít parkolóhelyet. A repülőtér, és a tőle 40 kilométerre található Addisz-Abeba között gyorsvasúttal teremtik meg az összeköttetést.

Etiópia a világ egyik legnagyobb repülőterét építi meg. Fotó: Zaha Hadid Architects
Etiópia a világ egyik legnagyobb repülőterét építi meg / Fotó: Zaha Hadid Architects

2030-ra évi hatvanmillió utast fogadhat Etiópia új repülőtere

Addisz-Abeba jelenlegi nemzetközi repülőtere, a Bole kapacitása mindössze 25 millió fős, ami rendkívül korlátozott, tekintve, hogy ez Afrika legnagyobb légitársaságának otthona. A szóban forgó Ethiopian Airlines pedig önmaga, 19-20 millió utast szállított az elmúlt üzleti évben. 

Az új légikikötő építésének terveit még 2018-ban dolgozták ki, de a Covid-járvány miatt a kivitelezést felfüggesztették. A megbízást a tíz éve elhunyt sztárépítésznő, Zaha Hadid irodája kapta meg, amely – ahogy az Aerotelegraph is beszámol róla – a pekingi Daxing és a Western-Sydney repülőtereket is tervezte.

A repülőtér várhatóan 2030-ra éri el az évi 60 millió utas fogadására alkalmas kapacitást két, egymással párhuzamos kifutópályával, de a későbbiekben 110 milliós utasforgalomra és 4 kifutópályásra bővülhet. Ezzel a Bishoftu nemcsak Afrika legnagyobb, hanem a világ egyik leghatalmasabb légikikötője lehet.

Mutatjuk a látványos terveket:

Fotó: Zaha Hadid Architects
Fotó: Zaha Hadid Architects
Fotó: Zaha Hadid Architects

További képekért és a látványos videóért kattintson az Origo oldalára.

