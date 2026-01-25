Deviza
Grönland
Trump
adatközpont

Donald Trump első elnöki ciklusának egyik volt tisztviselője több milliárd dolláros adatközpontprojektet tervez Grönland egy távoli szegletében

Noha az adatközpontra és az annak energiaellátásához szükséges energiatermelő létesítményekre még nem adták meg a helyiek a végső engedélyt, megvalósulása szinte már biztosra vehető, tekintve, hogy annak nem feltétele Grönland Trump által való amerikai bekebelezése. Az adatközpont 2028 végére rekordszintű, 1,5 gigawatt kapacitást céloz meg.
VG
2026.01.25, 17:43
Frissítve: 2026.01.25, 18:42

A befektetők célja, hogy a grönlandi adatközpont 2027 közepére 300 megawatt teljesítménnyel működjön, mielőtt a további bővítéssel 2028 végére elérné az 1,5 gigawattot, ami jelenleg a világ bármely aktív adatközpontjának többszöröse. A grönlandi adatközpont tervein egy évvel ezelőtt kezdődött el a munka, és várhatóan több milliárd dollárba fog kerülni, cserébe viszont hatalmas nyereséggel kecsegtet a befektetők számára. A mesterséges intelligencia térnyerésével ugyanis elképesztő globális igény mutatkozik az adatközpontokra. A következő két évben több, 1 gigawattnál nagyobb létesítmény építését is tervezik világszerte, miközben az adatközpont-megállapodások 2025-ben rekordot döntöttek, 61 milliárd dollárt értek el. A nagy technológiai cégek, mint például a Meta, az OpenAI, az Oracle, az AWS, a Microsoft és a Google elképesztő összegeket fektetnek be létesítmények fejlesztésébe világszerte.

A világ áramfelhasználásának jelentős részét ma már az adatközpontok viszik el, tehát egy egy ilyen léptékű grönlandi beruházás számára nélkülözhetetlen a megfelelő az energiaellátás (illusztráció) Fotó: Unsplash / NASA
A világ áramfelhasználásának jelentős részét ma már az adatközpontok viszik el, tehát egy ilyen léptékű grönlandi beruházás számára nélkülözhetetlen a megfelelő az energiaellátás / Fotó: Unsplash / NASA

A grönlandi kereskedelmi lehetőségek az elmúlt hetekben a figyelem középpontjába kerültek

A gigászi adatközponthoz egy repülőteret is építenének, mindkettőt a sziget délnyugati partján, egy Kangerlussuaq nevű település közelében – mondta el Drew Horn, Trump volt alelnökének, Mike Pence-nek a vezető tanácsadója, aki egyben a GreenMet vezérigazgatója. A vállalaté, amely stratégiai támogatást nyújt a projektnek. Egyébiránt más korábbi vezető Trump-alkalmazottaknak is van részesedésük a GreenMetben, amely weboldalán azt állítja, hogy kormányzati és magánfinanszírozással, valamint stratégiai partnerségekkel segíti a vállalatokat. A CNBC beszámolója szerint a projektben részt vevő többi vállalat nevét viszont egyelőre titkolják. 

Az MI-infrastruktúra-bővítés egyik legnagyobb kihívása az energiafogyasztás, tehát egy ilyen léptékű grönlandi beruházás számára nélkülözhetetlen a megfelelő energiaellátás. A projekt első fázisában 300 megawatt energiatermelési kapacitást céloznak meg, ezért a terv az, hogy speciális uszályokat használjanak cseppfolyósított földgáz szállítására, később pedig egy vízerőmű építését tervezik. A grönlandi kormány engedélyei és jóváhagyásai még függőben vannak mind az uszályok, mind a létesítmény esetében.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

