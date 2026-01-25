Nagy a gond: Csernobil alig menekült meg, csak a háború után jön a teljes javítás – azonnal ki kell jelölni a tűzszüneti zónát

Az ukrajnai nukleáris létesítmények biztonsági helyzetét az elmúlt másfél hónapban is a katonai események és ezzel összefüggésben az elektromos hálózati ellátás bizonytalansága határozták meg. A létesítményekben dolgozó szakemberek folyamatosan kezelték és hárították a felmerülő műszaki problémákat. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) helyszínen tartózkodó szakértői megerősítették, hogy az országos hálózat állapota komoly figyelmet igényel, ugyanakkor a biztonsági rendszerek minden esetben megfelelően látták el feladatukat.

Aggódik a NAÜ, ismét Ukrajnába készül / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

A tartalék áramkapcsolatok mentették meg a csernobili atomerőművet

Csernobilban a legfrissebb jelentések szerint ez év január közepén katonai tevékenység következtében megrongálódott az atomerőmű egyik, az áramellátás szempontjából kritikus elektromos alállomása: a távvezeték lekapcsolódott. A létesítmény rendszereinek működését ez nem érintette, mivel a tartalék vonalak azonnal rendelkezésre álltak, biztosítva a folyamatos áramellátást. A telephelyen eközben a terveknek megfelelően dolgoznak az új fémszarkofág 2025 februárjában megsérült külső acélburkolatának helyreállításán. A tetőszerkezet ideiglenes javításaival stabilizálták annak állapotát, a teljes körű helyreállítás pedig a katonai konfliktus lezárását követően várható.

Egyetlen vezetékre van utalva a zaporizzsjai létesítmény

A Zaporizzsjai Atomerőműnél ez év január 2-án katonai tevékenység következtében megsérült és lekapcsolódott a 330 kilovoltos tartalék vezeték, így a létesítmény jelenleg teljes mértékben az egyetlen működőképes, 750 kilovoltos fővezetékre van utalva. A biztonságos üzemeltetés érdekében Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója egyeztetéseket kezdeményezett ideiglenes tűzszüneti zóna létrehozásáról, amely a Zaporizzsjai Atomerőmű kapcsolóállomásától mintegy 10 kilométerig húzódna.

E zóna léte elengedhetetlen ahhoz, hogy az ukrán szakemberek biztonságban elvégezhessék a szükséges javításokat.

A kezdeményezés sikerét biztosíthatja, hogy legutóbb 2025. december 30-án egy hasonló, a NAÜ által közvetített helyi fegyverszünet már lehetővé tette a kritikus javításokat.