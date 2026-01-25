Deviza
EUR/HUF382,12 -0,04% USD/HUF322,79 -0,1% GBP/HUF439,95 -0,22% CHF/HUF412,88 -0,33% PLN/HUF90,74 -0,16% RON/HUF74,81 -0,13% CZK/HUF15,74 -0,03% EUR/HUF382,12 -0,04% USD/HUF322,79 -0,1% GBP/HUF439,95 -0,22% CHF/HUF412,88 -0,33% PLN/HUF90,74 -0,16% RON/HUF74,81 -0,13% CZK/HUF15,74 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
atomerőmű
katonai tevékenység
Ukrajna
nukleáris biztonság
Rafael Grossi

Nagy a gond: Csernobil alig menekült meg, csak a háború után jön a teljes javítás – azonnal ki kell jelölni a tűzszüneti zónát

Ukrajna villamosenergia-hálózata az állandó katonai tevékenység miatt folyamatosan romlik, ami közvetlenül hat az ország nukleáris biztonságára Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatójának értékelése szerint. Ezért a NAÜ kiemelten fogja kezelni a kritikus fontosságú alállomások működőképességének értékelését.
VG
2026.01.25., 18:07

Az ukrajnai nukleáris létesítmények biztonsági helyzetét az elmúlt másfél hónapban is a katonai események és ezzel összefüggésben az elektromos hálózati ellátás bizonytalansága határozták meg. A létesítményekben dolgozó szakemberek folyamatosan kezelték és hárították a felmerülő műszaki problémákat. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) helyszínen tartózkodó szakértői megerősítették, hogy az országos hálózat állapota komoly figyelmet igényel, ugyanakkor a biztonsági rendszerek minden esetben megfelelően látták el feladatukat.

NAÜ: az orosz csapások miatt megszűnt a csernobili atomerőmű külső energiaellátása orosz-ukrán háború Oroszország, Ukrajna, Csernobil
Aggódik a NAÜ, ismét Ukrajnába készül / Fotó: Tetiana Dzhafarova / AFP

A tartalék áramkapcsolatok mentették meg a csernobili atomerőművet

Csernobilban a legfrissebb jelentések szerint ez év január közepén katonai tevékenység következtében megrongálódott az atomerőmű egyik, az áramellátás szempontjából kritikus elektromos alállomása: a távvezeték lekapcsolódott. A létesítmény rendszereinek működését ez nem érintette, mivel a tartalék vonalak azonnal rendelkezésre álltak, biztosítva a folyamatos áramellátást. A telephelyen eközben a terveknek megfelelően dolgoznak az új fémszarkofág 2025 februárjában megsérült külső acélburkolatának helyreállításán. A tetőszerkezet ideiglenes javításaival stabilizálták annak állapotát, a teljes körű helyreállítás pedig a katonai konfliktus lezárását követően várható.

Egyetlen vezetékre van utalva a zaporizzsjai létesítmény

A Zaporizzsjai Atomerőműnél ez év január 2-án katonai tevékenység következtében megsérült és lekapcsolódott a 330 kilovoltos tartalék vezeték, így a létesítmény jelenleg teljes mértékben az egyetlen működőképes, 750 kilovoltos fővezetékre van utalva. A biztonságos üzemeltetés érdekében Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója egyeztetéseket kezdeményezett ideiglenes tűzszüneti zóna létrehozásáról, amely a Zaporizzsjai Atomerőmű kapcsolóállomásától mintegy 10 kilométerig húzódna. 

E zóna léte elengedhetetlen ahhoz, hogy az ukrán szakemberek biztonságban elvégezhessék a szükséges javításokat.

A kezdeményezés sikerét biztosíthatja, hogy legutóbb 2025. december 30-án egy hasonló, a NAÜ által közvetített helyi fegyverszünet már lehetővé tette a kritikus javításokat.

A NAÜ ismét Ukrajnában készül

Rafael Grossi főigazgató a múlt héten bejelentette, hogy a NAÜ újabb szakértői missziót készít elő Ukrajna nukleáris biztonságának szempontjából fontos elektromos alállomások felülvizsgálatára, miközben az ország energiainfrastruktúráját folyamatos támadások érik. Ezek az alállomások biztosítják a hálózati áramellátást

  • a reaktorok hűtőrendszereinek
  • és más fontos nukleáris biztonsági funkciók

működéséhez. Hiányukban dízelgenerátorokkal kell előállítani az áramot, de ez csak rövid távú megoldás.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
német ipar

Nem is a német ipar tesz be igazán a Volkswagennek? Nem utalnak, elengedheti legnagyobb piacát a gyáróriás, az Audi-üzemet már fel sem építik

A Volkswagen-csoport csak akkor hajlandó újabb nagy volumenű amerikai beruházásokra, ha az Egyesült Államok csökkenti az európai autógyártókat sújtó vámterheket.
2 perc
katonai tevékenység

Nagy a gond: Csernobil alig menekült meg, csak a háború után jön a teljes javítás – azonnal ki kell jelölni a tűzszüneti zónát

Több kár keletkezik, mint amennyit sikerül elhárítani.
9 perc
F-35

F–35-ösöket skalpol az új csúcsvadászgép, töredékáron kínálják a KF–21-est – az egyik NATO-tag nem bír tovább várni, csak az új modellt akarja

Az egyik NATO-tagállam már jelezte is, hogy érdeklődik iránta.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu