Itt a fordulat? Robert Fico váratlan nyilatkozatot tett közzé Amerikáról: Szlovákia miniszterelnöke kíméletlen volt – Donald Trumpnak ehhez lesz néhány szava

Súlyos kijelentéseket tett. Robert Fico szerint mindenki, aki nagy és erős, azt tesz saját érdekei érvényesítése érdekében, amit csak akar. Közben Szlovákia és Amerika óriási üzletre készül.
Hecker Flórián
2026.01.03, 21:57
Frissítve: 2026.01.03, 22:22

A Szlovák Köztársaság miniszterelnökének állásfoglalása – ezzel a címmel közölt nyilatkozatot Robert Fico szombaton a közösségi oldalán.

Robert Fico szlovák konszolidációs csomag
Robert Fico váratlan nyilatkozatot tett közzé Amerikáról: Donald Trumpnak ehhez lesz néhány szava / Fotó: AFP

Ebben Szlovákia miniszterelnöke a szombaton kirobban venezuelai válság helyzetét értékelte, meglehetősen és meglepően kíméletlenül.

Robert Fico váratlan nyilatkozatot tett közzé Amerikáról

Azzal kezdte bejegyzését, hogy 

a venezuelai amerikai katonai akció újabb bizonyítéka a második világháború után létrehozott világrend felbomlásának.

A nemzetközi jog nem érvényesül, a katonai erőt az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélkül alkalmazzák, és mindenki, aki nagy és erős, azt tesz saját érdekei érvényesítése érdekében, amit akar – fakadt ki.

 

Robert Fico rögtön magyarázatot is fűzött az éles fogalmazásért. Szerinte egy kis ország miniszterelnökeként határozottan el kell utasítania a nemzetközi jognak ezt a felforgatását, ahogyan azt

  • az iraki háború idején,
  • Koszovó szuverén államként való el nem ismerésekor,
  • az ukrajnai orosz katonai erő alkalmazásakor,
  • vagy a gázai helyzet értékelésekor is tette.

Ugyanakkor arra is kitért, hogy nagyon kíváncsi rá, hogyan fog reagálni az Európai Unió a venezuelai támadásra, amely elítélést érdemel.

Az EU vagy elítéli az amerikai katonai erő alkalmazását Venezuelában – és így nagyjából következetes marad az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjához –

vagy a szokásos módon megmarad farizeusnak

– zárta kommentárját Szlovákia miniszterelnöke.

Óriási üzletre készül Szlovákia és Amerika

Robert Fico kendőzetlen nyilatkozata azért is meglepő, mert Szlovákia éppen gigászi atomerőmű-megállapodást köt Amerikával, amiért Trump odáig van. A tervek szerint az év közepén a szlovák miniszterelnök aláírhatja a megállapodást a Westinghouse-zal.

A projekt Szlovákia valaha volt legnagyobb beruházása lesz,

és jelentős elmozdulást jelent Szlovákia hagyományosan Oroszországgal együttműködő nukleáris ágazatában. Az egész projekt értéke 13-15 milliárd euróra rúghat.

Trump meg is hívta magához Ficót, a látogatás a tervek szerint egybeesik a FIFA-világbajnoksággal és az Egyesült Államok függetlenségének napjával, valószínűleg 2026 júniusában vagy júliusában.

Ficónak ráadásul mindig is szimpatikus volt Trump politikai stílusa, sokszor dicséri az „Amerika az első” megközelítést. A fentiesk fényében azonban ez most háttérbe szorult nála és a Venezuelában történtek nem tetszést váltottak ki belőle.

