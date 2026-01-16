Lassan beütik az utolsó szöget a koporsóba: valaha szárnyalt ez az ágazat, ma a kihalás szélére került – ordít az állami támogatásért
A brit vegyipar egyik alapkövének számító sógyártás megszűnése történelmi fordulópontot jelenthet Nagy-Britannia számára, és sokak szerint az iparág végleges leépülésének szimbóluma lehet. A Sky News elemzése szerint az INEOS tulajdonában lévő Inovyn runcorni üzeme állami támogatás hiányában bezárhat, ami azt eredményezné, hogy Nagy-Britannia történetében először teljes egészében importra szorulna a sóellátás terén.
A só a vegyipar alapja
A só első pillantásra hétköznapi terméknek tűnik, valójában azonban a vegyipar egyik legfontosabb alapanyaga. A só, illetve az abból származtatott vegyületek a gyógyszerek 90 százalékában megtalálhatók, részt vesznek a víz tisztításában, a műanyagok, lőszerek és más anyagok gyártásában.
Hiánya nemcsak gazdasági, hanem ellátásbiztonsági kockázatot is jelentene.
A 19. század nagy részében az ország a világ legnagyobb sóexportőre volt, az importra épülő Brit Birodalom számára tonnányi sót küldött, és ezt hatalmi eszközként is használta.
Nagy-Britannia évtizedekig viszonylag megbízható sóellátásra támaszkodott, elsősorban a cheshire-i kősóformációkból származó brine (sós víz) kitermelésével. A sót bányásszák, elpárologtatják a vizet, majd feldolgozásra elküldik két brit üzembe – az egyik a Tata Chemicals Europe, a másik pedig az INEOS-hoz tartozó Inovyn üzem.
Utóbbi nemrég jelezte, hogy kormányzati beavatkozás nélkül be kell zárnia a runcorni sógyárat. Ez azt jelentené, hogy Nagy-Britannia történetében először importtól függne a sóellátásban.
Mivel a só erősen korrozív anyag, szállítása költséges, ráadásul alacsony hozzáadott értékű termékről van szó, a logisztikai költségek jelentősen rontják a versenyképességet. Ez különösen az élelmiszer- és vegyipari feldolgozó ágazatokat érintheti hátrányosan.
A brit vegyipar a sógyártással együtt kimúlhat
A vegyipar évtizedeken át az ország egyik legfontosabb gazdasági ágazata volt. Számos korai vegyipari áttörés Nagy-Britanniában történt. Mivel a vegyipar a gyártási láncok elején áll, különleges fontossággal bír a nemzeti gazdasági biztonság szempontjából.
A sógyártás leállása csak egy eleme annak a szélesebb körű válságnak, amely a brit vegyipart sújtja.
Az elmúlt évtizedben legalább 11 kulcsfontosságú vegyipari üzem zárt be, az ipari termelés visszaesése példátlan mértékű volt. A fő okok között az energiaárak tartósan magas szintje szerepel, amely miatt számos alapvető vegyipari folyamat olcsóbban végezhető el külföldön.
Korábban Nagy-Britannia saját ammónia- és műtrágyagyártással rendelkezett, mára azonban ezek is megszűntek, ami az élelmiszer-biztonság szempontjából is kockázatot jelent. Bár a brit kormány egyes stratégiai üzemek esetében ideiglenes támogatással beavatkozott, szakértők szerint ezek nem helyettesítik az átfogó iparpolitikai megoldást.
Az Inovyn üzem bezárása ezért felértékelődött: vele együtt ugyanis a sógyártás is megszűnne, ami pedig brit vegyipar koporsójának utolsó szögét jelentené.
Európában egykor Ukrajna is meghatározó sóexportőr volt. Sőt, nem is olyan régen, pontosabban az orosz–ukrán háború 2022-es kiteljesedése előtt. A harcok miatt azonban az ország hirtelen stratégiai nyersanyag nélkül maradt, a konyhai és ipari só ellátásában keletkezett hiány pedig azonnali pánikot okozott. Ukrajna immár jelentős mértékben függ az importról, saját bányái és hagyományos termelőhelyei csak lassan térnek magukhoz.