Deviza
EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,63 -0,1% CZK/HUF15,86 -0,1% EUR/HUF384,91 -0,12% USD/HUF331,9 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,22 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,29% RON/HUF75,63 -0,1% CZK/HUF15,86 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01% BUX122 311,2 +1,35% MTELEKOM1 920 +1,05% MOL3 532 +1,09% OTP38 480 +1,93% RICHTER10 470 +1,16% OPUS548 0% ANY8 060 0% AUTOWALLIS153,5 -0,32% WABERERS5 300 -0,75% BUMIX10 404,5 -0,33% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 607,81 +0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ellátásbiztonság
ineos
Nagy-Britannia
brit gazdaság
vegyipar

Lassan beütik az utolsó szöget a koporsóba: valaha szárnyalt ez az ágazat, ma a kihalás szélére került – ordít az állami támogatásért

A brit gazdaság egykor meghatározó iparága a kihalás szélén áll, a brit vegyipar az utolsókat rúgja. Állami támogatás nélkül bezárhat az INEOS tulajdonában lévő Inovyn runcorni sógyára, ami az egykor legnagyobb sóexportőr Nagy-Britanniát először tenné teljes mértékben importfüggővé a sóellátásban. Ez pedig végső soron ellátásbiztonsági kockázatot rejt magában.
Németh Anita
2026.01.16., 19:02
Fotó: Reuters

A brit vegyipar egyik alapkövének számító sógyártás megszűnése történelmi fordulópontot jelenthet Nagy-Britannia számára, és sokak szerint az iparág végleges leépülésének szimbóluma lehet. A Sky News elemzése szerint az INEOS tulajdonában lévő Inovyn runcorni üzeme állami támogatás hiányában bezárhat, ami azt eredményezné, hogy Nagy-Britannia történetében először teljes egészében importra szorulna a sóellátás terén.

só Ineos Chlor chemical works, Runcorn, Cheshire, UK
A sógyártás leállása csak egy eleme annak a szélesebb körű válságnak, amely a brit vegyipart sújtja. A képen az INEOS tulajdonában lévő Inovyn runcorni sógyára látható / Fotó: Science Photo Library / Reuters

A só a vegyipar alapja

A só első pillantásra hétköznapi terméknek tűnik, valójában azonban a vegyipar egyik legfontosabb alapanyaga. A só, illetve az abból származtatott vegyületek a gyógyszerek 90 százalékában megtalálhatók, részt vesznek a víz tisztításában, a műanyagok, lőszerek és más anyagok gyártásában.

Hiánya nemcsak gazdasági, hanem ellátásbiztonsági kockázatot is jelentene.

A 19. század nagy részében az ország a világ legnagyobb sóexportőre volt, az importra épülő Brit Birodalom számára tonnányi sót küldött, és ezt hatalmi eszközként is használta.

Nagy-Britannia évtizedekig viszonylag megbízható sóellátásra támaszkodott, elsősorban a cheshire-i kősóformációkból származó brine (sós víz) kitermelésével. A sót bányásszák, elpárologtatják a vizet, majd feldolgozásra elküldik két brit üzembe – az egyik a Tata Chemicals Europe, a másik pedig az INEOS-hoz tartozó Inovyn üzem.

Utóbbi nemrég jelezte, hogy kormányzati beavatkozás nélkül be kell zárnia a runcorni sógyárat. Ez azt jelentené, hogy Nagy-Britannia történetében először importtól függne a sóellátásban.

Mivel a só erősen korrozív anyag, szállítása költséges, ráadásul alacsony hozzáadott értékű termékről van szó, a logisztikai költségek jelentősen rontják a versenyképességet. Ez különösen az élelmiszer- és vegyipari feldolgozó ágazatokat érintheti hátrányosan.

A brit vegyipar a sógyártással együtt kimúlhat

A vegyipar évtizedeken át az ország egyik legfontosabb gazdasági ágazata volt. Számos korai vegyipari áttörés Nagy-Britanniában történt. Mivel a vegyipar a gyártási láncok elején áll, különleges fontossággal bír a nemzeti gazdasági biztonság szempontjából.

A sógyártás leállása csak egy eleme annak a szélesebb körű válságnak, amely a brit vegyipart sújtja.

Az elmúlt évtizedben legalább 11 kulcsfontosságú vegyipari üzem zárt be, az ipari termelés visszaesése példátlan mértékű volt. A fő okok között az energiaárak tartósan magas szintje szerepel, amely miatt számos alapvető vegyipari folyamat olcsóbban végezhető el külföldön.

Korábban Nagy-Britannia saját ammónia- és műtrágyagyártással rendelkezett, mára azonban ezek is megszűntek, ami az élelmiszer-biztonság szempontjából is kockázatot jelent. Bár a brit kormány egyes stratégiai üzemek esetében ideiglenes támogatással beavatkozott, szakértők szerint ezek nem helyettesítik az átfogó iparpolitikai megoldást.

Az Inovyn üzem bezárása ezért felértékelődött: vele együtt ugyanis a sógyártás is megszűnne, ami pedig brit vegyipar koporsójának utolsó szögét jelentené.

Európában egykor Ukrajna is meghatározó sóexportőr volt. Sőt, nem is olyan régen, pontosabban az orosz–ukrán háború 2022-es kiteljesedése előtt. A harcok miatt azonban az ország hirtelen stratégiai nyersanyag nélkül maradt, a konyhai és ipari só ellátásában keletkezett hiány pedig azonnali pánikot okozott. Ukrajna immár jelentős mértékben függ az importról, saját bányái és hagyományos termelőhelyei csak lassan térnek magukhoz.

v

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
nyitott rendelésállomány

Kiváló negyed évet zárt a Gloster: rendelésállomány a csúcson, nemzetközi növekedésre hangolva – milliárdos lendülettel kezdi 2026-ot

A magas nyitott rendelésállomány biztosítja a láthatóságot a következő negyed évek teljesítményére, miközben új pilotprojektek indulnak a német–osztrák–svájci, amerikai és brit régiókban.
10 perc
Trump

Donald Trumpot most már nem érdekli Ukrajna, nincs kedve háborúzni: inkább megvenné kilóra az egészet

Az amerikai elnök figyelme egyre inkább Grönland felé irányul, jól jönne egy nagy külpolitikai dobás a félidős választások előtt.
5 perc
ineos

Lassan beütik az utolsó szöget a koporsóba: valaha szárnyalt ez az ágazat, ma a kihalás szélére került – ordít az állami támogatásért

A brit gazdaság egykor meghatározó iparága a kihalás szélén áll, ami ellátásbiztonsági kockázatot rejt magában.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu