bíróság
csalás
Oroszország elleni szankciók
REPowerEU
rezsi
orosz-ukrán háború
Szijjártó Péter
orosz gáz

Szijjártó Péter: csalással tiltották be az orosz gázt az EU-ban – Magyarország perre megy a REPowerEU-rendelet ellen

Magyarország az Európai Unió Bíróságán támadja meg az orosz energiaimport kivezetését célzó REPowerEU-rendeletet. Szijjártó Péter szerint a jogszabály „jogi csalással” született, sérti az uniós alapszerződéseket, és súlyos rezsiköltség-emelkedést okozna a magyar családok és vállalatok számára.
VG/MTI
2026.01.26, 13:31
Frissítve: 2026.01.26, 13:48

Magyarország európai bírósági eljárást fog indítani az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó, jogi csalással elfogadott REPowerEU-rendelet megsemmisítését kérve – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Thesszalonikiben.

szijjártó péter
Ha megvalósul az uniós akarat, akkor a magyar családok rezsije nagyot nőhet a tárcavezető szerint / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető leszögezte, hogy az orosz kőolaj és földgáz vásárlásának tiltása élesen ellentétes hazánk érdekével.

Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek, s nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt.

„Éppen ezért, amint ez a döntés hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz, amely kereset arra irányul, hogy ezt a jogszabályt az Európai Bíróság törölje el – erősítette meg. – Ez a jogszabály ugyanis egy óriási jogi csalással jött létre, hiszen ez tartalmában egy szankció, amelynek meghozatalához egyhangú döntésre lett volna szükség. Annak érdekében azonban, hogy kikerüljék a szuverén nemzeti kormányok ellenkezését, kereskedelmi intézkedésbe bújtatták csalással ezt a döntést, így elég volt a minősített többség” – jegyezte meg. 

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ez a döntés ráadásul teljes mértékben ellentétes az Európai Unió saját jogszabályaival is, hiszen az alapszerződés világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. 

Ez tehát nagy jogi csalás, s ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel. Ez az orosz kőolajról és földgázról való leválás óriási rezsiköltség-növekedést jelentene, ezt akarja Brüsszel, és ezt akarja a Tisza Párt, mi viszont, mint egy szuverén nemzeti kormány, ezt meg fogjuk akadályozni.

„Ezért készen van a jogi beadványunk. Ahogy megjelenik ez a döntés hivatalos formában, benyújtjuk a keresetünket, és dolgozunk annak érdekében, hogy jogi úton semmisítsék meg ezt a csalással született döntést” – összegzett.

Szijjártó Péter reakciója nem sokkal azután érkezett, hogy kiderült: az EU miniszterei megszavazták, hogy kitiltják az orosz gázt. Ez azt jelenti, hogy jogilag kötelezővé vált, hogy minden tagállam leváljon az orosz gázimportól. A döntést Magyarország és Szlovákia ellenezte, Bulgária tartózkodott. A magyar kormány megtámadja az Európai Unió Bíróságán a jogszabályt.

Orosz-ukrán háború

12741 cikk
