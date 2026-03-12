Hosszasan sorolta Zelenszkij, hogy mi baja Amerikával, aztán elmondta, miért fenyegette meg Orbán Viktort – felfoghatatlan, amit egy interjúban művelt az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kellene gyakorolnia Oroszországra, ahelyett, hogy Ukrajnát zaklatná, ha valóban békét akar a háborúban. Egy interjúban azt is világossá tette, hogy szerinte Donald Trump kulcsszereplő lehet a tárgyalásokban, de a jelenlegi amerikai hozzáállás még sok kívánnivalót hagy maga után.

Zelenszkij kikéri magának, hogy őt a Nyugat kritizálja. Szerinte ehelyett inkább több pénzt kellene küldeniük / Fotó: Saul Loeb

Zelenszkij a Politicónak adott interjújában ismét kemény kritikákat fogalmazott meg az Egyesült Államokkal és más nyugati szövetségesekkel szemben, mivel szerinte Ukrajna továbbra sem kap elegendő támogatást, miközben az „ígéretek ellenére” Moszkva továbbra sincsen rákényszerítve a béketárgyalásokra.

„Tárgyalásokat és békét akarunk, így mindenben támogatjuk az amerikaiakat” – fogalmazott Zelenszkij. Ugyanakkor hozzátette: Oroszországban nem bízik, és szerinte csak akkor lehet előrelépés, ha a nyomás Moszkvára nehezedik.

Több nyomásra van szükség Oroszországon, nem rajtam

– mondta. Ezzel Donald Trump közelmúltbéli kijelentéseire utalt, amelyek során többször is bírálta Zelenszkijt, és azt mondta, az ukrán elnöknek „végre lépnie kellene”, ha békét akar.

Az amerikai elnök korábban Zelenszkijt „diktátornak” nevezte, és többször azt sugallta, hogy a háború kitöréséért részben Ukrajna felelős – ezzel szemben Trump egy interjúban kijelentette, hogy szerinte Vlagyimir Putyin készen áll egy megállapodásra.

Zelenszkij: óriási bajban vagyunk, hol a segítség?

Az ukrán vezető elismerte, hogy az ország lakossága már rendkívül kimerült a több mint négy éve tartó háborútól. Ennek ellenére azt állítja, hogy a társadalom morálja még mindig magas, és Kijev nem hajlandó elfogadni azokat az orosz feltételeket, amelyek hatalmas kelet-ukrajnai területek átadását követelnék.

A geopolitikai helyzetet közben egy új tényező is bonyolítja. Az Egyesült Államok katonai műveleteket indított Irán ellen, ami új regionális feszültségeket hozott. Zelenszkij megerősítette, hogy Ukrajna drónhadviselési szakembereket küld a Perzsa-öböl térségébe, hogy segítsék az amerikai szövetségesek védelmét az iráni eredetű Shahed drónok ellen.

Cserébe Kijev korszerű amerikai rakétákhoz – PAC-3 elfogórakétákhoz – szeretne hozzájutni a Patriot légvédelmi rendszerekhez. Zelenszkij azonban attól tart, hogy ezekből hiány alakulhat ki, mivel az amerikai hadsereg is használja őket a közel-keleti műveletek során.