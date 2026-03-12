Hosszasan sorolta Zelenszkij, hogy mi baja Amerikával, aztán elmondta, miért fenyegette meg Orbán Viktort – felfoghatatlan, amit egy interjúban művelt az ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kellene gyakorolnia Oroszországra, ahelyett, hogy Ukrajnát zaklatná, ha valóban békét akar a háborúban. Egy interjúban azt is világossá tette, hogy szerinte Donald Trump kulcsszereplő lehet a tárgyalásokban, de a jelenlegi amerikai hozzáállás még sok kívánnivalót hagy maga után.
Zelenszkij a Politicónak adott interjújában ismét kemény kritikákat fogalmazott meg az Egyesült Államokkal és más nyugati szövetségesekkel szemben, mivel szerinte Ukrajna továbbra sem kap elegendő támogatást, miközben az „ígéretek ellenére” Moszkva továbbra sincsen rákényszerítve a béketárgyalásokra.
„Tárgyalásokat és békét akarunk, így mindenben támogatjuk az amerikaiakat” – fogalmazott Zelenszkij. Ugyanakkor hozzátette: Oroszországban nem bízik, és szerinte csak akkor lehet előrelépés, ha a nyomás Moszkvára nehezedik.
Több nyomásra van szükség Oroszországon, nem rajtam
– mondta. Ezzel Donald Trump közelmúltbéli kijelentéseire utalt, amelyek során többször is bírálta Zelenszkijt, és azt mondta, az ukrán elnöknek „végre lépnie kellene”, ha békét akar.
Az amerikai elnök korábban Zelenszkijt „diktátornak” nevezte, és többször azt sugallta, hogy a háború kitöréséért részben Ukrajna felelős – ezzel szemben Trump egy interjúban kijelentette, hogy szerinte Vlagyimir Putyin készen áll egy megállapodásra.
Zelenszkij: óriási bajban vagyunk, hol a segítség?
Az ukrán vezető elismerte, hogy az ország lakossága már rendkívül kimerült a több mint négy éve tartó háborútól. Ennek ellenére azt állítja, hogy a társadalom morálja még mindig magas, és Kijev nem hajlandó elfogadni azokat az orosz feltételeket, amelyek hatalmas kelet-ukrajnai területek átadását követelnék.
A geopolitikai helyzetet közben egy új tényező is bonyolítja. Az Egyesült Államok katonai műveleteket indított Irán ellen, ami új regionális feszültségeket hozott. Zelenszkij megerősítette, hogy Ukrajna drónhadviselési szakembereket küld a Perzsa-öböl térségébe, hogy segítsék az amerikai szövetségesek védelmét az iráni eredetű Shahed drónok ellen.
Barátság-vezeték: Kijevből küldött videóüzenetet a magyar vizsgálóbizottság vezetője – ez már az EU-nak is feltűnt, most Zelenszkijékre várnak
Megérkezett Kijevbe a magyar energiaügyi delegáció Czepek Gábor vezetésével. Az államtitkár szerint már a helyszínen megy a ramazuri a küldöttség körül. A magyar kormány szerint előre bejelentett, hivatalos delegáció érkezett Kijevbe Czepek Gábor vezetésével, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyéről tárgyaljon. Az ukrán kormány azonban azt állítja, hogy a küldöttség tagjai turistaként léptek be az országba, és nincs egyeztetett hivatalos programjuk.
Cserébe Kijev korszerű amerikai rakétákhoz – PAC-3 elfogórakétákhoz – szeretne hozzájutni a Patriot légvédelmi rendszerekhez. Zelenszkij azonban attól tart, hogy ezekből hiány alakulhat ki, mivel az amerikai hadsereg is használja őket a közel-keleti műveletek során.
Az interjúban az ukrán elnök Európának is üzent:
szerinte az Európai Uniónak „B tervet” kell kidolgoznia Ukrajna finanszírozására arra az esetre, ha a „jelenlegi, igazságtalan politikai blokád” fennmarad.
Zelenszkij külön is bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit azzal vádolt, hogy jogtalanul blokkolja az EU által tervezett 90 milliárd eurós hadikölcsönt Ukrajna számára. Az ukrán vezető szerint Magyarország és Szlovákia akadályozza a megállapodást, miközben Ukrajna gazdasága heteken belül komoly pénzügyi nehézségekbe ütközhet. Az ukrán elnök azt állította, Orbán „stratégiai partnerként” viszonyul Oroszországhoz, és sok kérdésben ugyanazt a narratívát képviseli.
Az ukrán elnök azonban nem beszélt azokról a nemrég kiszivárgott tervekről, hogy Kijev és Brüsszel be akarnak avatkozni a magyar választásokba, hogy Ukrajna-párti kormányt ültessenek hazánk élére, amely végre rá fog bólintani az uniós adófizetők pénzének külföldre küldésére.
Arról is szűkszavú volt, hogy miért találta magát Ukrajna a magyar-szlovák olló közepén, a Barátság kőolajvezeték leállításáról és a vizsgálóbizottságok feltartóztatásáról. Amikor arról kérdezték, hogy nem ment-e túl messzire az Orbán Viktor és családja ellen tett, burkolt fizikai megfenyegetésével, Zelenszkij csak annyit tudott mondani, hogy szerinte a „diplomáciai hallgatás nem bizonyul túl hasznosnak” a magyar miniszterelnökkel való tárgyalások során.
Brüsszel csúnyán lebukott: szürreális terv szivárgott ki, hogy élheti túl Zelenszkij Orbán Viktor vétóját – így menti meg az EU Ukrajnát
Kerek perec megírja a brüsszeli lap, Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij együtt arra játszanak, hogy Orbán Viktor megbukjon az áprilisi választáson. Ukrajna pénz nélkül marad, ha befuccsol a tervezett 90 milliárd eurós EU-hitelfelvétel, amit a magyar kormányfő blokkolni ígért – a Politico értesülése szerint azonban van egy pótterv. A jelentésben kiszivárogtatott tervre a legjobb jelző a szürreális, szelídebb megfogalmazásban: bocsánat, ez nem nagyon áll össze.