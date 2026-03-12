Deviza
EUR/HUF392,16 +1,22% USD/HUF340,72 +1,53% GBP/HUF454,55 +1,23% CHF/HUF433,28 +0,91% PLN/HUF91,74 +0,57% RON/HUF76,99 +1,15% CZK/HUF16,03 +0,93% EUR/HUF392,16 +1,22% USD/HUF340,72 +1,53% GBP/HUF454,55 +1,23% CHF/HUF433,28 +0,91% PLN/HUF91,74 +0,57% RON/HUF76,99 +1,15% CZK/HUF16,03 +0,93%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15% BUX122 028,59 -0,45% MTELEKOM2 050 -0,73% MOL3 922 +4,42% OTP35 500 -2,98% RICHTER11 810 +0,94% OPUS508 -0,59% ANY7 160 -4,02% AUTOWALLIS154 -2,53% WABERERS4 760 -4,8% BUMIX9 385,5 -1,27% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 567,06 -1,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
botrány
ukrán aranykonvoj
gondatlanság
nyomozás

A szemünk előtt hullik darabokra az ukrán aranykonvoj bankja: lecsapott az ügyészség az Oschadbank alelnökére – azonnal felfüggesztették

Oleg Sztrinza maga kérte a felfüggesztést, hogy ne zavarja a nyomozást. Az ukrán aranykonvoj után újabb botrányba keveredett az Oschadbank, amely ellen már a kijevi hatóságok is nyomoznak.
VG
2026.03.12, 19:30
Frissítve: 2026.03.12, 20:00

Az ukrán aranykonvojbotrányban érintett Oschadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét csütörtökön felfüggesztették, miután a hatóságok hivatalos gondatlansággal gyanúsították meg a pénzintézet egyik nagy értékű beszerzésében.

Oschadbank ukrán aranykonvoj-botrány
Nem sokkal azután, hogy Magyarországon lebuktatták az ukrán aranykonvojt, az Oschadbank ellen Kijev is vizsgálatot indított / Fotó: Oschadbank / Facebook

Ideiglenesen felfüggesztették feladatai egy részéből az ukrán állami Oschadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét, Oleg Sztrinzát, 

miután a hatóságok hivatalos gondatlanság gyanújával vizsgálatot indítottak ellene. 

A döntést a bank igazgatótanácsa hozta meg, és a felfüggesztés a közbeszerzési bizottságban betöltött szerepére vonatkozik.

A pénzintézet közleménye szerint a Pecserszki Kerületi Ügyészség hivatalosan is gyanúsítotti értesítést adott át Sztrinza számára. Az ügy a bank egyik nagy értékű beszerzéséhez kötődik. Az Oschadbank 140,9 millió hrivnya értékben vásárolt inverterekkel ellátott akkumulátorokat, amelyek célja az volt, hogy biztosítsák a bankfiókok folyamatos működését még áramkimaradások esetén is.

A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a gyanúsítás pusztán eljárási lépés, és nem jelenti a bűnösség megállapítását. Azt is közölték, hogy Sztrinza maga kérte bizonyos feladatainak ideiglenes felfüggesztését a vizsgálat idejére. A bank szerint ez segíti a tények objektív tisztázását.

Oleg Sztrinza 2021 óta tölti be az Oschadbank pénzügyi igazgatói pozícióját. A mostani ügy egyelőre kizárólag a szóban forgó beszerzés körülményeire vonatkozik, és a hatóságok még vizsgálják a döntéshozatali folyamat részleteit.

Újabb botrányba keveredett az ukrán aranykonvoj bankja

Az Oschadbank neve Magyarországon azért is vált ismertté, mert a pénzintézet kulcsszereplőként jelent meg az aranykonvojbotrányban: a magyar hatóságok múlt hét pénteken két, Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott pénzszállító járműben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, amelyeket a pénzintézet dolgozói szállítottak.

Kedden pedig Kijevben vádat emeltek az Oschadbank két volt alkalmazottja ellen, mert egy 2020-ban elhunyt ügyfél számláját manipulálva közel 65 ezer dollárt loptak el. Az egyik banki dolgozó hamis adatokat rögzített a rendszerben, majd új bankkártyát állított ki a halott ügyfél nevére, amelynek aktiválása után társával együtt saját számláikra utalták és több részletben felvették a pénzt 2023 és 2024 között.

Ukrán aranykonvoj: perdöntő nyilatkozatot tett Rogán Antal, eddig nem ismert részleteket árult el – így szúrta ki a magyar titkosszolgálat a pénzszállítmányt

A magyar hatóságok nem véletlenül fogtak szagot. Fontos részleteket árult el az ukrán aranykonvojról Rogán Antal.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12916 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu