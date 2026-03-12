A szemünk előtt hullik darabokra az ukrán aranykonvoj bankja: lecsapott az ügyészség az Oschadbank alelnökére – azonnal felfüggesztették

Az ukrán aranykonvojbotrányban érintett Oschadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét csütörtökön felfüggesztették, miután a hatóságok hivatalos gondatlansággal gyanúsították meg a pénzintézet egyik nagy értékű beszerzésében.

Nem sokkal azután, hogy Magyarországon lebuktatták az ukrán aranykonvojt, az Oschadbank ellen Kijev is vizsgálatot indított / Fotó: Oschadbank / Facebook

Ideiglenesen felfüggesztették feladatai egy részéből az ukrán állami Oschadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét, Oleg Sztrinzát,

miután a hatóságok hivatalos gondatlanság gyanújával vizsgálatot indítottak ellene.

A döntést a bank igazgatótanácsa hozta meg, és a felfüggesztés a közbeszerzési bizottságban betöltött szerepére vonatkozik.

A pénzintézet közleménye szerint a Pecserszki Kerületi Ügyészség hivatalosan is gyanúsítotti értesítést adott át Sztrinza számára. Az ügy a bank egyik nagy értékű beszerzéséhez kötődik. Az Oschadbank 140,9 millió hrivnya értékben vásárolt inverterekkel ellátott akkumulátorokat, amelyek célja az volt, hogy biztosítsák a bankfiókok folyamatos működését még áramkimaradások esetén is.

A pénzintézet hangsúlyozta, hogy a gyanúsítás pusztán eljárási lépés, és nem jelenti a bűnösség megállapítását. Azt is közölték, hogy Sztrinza maga kérte bizonyos feladatainak ideiglenes felfüggesztését a vizsgálat idejére. A bank szerint ez segíti a tények objektív tisztázását.

Oleg Sztrinza 2021 óta tölti be az Oschadbank pénzügyi igazgatói pozícióját. A mostani ügy egyelőre kizárólag a szóban forgó beszerzés körülményeire vonatkozik, és a hatóságok még vizsgálják a döntéshozatali folyamat részleteit.

Újabb botrányba keveredett az ukrán aranykonvoj bankja

Az Oschadbank neve Magyarországon azért is vált ismertté, mert a pénzintézet kulcsszereplőként jelent meg az aranykonvojbotrányban: a magyar hatóságok múlt hét pénteken két, Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott pénzszállító járműben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, amelyeket a pénzintézet dolgozói szállítottak.

Kedden pedig Kijevben vádat emeltek az Oschadbank két volt alkalmazottja ellen, mert egy 2020-ban elhunyt ügyfél számláját manipulálva közel 65 ezer dollárt loptak el. Az egyik banki dolgozó hamis adatokat rögzített a rendszerben, majd új bankkártyát állított ki a halott ügyfél nevére, amelynek aktiválása után társával együtt saját számláikra utalták és több részletben felvették a pénzt 2023 és 2024 között.