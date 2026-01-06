Deviza
Sötét módban hagyják el Venezuelát a tankerek: mozgolódik az olaj a Trump-blokád árnyékában

Szokatlan hajómozgásokat észleltek január eleje óta Venezuela partjainál, miközben az amerikai olajblokád hivatalosan továbbra is érvényben van. A műholdas adatok és iparági értesülések szerint több szankciók alatt álló tanker hagyta el az ország vizeit kikapcsolt helymeghatározóval.
VG
2026.01.06, 11:04
Frissítve: 2026.01.06, 11:44

Január eleje óta mintegy egy tucat, venezuelai nyersolajat és üzemanyagot szállító tanker hagyta el az ország felségvizeit kikapcsolt helymeghatározóval, úgynevezett „sötét módban”. A hajómozgások időzítése azért keltett feltűnést, mert azt követően történt, hogy az Egyesült Államok szigorú olajblokádot rendelt el Venezuela ellen, melyet a washingtoni vezetés szerint a közelmúlt politikai fordulatai ellenére sem oldottak fel.

Sötét módban hagyják el Venezuelát a tankerek: mozgolódik az olaj a Trump-blokád árnyékában
Sötét módban hagyják el Venezuelát a tankerek: mozgolódik az olaj a Trump-blokád árnyékában / Fotó: AFP

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a szankciók alatt álló hajók többsége szupertanker, melyek jellemzően venezuelai nyersolajat szállítanak Ázsiába, elsősorban Kínába. A műholdas felvételek szerint 

legalább négy ilyen hajó szombaton hagyta el az ország vizeit a Margarita-szigettől északra húzódó útvonalon, miután rövid időre megálltak a tengeri határ közelében. 

Egy, az engedélyezési folyamatot ismerő forrás szerint ezek közül több hajó hivatalos venezuelai jóváhagyással indult útnak – számolt be róla a Reuters több forrás alapján.

Az amerikai elnök, Donald Trump szombaton megerősítette, hogy az olajembargó továbbra is érvényben van, ugyanakkor utalt arra is, hogy Venezuela legnagyobb vásárlói – köztük Kína – továbbra is hozzájuthatnak az ország kőolajához. Nem sokkal korábban az amerikai hadsereg őrizetbe vette Nicolás Maduro venezuela elnököt, ami újabb bizonytalanságot vitt a dél-amerikai ország politikai és gazdasági helyzetébe.

Elapadt Venezuela legfontosabb bevételi forrása

A venezuelai állami olajvállalat, a PDVSA a blokád bevezetése óta jelentős mennyiségű nyersolajat halmozott fel úszó tárolóként használt hajókon és a kikötők közelében. Az export gyakorlatilag leállt, ami termeléscsökkentésre kényszerítette a vállalatot: több közös kitermelési projektben kútcsoportok leállítását is kezdeményezték a felhalmozódott készletek miatt.

Az olajexport Venezuela legfontosabb bevételi forrása, ezért kulcsszerepet játszik az ország pénzügyi stabilitásában. 

A Reuters értesülései szerint az ideiglenes kormány – melyet az olajügyi miniszter és alelnök vezet – ezekre a bevételekre támaszkodna a költségvetési kiadások finanszírozásához és a belső rend megszilárdításához. Egyelőre azonban nem világos, hogy a most észlelt tankerindulások valóban az amerikai blokád kijátszását jelentik-e, vagy csupán átmeneti, kivételes engedélyekről van szó.

