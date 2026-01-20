Melyik a világ legerősebb márkája a távközlésben? Jól ismerjük mi is

A Deutsche Telekom idén is megőrizte vezető pozícióját a globális márkák élmezőnyében – derül ki a Brand Finance friss, Global 500 rangsorából. A vállalat márkaértéke egy év alatt 12,8 százalékkal, 96,2 milliárd amerikai dollárra emelkedett, amivel nemcsak a világ legerősebb távközlési márkája maradt, hanem az Európa legértékesebb márkája címet is megszerezte.

A Telekom a legértékesebb európai cég a Brand Financ friss listáján / Fotó: Shutterstock

A Brand Finance által a World Economic Forumon kedden közzétett Global 500 jelentés globális vállalatokat vizsgált a márkák értékét alapul véve. A Deutsche Telekom közleményében kiemelte, hogy a 11. helyen végzett, és továbbra is az első a telekommunikációs márkák között a világon. Ráadásul egyetlen európai cégként került be a világ 20 legértékesebb márkája közé, olyan illusztris listára, mint az Apple, Microsoft, Google és Amazon. Európában ezzel változatlanul a legerősebb vállalati márkának számít, és így Németországban is.

A lista első öt helyén öt amerikai vállalat végzett:

Apple Microsoft Google Amazon Nvidia

A nagy növekedés a Telekom sikerének kulcsa

A Deutsche Telekom jelenlegi értéke 96,2 milliárd amerikai dollár, ami a vállalat történetének eddigi legmagasabb értéke. Ez 12,8 százalékos, vagyis mintegy 11 milliárd dolláros bővülés az előző évhez képest. A növekedés hosszabb távon is figyelemre méltó: 2020-ban a brand 39,9 milliárd dollárt ért, vagyis az elmúlt hat évben márkaértéke több mint duplájára nőtt.

Az elemzés szerint a Deutsche Telekom márkaértékének növekedése mögött a következetes márkamenedzsment, a stabil gazdasági teljesítmény és az intenzív technológiai fejlesztések állnak. Pozitívan hatott a márka megítélésére az USA-ban és Európában tapasztalt folyamatos bővülés, valamint a görögországi integráció is, amely tovább erősítette a nemzetközi jelenlétet. A siker kulcstényezői között szerepel az innováció, az ügyfélélmény, a kedvező ár-érték arány, az ügyfélajánlások és a márkába vetett bizalom.