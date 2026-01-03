Deviza
támadás
Egyesült Államok
Venezuela
olaj

Itt az újabb háború: először szólalt meg Amerika Venezuela megtámadásáról, a Fehér Házra figyel a világ - "Katonai művelet zajlik"

Megerősítette az USA, hogy hadműveletet folytat a világ legnagyobb olajhatalma ellen.
Pető Sándor
2026.01.03, 09:59
Frissítve: 2026.01.03, 10:43

Megerősítette az USA, hogy hadműveletet folytat a világ legnagyobb olajhatalma ellen – írja a The Wall Street Journal egy amerikai hivatalnokra hivatkozva. "Itt az újabb háború" – értékel a biztonságpolitika szakértő. Amint az ukrajnai háború, ez is azzal fenyeget, hogy sokkal szélesebb konfliktussá válik – nagy kérdés, mit szól ehhez Kína, és hogyan peregnek le az események az elkövetkezőkben. 

Venezuela: amerikai támadás érte szombatra virradóra Caracast, már nem csak a tüzes szavak repkednek
Korábban jelentettük: Robbanások rázták meg a főváros Caracast és Venezuela más részeit az Egyesült Államokkal fokozódó feszültségek közepette – erről a rendkívüli hírről számolt be a dél-amerikai ország médiája szombatra virradóan. A hírek szerint a Fuerte Tiuna komplexumra is csapást mértek, Caracas és egyben Venezuela legnagyobb katonai bázisára.

Az amerikai megerősítés időpontjában még mindig szombatra virradóra járunk Amerikában. A WSJ-nek név nélkül nyilatkozó hivatalnok nem kívánt részleteket elárulni a célpontokról, ami érthető, hiszen a katonai művelet még zajlott. Azt ígérte, a Fehér Ház akkor ad ki közleményt, amint az amerikai erők elhagyták a venezuelai légteret.

Venezuela a világ legnagyobb olajhatalma, amely azonban képtelen volt olyan gazdagságot csiholni hatalmas energiavagyonából, mint néhány arab ország, sőt életszínvonalában lecsúszott és Washington a drogkereskedelem támogatásával vádolja.

Washington és Caracas közt hónapok óta erősödött a feszültség, Nicolás Maduro elnök most rendkívüli állapotot hirdetett "az imperialista agresszió" miatt, és ha az események eszkalálódnak, a világ újabb háborúval szembesülhet.

Venezuela ellen amerikai támadás: ebben az egész világ számára dinamit van

Van itt geopolitikai robbanótöltet is. Venezuela Kína és Oroszország közeli partnere – hívta fel a figyelmet Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő.

ha ez nincs leegyeztetve Pekinggel és Moszkvával, komoly feszültség lehet a vége. 

Persze benne van a pakliban, hogy Maduro elmozdítása a venezuelai hadsereg egyes erőivel, és a két érdekelt hatalommal, de legalább Kínával le van egyeztetve. Akkor Maduro gyorsan eltávozik így vagy úgy, a világ legnagyobb olajtartaléka pedig viszonylag gyorsan kitermelhető lesz. Ma Venezuela termelése ugyanis csak a töredéke a lehetségesnek.

Nem csak Caracast érték csapások

Amit az amerikai csapásokról az eddigi hírek szerint tudni lehet: a WSJ helyiek rögzítette videókról számol be, amelyek legalább hat hatalmas robbanást mutattak Caracasban, fekete füstfelhőkkel már helyi idő szerint éjszaka 2 óra előtt. Áramkimaradásokról is érkeztek jelentések.

A közösségi médiában keringő videókon alacsonyan szálló repülőgépek és helikopterek látszanak.

A venezuelai kormány szerint nem csak Caracst érték csapások, hanem Miranda, Aragua és La Guaira tengerparti államokat is. Venezuela körülbelül tízszer akkora, mint Magyarország, 28 milliót meghaladó népességgel. Legnagyobb városa a 3-4 milliós Caracas, ezt követi a 2,5 milliós olajipari központ Maracaibo és a 2 milliós Valencia.  

