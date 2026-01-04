A harci gépek visszaadták a légteret a Karib-tengeren, de felszálltak máshol

Közép-európai idő szerint vasárnap hajnali öt órakor lejártak a Karib-térségre a venezuelai harci tevékenység miatt elrendelt amerikai légtérkorlátozások, a járatok fokozatosan újraindulhatnak. Ezt Sean Duffy közlekedési miniszter az X közösségimédia-platformon közölte. Venezuela megtámadása után, ami szombatra virradó éjszaka zajlott, a térségben gyakorlatilag leállt a polgári repülés. Itt a harci gépek már leszálltak, a világ egy másik pontján azonban felszálltak.

Venezuela megtámadása: Caracas felett már nem bőgtek a harci gépek hajtóművei, amikor Palmyra következett / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A nagy amerikai légitársaságok helyreállítják a menetrendi forgalmat. A United Airlines szombat este San Juanba, Puerto Ricóba indított járatot, és vasárnapra a térségbe tervezett járatok többségét már üzemeltetni kívánja. A Delta Air Lines közölte: vasárnap már a megszokott karibi menetrend szerint repülne, bár az erőforrások átcsoportosítása miatt kisebb módosítások lehetségesek.

Az amerikai hadművelet során venezuelai célpontokat bombáztak, és az akció során elfogták és kiröpítették Nicolás Maduro venezuelai elnököt, akit az Egyesült Államokban bíróság elé állítanak.

A légtérkorlátozásokat a katonai aktivitás miatt rendelte el az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA), „folyamatban lévő katonai tevékenységgel összefüggő repülésbiztonsági kockázatokkal” indokolta. A hivatal ebben a korábbi határozatban ideiglenesen megtiltotta az amerikai légitársaságoknak a venezuelai légtér használatát és a Karib-térség egyes részein történő repülést – jelentette az MTI.

Egy biztonsági közleményben a brit üzemeltetőket külön figyelmeztette a „légvédelmi fegyverek jelentette potenciális kockázatra és a fokozott katonai aktivitásra”, ha a venezuelai légtértől számított száz mérföldes körzetben repülnek.

Venezuela megtámadása: leszálltak az amerikai gépek, a britek és a franciák viszont felszálltak

Ami a briteket illeti: miközben a hadműveleti repülések a karibi térségben befejeződtek, szintén az MTI jelentése szerint a brit királyi légierő (RAF) és a francia légierő gépei az Iszlám állam dzsihadista terrorszervezet állásaira csaptak le Szíriában.