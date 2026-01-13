Várható volt, hogy a Paramount SkyDance-nek el fog fogyni a türelme a Warner-felvásárlással kapcsolatban: a Paramount pert indított a Warner Bros. Discovery ellen, amiért a társaság igazgatósága elutasította a felvásárlási ajánlatát, és inkább a Netflix ajánlata mellett kötelezte el magát. A keresetet egy delaware-i bíróságon nyújtották be, a Paramount azt szeretné elérni, hogy a Warner részletesen tájékoztasson a döntés hátteréről és a Netflixszel kötött megállapodás pénzügyi feltételeiről.

Új fordulat a Warner felvásárlásában: a Paramount beperelte a Warnert – magyarázatot követelnek a folyamatos elutasításért / Fotó: Robert V Schwemmer

A Paramount szerint a Warner nem adott megfelelő információt arról, miként értékelte az egyes üzletágakat, hogyan számolt a nettó adósság hatásával, illetve milyen alapon alkalmazott úgynevezett kockázati korrekciót a Paramount részvényenként 30 dolláros, teljes egészében készpénzes ajánlatával szemben. David Ellison vezérigazgató vállalati körlevélben úgy fogalmazott:

a per célja nem a tranzakció megakadályozása, hanem annak biztosítása, hogy a Warner részvényesei minden lényeges információ birtokában dönthessenek arról, mely ajánlat szolgálja jobban az érdekeiket.

A jogi lépés időzítése nem véletlen: néhány nappal korábban a Warner Bros. Discovery ismét arra kérte befektetőit, hogy utasítsák el a Paramount Skydance módosított ajánlatát, és tartsanak ki a Netflixszel kötött megállapodás mellett. A médiavállalat még az előző hónapban állapodott meg arról, hogy stúdió- és streamingüzletágait 82,7 milliárd dollárért értékesíti a Netflixnek, ami az utóbbi évek egyik legnagyobb volumenű akvizíciója lenne az iparágban.

Ezt követően a Paramount Skydance nyilvános, ellenséges felvásárlási ajánlattal jelentkezett, mely eredetileg 77 milliárd dollárra értékelte a teljes Warner Bros. Discovery csoportot, beleértve olyan ismert csatornákat is, mint a CNN vagy a Discovery. Bár a Paramount később javította ajánlatát, és részvényenként 30 dolláros, teljes egészében készpénzes konstrukciót tett le az asztalra, a Warner vezetése továbbra is a Netflix ajánlatát tartja követendőnek.

Ellison levelében élesen bírálta a döntéshozatali folyamatot is, szerinte meglepően kevés igazgatósági ülés előzte meg a Netflix ajánlatának elfogadását, és a vállalat alapvető pénzügyi átláthatósága is hiányos volt. A Paramount Skydance álláspontja szerint

a Warner Bros. Discovery mindeddig nem tudta érdemben megindokolni, miért lenne pénzügyileg kedvezőbb a Netflix-tranzakció a részvényesek számára, mint a magasabb készpénzes ajánlat.

A Paramount Skydance ugyanakkor jelezte: továbbra is nyitott a tárgyalásokra, ha a Warner Bros. Discovery igazgatósága él a Netflix-megállapodásban rögzített jogával, és hajlandó érdemben egyeztetni egy alternatív megoldásról. A per kimenetele nemcsak a felek jövőjét befolyásolhatja, hanem precedenst is teremthet arra, milyen átláthatósági elvárásoknak kell megfelelniük a médiapiac nagy értékű felvásárlásainál.