Az amerikai filmiparban újra felerősödtek a mozik és a streamingszolgáltatók közötti feszültségek: egyre több jel utal arra, hogy a Netflix a Warnerrel tervezett üzlet lezárása után jelentősen lerövidítené az új filmek mozis forgalmazásának idejét, ezzel pedig jelentősen károsítaná a mozik piacát. A döntés azért is lenne meglepő, mivel a Warner bővelkedik olyan franchise-okban, melyek korábban hatalmas mozis bevételeket hoztak a cégnek, az új Avatar-film is ezt bizonyítja.

A moziknak nagyon fog fájni, ha a Netflix ráteszi a kezét a Warnerre – a streamingóriás nem fogja betartani, amit ígért / Fotó: Adriaticfoto

A Box Office Mojo adatai szerint január első hétvégéjén az Avatar: Tűz és hamu része átlépte az egymilliárd dolláros bevételi határt, ami mai árfolyamon megközelítőleg 360 milliárd forintnak felel meg. A film immár harmadik hete vezeti a globális mozis toplistákat, ami sokak szerint egyértelműen jelzi: az igazi blockbusterfilmek továbbra is a nagyvásznon hozzák a legnagyobb pénzt, nem pedig a streamingplatformokon.

Ezzel szemben kiszivárgott információk szerint

a Netflix mindössze 17 napos mozis időablakban gondolkodik, mielőtt az új filmek felkerülnének a platformjára.

A moziüzemeltetők – köztük az amerikai AMC – szerint azonban legalább 45 napra lenne szükség ahhoz, hogy a filmszínházi forgalmazás gazdaságilag életképes maradjon. A vita nem csupán üzleti, hanem alkotói kérdéseket is felvet: több rendező attól tart, hogy munkáik elveszítenék súlyukat és kulturális hatásukat egy alig néhány hetes mozis jelenléttel.

Fotó: Hamara

A Netflix kivégezné a blockbusterek mozibevételeit

A feszültséget tovább növeli a Netflix és a Warner Bros. tervezett, 82,7 milliárd dolláros (nagyjából 29 800 milliárd forintos) tranzakciója, mely szigorú politikai és versenyjogi vizsgálatok elé néz az Egyesült Államokban. A Netflix vezérigazgatója, Ted Sarandos ugyanakkor befektetői tájékoztatókon többször hangsúlyozta:

a vállalat rövid távon nem tervezi a Warner-filmek teljes kivonását a mozikból, de a kizárólagos mozis időszakot „felhasználóbarátabbá” tenné.

A Netflix hivatalos álláspontja az elmúlt években következetesen az volt, hogy nem akarja megszüntetni a mozis forgalmazást, és nem tekinti magát a mozik ellenségének. Több nyilatkozatban is azt hangsúlyozták, hogy a cég nem ideológiai alapon ellenzi a mozipremiereket, hanem a hosszú, kizárólagos mozis időablakokat tartja problémásnak. Sőt, még néhány nagyobb költségvetésű filmet moziba is küldött azért, hogy nevezni lehessen őket nagy díjátadókra.