Valami megváltozott: már nem az alacsony bérek miatt jönnek hazánkba a beruházások – egész más az oka, a kormánybiztos elárulta a titkot

Szeged a BYD-beruházással kiemelkedő sikert ért el – emelte ki a Világgazdaságnak a HIPA elnöke / Fotó: NurPhoto via AFP

Az látszik, hogy a beruházásösztönzésben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a vidéki, különösen a fejletlenebb térségek. Tudatos cél, hogy a támogatások és a pályázatok elosztásánál ezek a vármegyék felzárkózzanak a gazdagabb régiókhoz?

A beruházásösztönzési projektjeink 81 százaléka tavaly a vidéki Magyarországot érintette, vagyis ez egyértelműen tudatos stratégia. Kiemelt cél volt Kelet- és Északkelet-Magyarország fejlesztése, ennek eredményei ma már jól láthatók: Nyíregyházán, Miskolcon és Debrecenben nemcsak ipari beruházások valósultak meg, hanem jelentős infrastrukturális és oktatási fejlesztések is. A következő időszakban a fókusz Dél-Magyarországra, azon belül is a délnyugat-dunántúli térségre helyeződik át. Szeged a BYD-beruházással kiemelkedő sikert ért el, Békéscsabán egy szingapúri befektető, a Vulcan Shield Global több ezer munkahelyet teremt, Makón pedig a CPMC nagy ipari beruházása erősíti a térséget. Pécs, Nagykanizsa és Szekszárd környékét célzottan kínáljuk a befektetőknek: ezek a helyszínek minden ajánlatunkban szerepelnek, és a magasabb támogatási intenzitás is azt szolgálja, hogy ide irányítsuk a fejlesztéseket.

Az utóbbi években látványosan nőtt a kínai és más ázsiai beruházások száma Magyarországon. Miért minket választanak ezek az országok az egyre élesebb európai versenyben?

A keleti nyitás politikájával sikerült stabil, bizalmi kapcsolatokat kiépíteni a kínai, koreai és indiai partnerekkel, ami ma már kézzelfogható versenyelőny. Ugyanakkor ez önmagában nem lenne elég: a befektetők számos szempontot mérlegelnek. Ilyen a politikai és gazdasági stabilitás, valamint a gyors döntéshozatal, hiszen egy támogatási ajánlat átfutási ideje sok esetben döntő tényező. Magyarország versenyképességét erősíti az alacsony adóterhelés, a jól képzett munkaerő és az a tapasztalat, hogy a hazai munkavállalók komplex, magas hozzáadott értékű feladatokat is el tudnak látni. Az üzleti szolgáltató központok esetében a cégek már nem az alacsony bérköltségek miatt jönnek ide, hanem azért, mert itt olyan pénzügyi, kutatási és szolgáltatási kompetenciákat találnak, amelyek a régió más országaiban nem elérhetők. Ehhez társul a fejlett infrastruktúra és logisztikai háttér, ami az ázsiai befektetők számára is kulcskérdés.