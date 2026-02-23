Őrzi előnyét a forint, a befektetők már a jegybank lépését fürkészik – robog a Richter és az OTP is

Sikerült megőriznie a reggel összegyűjtött előnyét a forintnak a főbb devizákkal szemben hétfő délután is. A hazai fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben is csekély mértékben javítani tudott 15 óráig.

Stabil a forint árfolyama hétfő délután / Fotó: Narukami Jin / Shutterstock

A közös európai pénz jegyzése a kora reggeli, 380 feletti szintről jött vissza, és a délután második felére 379,8 forinttal fordult rá az árfolyam. Ez 0,06 százalékos erősödés a forint oldaláról.

A dollárt pár fillérrel 322 forint alatt váltották nem sokkal délután három óra után, ez 0,15 százalékos javulást jelez a magyar pénz javára.