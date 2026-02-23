Deviza
Rendkívüli bejelentés: Fico döntött Ukrajnáról, bekövetkezett Zelenszkij rémálma – Szlovákia azonnal lekapcsolta az áramot

Őrzi előnyét a forint, a befektetők már a jegybank lépését fürkészik – robog a Richter és az OTP is

Kedvező a hangulat a pesti tőzsdén, a BUX emelkedését a Richter és az OTP remeklése támogatja leginkább. A forint megőrizte előnyét a főbb devizákkal szemben hétfő délután.
K. T.
2026.02.23, 15:20
Frissítve: 2026.02.23, 15:40

Sikerült megőriznie a reggel összegyűjtött előnyét a forintnak a főbb devizákkal szemben hétfő délután is. A hazai fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben is csekély mértékben javítani tudott 15 óráig.

Stabil a forint árfolyama hétfő délután / Fotó: Narukami Jin / Shutterstock

A közös európai pénz jegyzése a kora reggeli, 380 feletti szintről jött vissza, és a délután második felére 379,8 forinttal fordult rá az árfolyam. Ez 0,06 százalékos erősödés a forint oldaláról.

A dollárt pár fillérrel 322 forint alatt váltották nem sokkal délután három óra után, ez 0,15 százalékos javulást jelez a magyar pénz javára.

Az Erste elemzői kommentárja szerint a figyelem itthon a jegybank keddi döntésére irányul, ahol közel másfél év után változtathatnak a kamatokon, 25 bázisponttal 6,25 százalékra mérséklődhet az irányadó ráta. Fontos lesz, hogy a már beárazott márciusi kamatvágást illetően miként kommunikál az MNB.

A dollárt a múlt hét végén Amerikából érkező makrogazdasági adatok mellett az is gyengíti, hogy az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elkaszálta Donald Trump elnök vámjait, és a döntés értelmében visszatéríthetik az eddig már beszedett vámbevételeket. Az amerikai elnök erre újabb vámok kivetését jelentette be. A súlyponti tételek az USA vámjai és a továbbra is küszöbönálló iráni katonai beavatkozás lesznek a dollárpiacon – vélik az Erste elemzői.

A régiós devizákhoz képest felemásan teljesít a forint. A cseh korona 0,11 százalékkal lett olcsóbb, a lengyel zloty viszont 0,04 százalékkal drágul.

A pesti tőzsdén erősödött a kockázatvállalási kedv, a BUX 1 százalékkal, 126 950 pontig erősödött. A vezető hazai részvények közül a Richter lépett a legnagyobbat előre, a gyógyszergyártó kurzusa 1,8 százalékos plusznál jár. Az OTP papírjai 1,1 százalékkal drágulnak, a Mol kurzusa 0,9 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom pedig 0,7 százalékkal emelkedett.

