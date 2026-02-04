Deviza
Nincs meglepetés: csökkent az infláció az euróövezetben

Az euróövezeti infláció januárban a jegybanki cél alá süllyedt. A maginfláció és a szolgáltatási árak is lassulást mutattak, ami megerősítheti az Európai Központi Bank óvatos kivárását a kamatpolitikában.
VG
2026.02.04, 14:21
Frissítve: 2026.02.04, 14:55

Az euróövezeti infláció januárban beesett az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos célja alá, amire 2024 szeptembere óta nem volt példa. A fogyasztói árak januárban éves alapon 1,7 százalékkal emelkedtek, ami lassulást jelent az előző hónaphoz képest, és összhangban van a Bloomberg felmérésében szereplő medián várakozással.

infláció Double,Exposure,Of,European,Union,Flag,And,Coins,With,Stock
Az euróövezeti infláció januárban a jegybanki cél alá süllyedt / Fotó: Dilok Klaisataporn / Shutterstock

Az élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció a várakozásokkal ellentétben 2,2 százalékra mérséklődött, miközben a kiemelten figyelt szolgáltatási infláció 3,2 százalékra lassult – közölte szerdán az Eurostat.

Elemzők arra számítanak, hogy az EKB csütörtökön immár ötödik alkalommal hagyja változatlanul, 2 százalékon az irányadó kamatszintet. Miután az infláció idén és jövőre is a cél alatt maradhat, az előrejelzések szerint később visszatérhet az EKB 2 százalékos céljához.

Ugyanakkor egy kisebb csoport továbbra is attól tart, hogy az infláció tartósan a cél alatt ragadhat. Ezeket az aggodalmakat erősítheti az euró közelmúltbeli erősödése is.

Ezzel párhuzamosan egyes jegybankárok továbbra is a szolgáltatási szektor magas áremelkedése miatt aggódnak. Christine Lagarde EKB-elnök arra figyelmeztetett, hogy az infláció mérséklődése késhet, ha a béremelkedési nyomás lassabban csökken.

 

A 21 tagállamot tömörítő euróövezetben vegyes a kép.

Németországban az infláció 2,1 százalék lett, kissé meghaladva a várakozásokat, míg Franciaországban váratlanul ötéves mélypontra, 0,4 százalékra süllyedt az áremelkedés üteme.

Az inflációt felfelé hajthatná a gyorsabb gazdasági növekedés, ám bár a térség gazdasága 2025 utolsó negyedévében 0,3 százalékkal bővült – némileg gyorsabban a vártnál –, Donald Trump legutóbbi, Grönlanddal kapcsolatos vámfenyegetései miatt a kockázatok továbbra is fennállnak.

Az ilyen tartós bizonytalanságokat figyelembe véve az EKB döntéshozói azt hangsúlyozták a decemberi ülésükön, hogy a kamatpolitikában teljes rugalmasságra van szükség.

Múlt héten nagyot ment az euró a dollárral szemben. A rali nem hiányzott a német gazdaságnak, hiszen – amint az SAP példája mutatja – így egyre kevesebbet hoz az amerikai piac az exportőrök konyhájára.

A decemberi lassulás ellenére az elmúlt évek legerősebb negyedévével búcsúzott az euróövezet

Az euróövezet gazdasága decemberben lassult ugyan, de a szolgáltatási szektor lendülete ellensúlyozta az ipari visszaesést, így az év utolsó negyedéve több mint két éve a legerősebb lett. A kompozit beszerzésimenedzser-index egész 2025-ben 50 pont felett maradt, erre 2019 óta nem volt példa.

Ráfaragtak a szegények az euró legújabb bevezetésére – amitől féltek, megtörtént: milliókat érint

Két cikket is közöl címlapján a bolgár Novinite az árak alakulásáról januárban, amikor az eurózóna legújabb tagja bevezette az egységes valutát. Az egyik arról szól, hogy az euró bevezetésének első hónapjában mérséklődött az infláció. A másik azt nézte meg, hogy a legszegényebb bolgárok fogyasztását tükröző kosár ára hogyan alakult, és ebből az látszik: megtörtént, amitől a tavaly az euró ellen tüntető tízezrek tartottak az európai uniós tagországban. Amelynek nyolc hete csak ügyvivő kormánya van, miután a demonstrációk hatására decemberben a kabinet lemondott.

