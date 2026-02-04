Örülhetnek az oktatók, órák kérdése, és jön a megemelt fizetés – súrolja majd a 900 ezret az átlagbér

Deviza
A napokban újabb mérföldkőhöz érkezik a magyar szakképzés: hamarosan megérkezik az első megemelt bér a szakképzésben dolgozó oktatók számára — közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában.
VG
2026.02.04, 14:03
Frissítve: 2026.02.04, 14:27

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szerdán a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta, hogy a szakképzésben dolgozó oktatók számára a 10 százalékos béremelés nem ígéret többé, hanem kézzelfogható valóság.

VARGA-BAJUSZ Veronika kultu oktató rális és innovációs minisztérium államtitkár
Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára jelentette be a szakképzésben oktatók béremelését / Fotó: Bodnár Boglárka

Közel háromszorosára nőtt az oktatók bére

Ez már az ötödik béremelés 2020 óta – emlékeztetett az államtitkár –, az eredmények magukért beszélnek: az oktatók bére a két és félszeresére nőtt az elmúlt években.

Ma már elmondhatjuk, hogy a szakképzésben dolgozók, oktatók megbecsült, versenyképes jövedelemért dolgoznak, hiszen a pályakezdők bére 775 ezer forint, az átlagos havi bér pedig közel 900 ezer forint 

– emelte ki. Ez az intézkedés több mint 24 ezer oktatót érint, és a kormány 32 milliárd forintos forrást biztosított a szakképzés további erősítésére.

 

Három elismert és erős pillér támasztja a magyar oktatást

Az államtitkár kifejtette:  

Mi világosan látjuk, a sikeres szakképzés három erős pilléren áll; a modern intézményeken, motivált diákokon és megbecsült, elkötelezett oktatókon. Ez a béremelés befektetés Magyarország jövőjébe. Abba a jövőbe, ahol a szakképzésben dolgozók biztonságban, megbecsülve és hosszú távon elkötelezetten végezhetik a munkájukat. Szakképzés, biztonság, megbecsülés. Mert a szakma nem B terv, hanem hivatás

– fogalmazott Varga-Bajusz Veronika.

Jobb fizetésért többen választják a szakmát

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ez már az ötödik béremelés 2020 óta, az eredmények pedig kézzelfoghatók. Az elmúlt években az oktatók bére két és félszeresére nőtt, amivel a szakképzés az oktatási szektor egyik legdinamikusabban fejlődő területévé vált.

A jelenlegi bérszintek:

  • legalacsonyabb bér: 775 ezer forint
  • átlagos havi bér: közel 890 ezer forint
  • érintett oktatók száma: több mint 24 ezer fő

Versenyképes jövedelem, stabil életpálya az oktató lét

A kormányzati cél az, hogy a szakképzésben dolgozók jövedelme hosszú távon is versenyképes maradjon a munkaerőpiacon. A béremelés nemcsak a pályán lévők megtartását segíti, hanem új oktatók bevonzását is ösztönözheti, különösen a hiányszakmákban.

Gazdaságstratégiai befektetés a munkaerőbe

A szakképzés fejlesztése nem csupán oktatáspolitikai kérdés, hanem közvetlen gazdasági érdek is. A jól képzett szakemberek kulcsszerepet töltenek be az ipar, a szolgáltatások és a technológiai szektor munkaerő-ellátásában, így a rendszer stabilitása a gazdasági növekedéshez is hozzájárul.

