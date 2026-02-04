Az európai hadiipart már uralja a Rheinmetall, most a 35 milliárd eurós űrfegyverkezést akarja magáénak – van, akinek ez nagyon nem tetszik
A Rheinmetall vezérigazgatójának, a tüzérségi és harckocsi-specialista Armin Pappergernek állítólag néhány évvel ezelőtt még fogalma sem volt a műholdakról, ám ma már a német hadsereg tervezett 35 milliárd eurós űrtechnológiai kiadásaira fáj a foga – írja a Financial Times (FT).
Rheinmetall: irány a világűr
Papperger a brit lapnak elárulta, hogy a Rheinmetall partnereivel együtt három, összesen több mint 20 milliárd euró értékű űrprogramra pályázna, de a döntés még nem született meg.
A német parlamenti képviselők egyébként már decemberben jóváhagyták a vállalat első, 2 milliárd euró értékű műholdgyártási szerződését, amelyet a finn Iceye-jal közösen vállalt. Eközben egy múlt heti hír szerint a vállalat tárgyalásokat folytat egy olyan közös ajánlatról is, amelynek célja Elon Musk Starlink internetes szolgáltatásának megfelelő rendszer kiépítése a német hadsereg számára.
Újabb területet hódítana meg tehát a Rheinmetall, amely már eddig is szédítően sokféle technológiában és földrajzi területen volt jelen. Papperger arra törekszik, hogy a nagy amerikai védelmi vállalatokhoz hasonlóan több területre kiterjedő csoporttá alakítsa vállalatát.
Nem is akármilyen sikerrel, lévén a cég bevételei tavaly meghaladhatták a 10 milliárd eurót, ami több mint kétszerese a 2021-es, azaz az Ukrajna elleni orosz támadás előtti szintnek.
A Rheinmetallnak azonban sokkal vérmesebb ambíciói vannak, 2030-ra 50 milliárd eurós forgalmat célzott meg, mivel úgy véli, nagyot kaszálhat az EU védelmi kiadásainak növekedéséből és az európai termékek előnyben részesítéséből.
Németországban pedig Friedrich Merz kancellár tavaly tavaszi hivatalba lépésekor megfogadta, hogy felépíti Európa legerősebb hagyományos hadseregét, és korlátlan hitelfelvételt szabadított fel ennek finanszírozására.
Eddig is bőven jutott forrás a német cégnek
Pappergernek minden oka megvan az optimizmusra, hiszen a még az előző német kormány által 2022-ben felállított, 100 milliárd eurós védelmi ipari különalapból is mintegy 40 milliárd eurót sikerült a Rheinmetallhoz becsatornáznia. A topmenedzser úgy véli, hogy 2030-ig nagyjából 300 milliárd euró értékű szerződéshez juthat Európában, ami a NATO-kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 2000 milliárd eurós védelmi kiadások 15 százalékát jelentené.
A Rheinmetall olyan szereplő, amely képes nagy megrendeléseket kezelni, nagy mennyiségben termelni, és egyenrangú félként fellépni a globális védelmi vállalatokkal szemben
– jegyezte meg az FT-nek Andreas Mattfeldt, a német költségvetési bizottság kereszténydemokrata képviselője, egyben a védelmi kiadások szakértője.
A növekedés sebessége kivételesnek tűnhet, de ezek rendkívüli idők
– tette hozzá.
Megszólaltak a kritikusok is
Mások azonban kritikusabbak a hadiipari gigásszal szemben. Moritz Schularick, a Kieli Világgazdasági Intézet vezetője például a versenyt félti, míg a riválisok az agresszív terjeszkedés miatt aggódnak.
Mattfeldtet és más képviselőket is bosszantotta, hogy nyílt pályázat kiírása nélkül ítéltek oda egy tengeri lézerrendszer fejlesztéséről szóló szerződést a Rheinmetallnak, pedig egyik riválisának már kész megoldása volt. A műholdszerződést is verseny nélkül kapták meg decemberben.
Sebastian Schafer, a költségvetési bizottság zöldpárti tagja pedig úgy látja, mintha Berlin európai bajnokká akarná hizlalni a Rheinmetallt, miközben működése átláthatóságára nem ügyelnek eléggé. Ráadásul szerinte a cég nagyon jó az ígéretekben, de sokkal kevésbé következetes a pontos és hibátlan gyártásban.
A vállalat számára nem igazán számít, ha egy projekt késik. Ha megkapták a szerződést, teljesen valószínűtlen, hogy elveszik tőlük
– mondta egy európai tisztviselő is az FT-nek.
Expanzió minden irányban
Visszatérve a Rheinmetall üzleti célkitűzéseihez, most, hogy Németország a világ negyedik legnagyobb védelmi költségvetésével büszkélkedhet, a cég arra készül, hogy eladja autógyártó részlegét, hogy teljes mértékben a fegyvergyártásra összpontosíthasson.
- Tavaly – az amerikai Northrop Grumman és Lockheed Martinnal repülőgyártókkal együttműködve – kezdte el gyártani az F–35-ös vadászgépek törzsét,
- majd saját, fegyveres drónok gyártásába fogott,
- valamint bejelentette, hogy felvásárolja a szintén német Lürssen hajóépítő vállalat hadiipari részlegét.
Az utóbbi tranzakciót várhatóan idén zárják le.
A vállalat közben földrajzilag is terjeszkedett, a helyi gyártást mindenütt a kapacitásépítésre és a politikai támogatás megszerzésére felhasználva. Lőszert és páncélozott járműveket gyárt Európa-szerte – például hazánkban –, és az amerikai piacra is megpróbál betörni.
Folytatja az újabb lőszergyárak telepítését is a kontinens országaiban, hogy 2027-től évente már 1,1 millió darab 155 milliméteres tüzérségi lövedéket gyártson. Négy évvel ezelőtt még csupán 70 ezer darabot állítottak elő.
Benjamin Heelan, a Bank of America elemzője szerint Papperger nagyon jó munkát végzett a bővítés és a diverzifikáció terén, de nagyon fontos az olasz Leonardóval vagy az amerikai dróngyártó Andurillal kialakított partnerség is. Ismert, hogy Magyarországon az egyre inkább szintén védelmi ipari vállalattá alakuló 4iG-vel működik együtt a német gigász. Még jelentős tulajdoni hányadot is szerzett a BÉT-en jegyzett cégben, sőt közös vállalatokat is alapítottak.
A Morgan Stanley kedvence
A vállalat részvényárfolyama – amely 2022 eleje óta a 21-szeresére emelkedett – az utóbbi időben némileg ingadozott, nem utolsósorban Donald Trump amerikai elnök békemegállapodásra irányuló erőfeszítései nyomán az orosz–ukrán háborúban.
Papperger ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy nagy biztonságban érzi magát a megrendeléseket illetően egészen 2030–2032-ig.
A részvénykurzus tavalyi visszaeséseit pedig arra használta fel, hogy személyesen vásárolja a papírokat 2,8 millió euró értékben.
Volt is miből fedeznie a vételeket: tavaly a prémiumokkal együtt 4 millió eurót keresett.
A Grönlanddal kapcsolatos feszültségek aztán újabb lendületet adtak a részvényeknek. Az elemzők is optimisták, vételre ajánlják a papírt, a mediáncélár az LSEG konszenzusa szerint jelenleg 2200 euró. A Morgan Stanley nemrégiben a Rheinmetallt nevezte meg 2026 legjobb európai védelmi ipari részvényeként.
Szerdán egyébként 0,3 százalékkal, 1756 euróra esett a részvényárfolyam, év eleje óta viszont közel 13 százalékkal erősödött.