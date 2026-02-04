Felgyorsult az amerikai–kongói közeledés, Trump kitaposta az utat ehhez a többmilliárdos üzlethez is

A Glencore a Kongói Demokratikus Köztársaságban a Mutanda és Kamoto bányákat üzemelteti, amelyek jelentős méretű nyersanyagtermelő helyszínek rézkatód- és kobalt-hidroxid-termeléssel. Tavaly a két bánya összesen 247 800 tonna rezet állított elő – ami a Glencore globális termelésének mintegy 30 százalékát tette ki –, valamint 35 100 tonna kobaltot. A tervezett megállapodás értelmében az Orion CMC 40 százalékos részesedést szerezne a két bányát üzemeltető cégeben, amelyek mögött többségi tulajdonosként a Glencore áll. Az ügylet a bányákra vonatkozóan összesen 9 milliárd dolláros vállalatértéket feltételez – írja az Origo. A lap szerint az ügylet jelentősége túlmutat önmagán: nem csak egy, egyébként a szélesebb közvélemény számára nem túlságosan izgalmas bányaipari ügyletről szól, hanem arról, hogyan próbál pozíciókat nyerni Washington a hatalmas Kongói Demokratikus Köztársaságban a nyersanyagokhoz való hozzáférés miatt, valamint Kína ellenében.

Fontos bányaüzlet készülődik Kongóban, egyre szorosabbá válik az ország kapcsolata az Egyesült Államokkal / Fotó: Parilov / Shutterstock (illusztráció)

Áramolhatnak a dollármilliárdok a kongói bányákba

A gazdaságin túl geopolitikai jelentőséggel is bíró törekvésről, az amerikai szerepvállalásról ebben a cikkben írtunk a Világgazdaság oldalán. Egy napokban megjelent cikk pedig arra mutat rá az EU számvevőszéki jelentése alapján, hogy Európa aggasztó lemaradásban van a nyersanyagokhoz való diverzifikált hozzáférés biztosításában.

Donald Trump és kormánya ugyanakkor nem tétlenkedik, mert az itt ismertetett ügyletben érintett, részben amerikai hátterű Orion CMC jogosult lenne tisztviselőket delegálni a bányaipari projektekbe, valamint a termelés rá eső hányadának értékesítését kijelölt vevők felé irányítani – nem meglepő módon, összhangban az amerikai–kongói stratégiai partnerségi megállapodással. Az ügylet lezárását követően a bányák továbbra is a Glencore csoport részeként, annak irányítása alatt működnének.

Az Orion CMC-t az Orion Resource Partners hozta létre tavaly októberben, az abu-dzabi ADQ és az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Finanszírozási Társaság (DFC) támogatásával.

A felek együttesen több mint 5 milliárd dollár befektetését tűzték ki célul, hogy támogassák az Egyesült Államok és szövetségesei törekvéseit a kritikus ásványok ellátásának biztosításában.

A konzorcium közleményében közölte: a vállalatok a kongói kormánnyal és az állami tulajdonú Gécamines bányavállalattal – amely a Glencore meglévő partnere – együttműködésben keresik majd a bányák bővítésének és továbbfejlesztésének lehetőségeit.