Elfogyott a lendület: mínuszban zárt a BUX, esett az OTP és a Telekom
A nap eleji optimizmus után gyengüléssel fejezte be a pénteki kereskedést a Budapesti Értéktőzsde. A BUX 0,18 százalékos csökkenéssel 126 534,75 ponton zárt, a reggeli pluszok teljesen eltűntek a nap végére. A részvénypiaci forgalom 35,9 milliárd forintot tett ki.
A vezető részvények közül csak a Richter és a Mol tudott erősödni:
- Az OTP 0,76 százalékkal 39 310 forintra gyengült, így a bankpapír egyértelműen 40 ezer forint alatt ragadt.
- A Mol 0,23 százalékkal 3528 forintra emelkedett.
- A Richter 0,93 százalékos pluszban, 11 940 forinton zárt, miután a nap során történelmi csúcs közelében is járt a kedvező eredmények nyomán.
- A Magyar Telekom volt a nap egyik vesztese a blue chipek közül: 1,37 százalékkal 2165 forintra esett vissza.
A pénteki kereskedés jól mutatta, hogy a reggeli Richter-rali önmagában nem volt elég a pozitív záráshoz, a nap második felében elromló hangulat lefelé húzta az indexet. A forint a nap folyamán gyengült az euróval szemben, a közös európai fizetőeszköz árfolyama 376,9 forint közelébe emelkedett estére.
Pozitív uniós szakvélemény érkezett a Richter új készítményére
A Richter árfolyamát az is támogatta, hogy a társaság új hormonpótló készítménye pozitív szakvéleményt kapott az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítményeket vizsgáló bizottságától (CHMP). A kedvező vélemény fontos lépés az európai forgalomba hozatali engedély felé, ami hosszabb távon tovább erősítheti a gyógyszergyártó növekedési kilátásait és profitabilitását.