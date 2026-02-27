Elfogyott a lendület: mínuszban zárt a BUX, esett az OTP és a Telekom

A nap eleji optimizmus után gyengüléssel fejezte be a pénteki kereskedést a Budapesti Értéktőzsde. A BUX 0,18 százalékos csökkenéssel 126 534,75 ponton zárt, a reggeli pluszok teljesen eltűntek a nap végére. A részvénypiaci forgalom 35,9 milliárd forintot tett ki.

Elfogyott a lendület, mínuszban zárt a BUX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető részvények közül csak a Richter és a Mol tudott erősödni:

Az OTP 0,76 százalékkal 39 310 forintra gyengült, így a bankpapír egyértelműen 40 ezer forint alatt ragadt.

A Mol 0,23 százalékkal 3528 forintra emelkedett.

A Richter 0,93 százalékos pluszban, 11 940 forinton zárt, miután a nap során történelmi csúcs közelében is járt a kedvező eredmények nyomán.

A Magyar Telekom volt a nap egyik vesztese a blue chipek közül: 1,37 százalékkal 2165 forintra esett vissza.

A pénteki kereskedés jól mutatta, hogy a reggeli Richter-rali önmagában nem volt elég a pozitív záráshoz, a nap második felében elromló hangulat lefelé húzta az indexet. A forint a nap folyamán gyengült az euróval szemben, a közös európai fizetőeszköz árfolyama 376,9 forint közelébe emelkedett estére.