Itt a vége: lebukott a Tisza-vezér, odadobhatta a magyar nemzeti érdekeket az ukránoknak Münchenben

Egyre több jel utal arra, hogy konkrét vállalásokat tehetett az ukránoknak Magyar Péter két héttel ezelőtt a müncheni biztonságpolitikai konferencián, ahol több uniós vezetővel is tárgyalt. Bár ezekről a tárgyalásokról sok részletet nem árult el a Tisza Párt vezére, vélhetően Ukrajna támogatása, uniós tagsága és az orosz energiahordozókról való leválás lehetett az egyik fő téma. A politikus péntek reggel először szólalt meg a Barátság kőolajvezeték leállításáról, amit ugyanakkor továbbra sem hajlandó elítélni.

Itt a vége, hiába hallgatott eddig, lebukott Magyar Péter: a Tisza-vezér odadobhatta a magyar nemzeti érdekeket az ukránoknak Münchenben / Fotó: Magyar Péter / X

Mint ismert, január 27. óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, miután orosz támadás érte a vezeték mellett lévő tárolóegységet, erre hivatkozva pedig az ukránok elzárták az olajcsapot. Ugyan a hivatalos tájékoztatás szerint műszaki okokból nem indítják újra, a magyar és a szlovák kormány egybehangzóan állítja, hogy február 7. óta semmilyen akadálya nincs a Barátságon történő szállításnak.

Sőt, úgy tudja mindkét fél, hogy a legfelső szinten, Zelenszkijnél született meg a döntés. Ezt azonban az ukránok tagadják, pedig a Mol iparági forrásból szintén úgy értesült, hogy újraindítható a vezeték.

Az ukrán vezetés lépésére válaszul Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február 18-án bejelentette, hogy Magyarország leállítja a dízelexport szállítását Ukrajnába, és további válaszlépéseket helyezett kilátásba. Felmerült annak a lehetősége is, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnába irányuló áramexportot, ezt azonban a kormány egyelőre elvetette a magyar kisebbség érdekeit figyelembe véve. Nem úgy Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportort február 23. óta szünetelteti.

Ezenfelül a magyar kormány arról is döntött, hogy blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását, illetve a már elfogadott 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának. Orbán Viktor miniszterelnök egy nappal ezelőtt pedig nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy azonnal indítsa újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, illetve elrendelték a hazai energia-infrastruktúra fokozott védelmét, valamint dróntilalmat vezettek be Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Feltűnő volt Magyar Péter hallgatása, akinek általában mindenről van véleménye, de egy ilyen nemzetstratégiai kérdésben valamiért nincs. Péntek reggel aztán megtörte a csendet, ám nem ítélte el Zelenszkij lépését.

Helyette egy semmitmondó nyilatkozatot tett, és felszólította a miniszterelnököt, hogy ha valóban „fenyegető információval rendelkezik a magyar nemzetbiztonság kapcsán, akkor ne a Facebookon és propagandában üzengessen, hanem haladéktalanul forduljon a NATO-hoz, és kérje a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását”. Arról azonban a politikus mintha megfeledkezett volna, hogy az ukránok robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket 2022-ben. Márpedig az a vezeték német tulajdon volt, ennek ellenére semmilyen lépést nem tett sem a NATO , sem az Európai Unió, inkább bedugta a fejét a homokba.