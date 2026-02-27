Deviza
EUR/HUF377,07 +0,3% USD/HUF319,08 +0,19% GBP/HUF429,74 0% CHF/HUF415,11 +0,79% PLN/HUF89,27 +0,28% RON/HUF73,99 +0,27% CZK/HUF15,56 +0,37% EUR/HUF377,07 +0,3% USD/HUF319,08 +0,19% GBP/HUF429,74 0% CHF/HUF415,11 +0,79% PLN/HUF89,27 +0,28% RON/HUF73,99 +0,27% CZK/HUF15,56 +0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 534,75 -0,18% MTELEKOM2 165 -1,37% MOL3 528 +0,23% OTP39 310 -0,76% RICHTER11 940 +0,93% OPUS543 -0,91% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS163,5 -0,91% WABERERS5 160 -0,77% BUMIX9 866,06 +0,6% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 673,78 -0,26% BUX126 534,75 -0,18% MTELEKOM2 165 -1,37% MOL3 528 +0,23% OTP39 310 -0,76% RICHTER11 940 +0,93% OPUS543 -0,91% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS163,5 -0,91% WABERERS5 160 -0,77% BUMIX9 866,06 +0,6% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 673,78 -0,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: megjött a hivatalos válasz a Janaftól a Mol ultimátumára az orosz olaj átengedéséről – így döntöttek a horvátok és ez siralmas

orosz
drón
Svédország

Pánik a tengeren, orosz drón közelítette meg a Charles de Gaulle anyahajót

Orosz felségjelű hajóról indított drón közelítette meg a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó anyahajót. A francia hadsereg büszkesége éppen egy NATO-hadgyakorlaton vett részt, amikor a jelentés szerint oroszok által előidézett incidens történt.
Nagy Krisztián
2026.02.27, 17:17
Frissítve: 2026.02.27, 17:40

A hadihajó a svédországi Malmö kikötőjében tartózkodik, ahova február 24-én érkezett, itt közelítette meg az orosz drón.

Orosz drón közelítette meg a francia haditengerészet zászlóshajóját
Orosz drón közelítette meg a francia haditengerészet zászlóshajóját / Fotó: TT News Agency via AFP

Idén tavasszal a Charles de Gaulle egy nagyszabású NATO-hadgyakorlaton vesz majd részt az észak-európai vizeken, melynek célja az erődemonstráció és a szövetségi rendszeren belüli regionális együttműködési képesség javítása − jelentette a svéd védelmi minisztérium. 

Nem ez az első eset, ám eddig az oroszok kimaradtak

Nem ez az első eset, amikor szövetséges repülőgép-hordozó harccsoport látogat Svédországba. 2022-ben az amerikai USS Kearsarge, majd 2023-ban a britt HMS Queen Elizabeth már járt az országban.

A repülőgép-hordozókról röviden 

Egy repülőgép-hordozó harccsoport több hajóból áll, középpontjában egy repülőgép-hordozóval. A harccsoport célja a tengeri és légi fölény biztosítása, illetve szárazföldi célpontok támadása. Egy ilyen harccsoport összetétele változó lehet, de jellemzően az alábbi járműtípusokból áll össze: 

  • repülőgép-hordozó 
  • cirkáló 
  • romboló 
  • fregatt 
  • vadász-tengeralattjáró 
  • ellátóhajók 

Gyakoriak a közös hadgyakorlatok 

Svéd tisztek a múlt évben nyolc hónapig tartózkodtak a brit vezetésű Carrier Strike Group 25 nevű repülőgép-hordozó harccsoport kötelékében, az Operation Highmast nevű gyakorlat folyamán. Ennek a kezdeményezésnek szintén az erődemonstráció, illetve az Indo-csendes-óceáni térség biztosítása volt a célja − számol be a svéd hadsereg hírportálja

„A repülőgép-hordozók lehetővé teszik, hogy nagy távolságban, az anyaországtól messze vethessünk be katonai erőt akaratérvényesítés céljából” − magyarázta Clas Olovsson svéd tiszt, aki részt vett az Operation Highmast műveletben.

Fokozott biztonsági intézkedések 

A hadihajó érkezése előtt fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe. A sugárvédelmi szolgálatok vészhelyzeti tervet is kidolgoztak arra az esetre, ha a repülőgép-hordozó atomreaktora meghibásodna − számolt be az Euronews.

Meghiúsult a támadás 

Az orosz drón február 26-án este közelítette meg a Charles de Gaulle anyahajót, ám a svéd légvédelem a hajótól 10 kilométerre megsemmisítette.  

A légtérsértéssel egyidejűen egy orosz hadihajó tartózkodott az Öresund tengerszoros svédországi oldalán. A veszélyt a katonaság gyorsan és hatékonyan elhárította

− nyilatkozta Pal Jonson svéd honvédelmi miniszter. 

A svéd és a dán hatóságok szorosan együttműködnek és kivizsgálják az ügyet. 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu