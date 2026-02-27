Pánik a tengeren, orosz drón közelítette meg a Charles de Gaulle anyahajót

A hadihajó a svédországi Malmö kikötőjében tartózkodik, ahova február 24-én érkezett, itt közelítette meg az orosz drón.

Orosz drón közelítette meg a francia haditengerészet zászlóshajóját / Fotó: TT News Agency via AFP

Idén tavasszal a Charles de Gaulle egy nagyszabású NATO-hadgyakorlaton vesz majd részt az észak-európai vizeken, melynek célja az erődemonstráció és a szövetségi rendszeren belüli regionális együttműködési képesség javítása − jelentette a svéd védelmi minisztérium.

Nem ez az első eset, ám eddig az oroszok kimaradtak

Nem ez az első eset, amikor szövetséges repülőgép-hordozó harccsoport látogat Svédországba. 2022-ben az amerikai USS Kearsarge, majd 2023-ban a britt HMS Queen Elizabeth már járt az országban.

A repülőgép-hordozókról röviden

Egy repülőgép-hordozó harccsoport több hajóból áll, középpontjában egy repülőgép-hordozóval. A harccsoport célja a tengeri és légi fölény biztosítása, illetve szárazföldi célpontok támadása. Egy ilyen harccsoport összetétele változó lehet, de jellemzően az alábbi járműtípusokból áll össze:

repülőgép-hordozó

cirkáló

romboló

fregatt

vadász-tengeralattjáró

ellátóhajók

Gyakoriak a közös hadgyakorlatok

Svéd tisztek a múlt évben nyolc hónapig tartózkodtak a brit vezetésű Carrier Strike Group 25 nevű repülőgép-hordozó harccsoport kötelékében, az Operation Highmast nevű gyakorlat folyamán. Ennek a kezdeményezésnek szintén az erődemonstráció, illetve az Indo-csendes-óceáni térség biztosítása volt a célja − számol be a svéd hadsereg hírportálja.

„A repülőgép-hordozók lehetővé teszik, hogy nagy távolságban, az anyaországtól messze vethessünk be katonai erőt akaratérvényesítés céljából” − magyarázta Clas Olovsson svéd tiszt, aki részt vett az Operation Highmast műveletben.

Fokozott biztonsági intézkedések

A hadihajó érkezése előtt fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe. A sugárvédelmi szolgálatok vészhelyzeti tervet is kidolgoztak arra az esetre, ha a repülőgép-hordozó atomreaktora meghibásodna − számolt be az Euronews.

Meghiúsult a támadás

Az orosz drón február 26-án este közelítette meg a Charles de Gaulle anyahajót, ám a svéd légvédelem a hajótól 10 kilométerre megsemmisítette.

A légtérsértéssel egyidejűen egy orosz hadihajó tartózkodott az Öresund tengerszoros svédországi oldalán. A veszélyt a katonaság gyorsan és hatékonyan elhárította

− nyilatkozta Pal Jonson svéd honvédelmi miniszter.

A svéd és a dán hatóságok szorosan együttműködnek és kivizsgálják az ügyet.