Pánik a tengeren, orosz drón közelítette meg a Charles de Gaulle anyahajót
A hadihajó a svédországi Malmö kikötőjében tartózkodik, ahova február 24-én érkezett, itt közelítette meg az orosz drón.
Idén tavasszal a Charles de Gaulle egy nagyszabású NATO-hadgyakorlaton vesz majd részt az észak-európai vizeken, melynek célja az erődemonstráció és a szövetségi rendszeren belüli regionális együttműködési képesség javítása − jelentette a svéd védelmi minisztérium.
Nem ez az első eset, ám eddig az oroszok kimaradtak
Nem ez az első eset, amikor szövetséges repülőgép-hordozó harccsoport látogat Svédországba. 2022-ben az amerikai USS Kearsarge, majd 2023-ban a britt HMS Queen Elizabeth már járt az országban.
A repülőgép-hordozókról röviden
Egy repülőgép-hordozó harccsoport több hajóból áll, középpontjában egy repülőgép-hordozóval. A harccsoport célja a tengeri és légi fölény biztosítása, illetve szárazföldi célpontok támadása. Egy ilyen harccsoport összetétele változó lehet, de jellemzően az alábbi járműtípusokból áll össze:
- repülőgép-hordozó
- cirkáló
- romboló
- fregatt
- vadász-tengeralattjáró
- ellátóhajók
Gyakoriak a közös hadgyakorlatok
Svéd tisztek a múlt évben nyolc hónapig tartózkodtak a brit vezetésű Carrier Strike Group 25 nevű repülőgép-hordozó harccsoport kötelékében, az Operation Highmast nevű gyakorlat folyamán. Ennek a kezdeményezésnek szintén az erődemonstráció, illetve az Indo-csendes-óceáni térség biztosítása volt a célja − számol be a svéd hadsereg hírportálja.
„A repülőgép-hordozók lehetővé teszik, hogy nagy távolságban, az anyaországtól messze vethessünk be katonai erőt akaratérvényesítés céljából” − magyarázta Clas Olovsson svéd tiszt, aki részt vett az Operation Highmast műveletben.
Fokozott biztonsági intézkedések
A hadihajó érkezése előtt fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe. A sugárvédelmi szolgálatok vészhelyzeti tervet is kidolgoztak arra az esetre, ha a repülőgép-hordozó atomreaktora meghibásodna − számolt be az Euronews.
Meghiúsult a támadás
Az orosz drón február 26-án este közelítette meg a Charles de Gaulle anyahajót, ám a svéd légvédelem a hajótól 10 kilométerre megsemmisítette.
A légtérsértéssel egyidejűen egy orosz hadihajó tartózkodott az Öresund tengerszoros svédországi oldalán. A veszélyt a katonaság gyorsan és hatékonyan elhárította
− nyilatkozta Pal Jonson svéd honvédelmi miniszter.
A svéd és a dán hatóságok szorosan együttműködnek és kivizsgálják az ügyet.